Finančni komentar: Pristanek na Luni

Osvojiti Zemljo ni bilo dovolj, zato smo odšli kar 400 tisoč kilometrov do Lune in tam mehko pristali. V finančnem žargonu je mehak pristanek v trenutnih ekonomskih razmerah uresničljiv, vendar mnogi vlagatelji želijo več, želijo visoke donose, kot pravijo: do Lune.

Na finančnih trgih je bilo prejšnji teden veliko zanimivih dogodkov. Inflacija v ZDA je padla na 3,2 odstotka, pričakovana je bila pri 3,3 odstotka in posledično je newyorški indeks Nasdaq dosegel najvišjo letošnjo vrednost. Z inflacijo se še vedno bori Argentina, kjer je v luči prihajajočih volitev inflacija poskočila za 143 odstotkov. V ZDA sta se prejšnji teden sestala predsednik Joe Biden in kitajski predsednik Ši Džinping, ki je izpostavil, da ne želi vojne, ne hladne ne trgovske, nikakršne. Konec tedna so v kongresu sprejeli predlog zakona o financiranju, ki preprečuje zaustavitev vlade. Ameriška banka Citi bank je včeraj začela z odpuščanji, službo bo izgubilo okoli 10 odstotkov zaposlenih. Znani vlagatelj Michael Burry je nehal staviti na padec osrednjega indeksa S & P 500 in Nasdaqa. Zdaj stavi proti trgu polprevodnikov. Amazon bo začel prodajati avtomobile, znani vlagatelj Warren Buffet je investiral v delnice podjetja, ki ga javno še ne želi razkriti.

Prejšnji teden je Mercator kupil Tuš za 30 milijonov. Gospodarski minister Matjaž Han sporoča, da je vse v redu. Nemci so ponudili še manj, zato so posel za 30 milijonov evrov dobili Hrvati. ''Tu gre za dve pravni osebi in država s tem nima nič, s tega vidika je posel kot posel.'' Ali bodo slovenski dobavitelji in zaposleni na slabšem, je še prezgodaj govoriti. Fabris Peruško, prvi mož družbe Fortanova, pravi, da gre za zdravo vejo Konzuma, ki ima v lasti Mercator, in meni, da delavcev ne nameravajo odpuščati. ''V tem trenutku v Sloveniji manjka 3000 delavcev, zaposlenih v trgovini, problem imamo s primanjkljajem delovne sile in ne da je je preveč.''

icon-expand Včasih je Tuš ustvarjal po 10 milijonov evrov dobička vsako leto, medtem je Mercator lani pridelal 10 milijonov evrov izgube. Ampak bodimo pošteni, v zadnjih letih je tudi Tuš v slabem finančnem stanju, lani je ustvaril šest milijonov evrov izgube. Ali bo za kupce združitev dveh trgovcev, ki poslujeta z milijonskimi minusi, dobra, bomo kmalu videli. FOTO: Kanal A

Statistični urad RS je prejšnji teden predstavil aktualne podatke s trg dela. Dobrih 933 tisoč delovno aktivnih oseb imamo. To je za 0,3 odstotka več kot mesec prej. Za dva odstotka več delavcev je v izobraževanju in za 0,2 odstotka jih je manj v predelovalni industriji. Romana Korenič je na novinarski konferenci izpostavila, da se je potrošnja gospodinjstev zmanjšala za 0,8 odstotka. ''V okviru gospodinjstev zaznavamo upad, izjema so izdatki za trajne dobrine, v katerih izstopajo avtomobili in izdatki za storitve.'' Največji izdatki storitev predstavljajo počitnice.

icon-expand V tretjem četrtletju smo v Sloveniji zaznali umirjanje gospodarske aktivnosti. Gospodarska rast je bila v tretjem četrtletju letošnjega leta 1,1-odstotna. Foto:SURS

Še naprej prihajajo devetmesečna poslovna poročila velikih slovenskih delniških družb. Slovenski delniški indeks SBITOP je bil prejšnji teden za 1,8 odstotka višji. Z devetmesečnim poročilom o poslovanju je minuli teden postregla Krka in Pozavarovalnica Sava. Krka je ustvarila 235 milijonov evrov dobička, kar je za 22 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Pozavarovalnica Sava je ustvarila 45 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo in ocenjujejo, da bi lahko kljub avgustovskim poplavam letos dosegli zastavljen poslovni cilj, 53 milijonov evrov dobička.

icon-expand Delnica Krke z oznako KRKG je prejšnji teden končala na 0,00 odstotka. Delnica zavarovalne skupine Sava z oznako POSR je prejšnji teden poskočila za 4,39 odstotka. FOTO: Ljubljanska borza

Sodček surove nafte (Brent in WTI) je prejšnji teden padel pod 80 dolarjev. Lanskega marca je cena dosegla celo 130 dolarjev za 159 litrski sodček surove nafte, ko je Rusija napadla Ukrajino. Potem je cena nafte začela počasi padati, vse do letošnjega poletja, ko je Savdska Arabija začela načrtno krčiti proizvodnjo nafte za milijon sodčkov dnevno in je cena med poletjem začela vztrajno naraščati. Visoka cena energentov je vzbujala strah pred ponovnim dvigom inflacije. Od začetka oktobra kljub geopolitičnim napetostim na Bližnjem vzhodu cena nafte pada.

icon-expand Surova nafta Brent je nižja za skoraj 15 odstotkov v zadnjem mesecu. Dosegamo najnižje nivoje zadnjih dveh let, medtem ko Savdska Arabija še vedno načrtno črpa manj nafte. Posledično lahko od danes točimo ceneje, 95-oktanski bencin se je pocenil za 2,6 centa na liter, dizel pa za kar 6,4 centa na liter. FOTO: TradingView

San Francisco je prejšnji teden obiskal kitajski predsednik Ši Džinping. Poudaril je, da Kitajska ne želi hladne, trgovske ali kakršne koli vojne. Skupaj s predsednikom ZDA Joe Bidenom sta se v miru sprehajala, medtem ko so se na ulici spopadli nasprotniki in simpatizerji kitajske komunistične stranke. Medtem v ZDA inflacija pada hitreje od pričakovanj, zato nihče več ne pričakuje, da bo ameriška centralna banka Fed še dodatno zviševala obrestne mere, Nasdaqove tehnološke delnice so poskočile za dobrih 12 odstotkov in tako prejšnji teden dosegle najvišjo letošnjo vrednost.

icon-expand Jedrna inflacija, ki izključuje cene hrane in energentov, je bila pri štirih odstotkih, stopnja inflacije je padla na 3,2 odstotka. Nasdaq je dosegel – že drugič letos – najvišjo vrednost. FOTO: Y Charts

Predstavniki največjih ameriških podjetij so se na slavnostni večerji srečali s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom. Vse je potekalo dobro, dokler ga ni ameriški predsednik Joe Biden pred novinarji spet označil za diktatorja. ''On je diktator v tem pomenu, ker vodi komunistično državo, ki ima drugačno politično voljo za razliko od naše ureditve.'' Delnica Alibabe, to je kitajski Amazon, ki jo hranimo tudi v našem Svet Portfelju, je ta dan padla za 10 odstotkov kljub temu, da so na dan obiska objavili pozitivne devetmesečne poslovne rezultate.

icon-expand Alibaba je letos izgubila kar 36 odstotnih točk, za več kot 10 odstotkov je padla prejšnji teden. Trenutna vrednost Alibabine delnice je enaka, kot je bila leta 2014, ko je družba letno ustvarila 12,3 milijarde dolarjev prometa, zdaj letno ustvari 10-krat več, kar 126 milijard dolarjev prometa. FOTO: TradingView

Rast kripto sredstev se je prejšnji teden umirila. Videli smo manjšo korekcijo.

icon-expand Cena bitcoina se je prejšnji teden ustavila pri dobrih 36 tisoč dolarjih. Padla so tudi druga kripto sredstva. Ameriški državni regulator za trg vrednostnih papirjev SEC prejšnji teden še ni odobril 12 zahtevanih spot ETF-ov za bitcoin. Medtem je finančna institucija Fidelity vložila zahtevek še za Etherium spot ETF. CBOE je napovedal, da bo z januarjem ponudil terminsko poslovanje na bitcoin in etherium. FOTO: Crypto Bubbles

V Finančnem popkastu smo prejšnji teden gostili upravljavca premoženja Simona Skubina in finančnega analitika Nikolo Maljkovića, ki je izpostavil, da v Evropi že imamo spot ETF tako za bitcoin z oznako BTCE kot za ethereum z oznako ETHE za razliko od ZDA, ki od državnega regulatorja SEC še vedno čakajo dovoljenje. ''Mi verjamemo, da bo več povpraševanja zaradi spot ETF-ov, ponudba je takšna, kakršna je, in če bo več denarja prišlo notri in bo ponudba ista, ja, logično, da bo šla cena gor.''

V naš Svet Portfelj smo tako vključili 5 odstotkov bitcoin ETFa, BTCE. Kljub hudemu padcu Alibabe, ki predstavlja 10 odstotkov našega portfelja, smo teden zaključili v plusu. Dobre rezultate prinaša Disney, ki je dodatno poskočil v prejšnjem tednu. Tudi LVMH je ustvaril lep donos. Še vedno čakamo, da se cena zlata prebije nad 2000, in takrat bi lahko poskočili donosi rudnikov zlata in srebra podjetja Pan American Silver.