Finančni komentar: Prva žrtev vojne

Resnica je prva žrtev vojne. Pregovor velja tudi za vojno na finančnih trgih, kjer trenutno poteka huda bitka med medvedi in biki. Slednji želijo potisniti delnice višje in dober teden nazaj so imeli najbolj donosen teden v letu. Medvedi še niso rekli zadnje, januarja pričakujejo recesijo.

Kripto sredstva, ki veljajo za tvegano naložbo, bi lahko v naslednjih mesecih postala svojevrsten naložbeni razred, in ugledne ameriške finančne institucije, kot so BlackRock, Fidelity in Grayscale, želijo prodajati sklad kripto sredstev. Nasdaq, ki sledi tehnološkim delnicam, je letos ustvaril visok, 30-odstotni donos, vendar se bitcoin lahko pohvali s kar štirikrat boljšim rezultatom.

icon-expand Finančni MEME: V zadnjem času vsi razmišljamo o bitcoinu, spet so oživeli tudi NFT-ji. To sliko kamen Eter je v soboto nekdo kupil za 200 tisoč evrov. FOTO: Kanal A

Na Ljubljanski borzi so v prejšnjem tednu podjetja začela objavljati devetmesečne poslovne rezultate. NLB je ustvaril več dobička kot v enakem obdobju lani, prav tako Petrol, pričakovanja je presegel tudi Telekom. Na ameriški borzi se hitra rast delnic umirja. Zlato in surova nafta sta cenejša.

Kripto navdušenci želijo še letos videti ceno bitcoina pri 50.000 dolarjih, to prinaša še dodaten 30-odstotni skok, kar ni nemogoče.

icon-expand Kripto sredstva: Ne raste zgolj bitcoin, ampak tudi druga kripto sredstva, Avalanche za kar 48 odstotkov in Solana 37 odstotkov samo v prejšnjem tednu. Link in Poligon sta v zadnjem tednu poskočila za okoli 30 odstotkov. FOTO: Crypto Bubbles

Medtem visoka inflacija še vedno ne popušča, pravi Jerome Powell, prvi mož ameriške centralne banke Fed, ko je prejšnji teden govoril na srečanju Mednarodnega denarnega sklada. ''Zavedamo se, da je cilj dvoodstotne inflacije težko dosegljiv in inflacija nam povzroča glavobole. Če bo potrebno še bolj zaostriti denarno politiko, bomo to storili brez oklevanja.''

icon-expand ZDA plača za 30-letno obveznico tretjino več kot v začetku leta. Še višje donose ima dveletna ameriška obveznica, ki je za 30 odstotkov poskočila v zadnjega pol leta.

Jastrebovsko retoriko so kmalu za tem prekinili okoljski aktivisti, ki so protestno zasedli oder. Jerome Powell je uporabil psovko in varnostnikom ukazal, naj zaprejo vrata. Naslednji dan je potekala izdaja 30-letnih ameriških obveznic in ni bilo pretiranega zanimanja, čeprav se je donos na 30-letne obveznice letos močno povišal. Kaj pomeni, če je donos za dveletno obveznico višji kot za 30-letno obveznico? Predstavljajte si, da vas prijatelj prosi za posojilo v vrednosti 1000 evrov. Če reče, da vam bo denar vrnil čez en teden, verjetno ne boste zahtevali obresti. Vendar če vas prosi za tisočaka in obljubi, da ga bo vrnil naslednje leto, bi verjetno pričakovali kaj v zameno. Na trgu z obveznicami bi moralo veljati podobno, ampak ne vedno in to je indikator prihajajoče recesije.

icon-expand V zadnjih 10 recesijah od leta 1955 so se donosi vedno postavili na glavo. Nazadnje se je to zgodilo, kot vidite na grafu, ob koncu junija oziroma v začetku julija lansko leto. Recesija nastopi v obdobju šestih do 18 mesecev, ko na primer dveletni donosi prehitijo 10-letne, in zdaj smo nekje v 17. mesecu od tega dogodka. Vir: Koyfin

Ameriška finančna ministrica Jenet Yellen poskuša spodbuditi sodelovanje s Kitajsko, ki množično prodaja ameriške obveznice in posledično viša donose. Prejšnji teden se je srečala s kitajskim finančnim ministrom. ''ZDA se ne želi ločiti od Kitajske. Slabo sodelovanje je lahko pogubno za obe gospodarstvi, kot tudi za ves svet. Želimo si zdravega gospodarskega sodelovanja s Kitajsko, ki bo prineslo korist za obe državi.'' V tem tednu naj bi se srečala tudi ameriški predsednik Joe Biden in kitajski predsednik Ši Džinping.

icon-expand Na Kitajskem nimajo inflacije. Na evrskem območju je skoraj pri treh odstotkih, še nekoliko višja je v ZDA. V Indiji in Rusiji je višja, vendar ne tako kot v Sloveniji. FOTO: TradingView

Dobra novica je, da cena surove nafte pada. Dosegla je nivoje iz začetka poletja, ko je Savdska Arabija začela načrtno krčiti proizvodnjo nafte za milijon sodčkov na dan. Za primerjavo izpostavljamo tudi ceno za liter 95-oktanskega goriva. Na Kitajskem in v Indiji je liter bencina malo čez evro. V ZDA je liter goriva pod evrom, v Rusiji je liter najcenejši, v Nemčiji in Italiji pa za liter odštejejo 30 centov več kot pri nas. Pri nas je inflacija še vedno nadpovprečno visoka in precej nad evropskim povprečjem, medtem imajo v Belgiji in na Nizozemskem že deflacijo, kar pomeni, da se pri njih cene že nižajo. Umiritev cen lahko pričakujemo tudi v Sloveniji, vendar kot vedno z rahlo zamudo, je v zadnjem Finančnem popkastu izpostavil David Zorman, upravitelj premoženja pri Generali Investments. ''Belgija in Nizozemska sta imeli že prej zelo visoke cene, če je bila pri njih cena kruha že prej visoka, se ni tako zelo zvišala, kot se je pri nas. Še vedno pa so cene višje, kot so bile pred inflacijo.''

Nikar ne upajte, da se bo olivno olje v trgovinah kaj kmalu pocenilo.

icon-expand Olivno olje ima boljši donos kot tehnološke delnice, skoraj v rangu bitcoina. Od lanskega podjetja je cena višja za 128,18 odstotka. FOTO: TradingView

Olivno olje je tako zelo drago, da se tolpe v Grčiji spravijo na nasad kar z motornimi žagami in si tako ilegalno prilastijo pridelek. Lokalni kmetje so povsem obupani in svarijo še pred večjim pomanjkanjem: ''To je zločin, ki uničuje našo zgodovino. Mislim, da še za lastne potrebe ne bomo pridelali dovolj.''

icon-expand NLB, ki je ustvarila za dva odstotka višji dobiček kot v enakem obdobju lani: delnica je minuli teden poskočila za tri in pol odstotke. FOTO: Ljubljanska borza

Začela so prihajati devetmesečna poročila o poslovanju slovenskih podjetij. Slovenski borzni indeks je zato prejšnji teden zabeležil 1,58-odstotno rast. Bilo je veliko pozitivnih novic.

icon-expand Petrol je ustvaril četrtino manj prihodkov kot v enakem obdobju lani, vendar je uspel povečati dobiček, zato je delnica prejšnji teden zrastla za 1,70 odstotka. Telekom Slovenije je presegel devetmesečna napovedana poslovna pričakovanja, delnica je prejšnji teden zrastla za 1,79 odstotka. FOTO: Ljubljanska borza

Za Konec še naš Svet Portfelj. Imeli smo najslabši teden do zdaj, izgubili smo več kot 200 evrov in trenutno smo 170 evrov v minusu. Od začetne naložbe je edino Disney ustvaril sedemodstotni plus. Ostalo je vse v minusu. Najslabše jo je odnesel Pan American Silver, ki ima rudnike zlata in srebra. Prejšnji teden smo v Finančnem komentarju na 24ur.com izpostavili, da v portfelj dodajamo še ETF, ki sledi indeksu Russell 2000, to so ameriška manjša in srednje velika podjetja, ETF ZPRR, kupljen na nemški borzi, je teden začel negativno.