Finančni komentar: Recesija začasno preklicana

Računalniška znanost opredeljuje umetno inteligenco kot program oziroma napravo, ki zaznava okolje in se nanj odziva tako, da doseže svoj cilj. OpenAI, ki je razvil znani klepetalnik ChatGPT, je predstavil novi generativni model umetne inteligence, ki ustvarja videoposnetke na podlagi besedila. Orodje z imenom Sora za zdaj še ni na voljo, a izvršni direktor Sam Altman je pokazal, kakšne zmogljivosti ima.

Korgi na sliki ni resničen, realistično sliko je ustvarila Sora na podlagi tekstovnega ukaza (ang.prompt) Korgi snema vlog na otoku Maui. FOTO: OpenAI icon-expand

Umetna inteligenca briše mejo med resničnim in fiktivnim svetom. Hiter napredek tehnologije je neverjeten, še manj kot leto nazaj je umetna inteligenca znala izdelati zgolj popačen video, kako se Will Smith prehranjuje s špageti. Zdaj vam umetna inteligenca na zahtevo izdela posnetek, ki mu težko pripišete, da je izmišljen.

Vlagatelji, ki so v četrtek stavili na padec tečaja delnic Nvidia, so izgubili okoli 3 milijarde evrov. Trenutno je še vedno okoli 17 milijard evrov delnic Nvidia, ki so v t. i. (angl. short) prodajni poziciji. Ameriška finančna ustanova Apollo poudarja, da je navdušenje na trgu, ki ga poganja umetna inteligenca, nevarno, ker nastaja balon, saj se kapital kopiči. Finančni analitik Adam Kobeissi v tedenskem poročilu navaja, da delnice majhnih in srednje velikih podjetij v ZDA tonejo, medtem ko rastejo zgolj nekatere velike delniške družbe. Trenutno 10 odstotkov ameriških delnic predstavlja kar 75-odstotni delež na trgu. Tako velike koncentracije kapitala ni bilo od velike depresije 1931.

Indeks malih in velikih podjetij Russell 2000 je od zadnjega vrha nižje za 27-odstotkov. Med osrednjim ameriškim indeksom S&P 500 in indeksom Russell 2000 je čedalje večje odstopanje. FOTO: Kobeissiletter icon-expand

Znani vlagatelj Warren Buffet, ki vodi sklad Berkshire Hathaway, po novem drži 167,6 milijarde zgolj v dolarjih (155 milijard evrov). Jamie Dimon, prvi mož največje banke na svetu JP Morgan Chase, je prvič v karieri prodal svoje delnice banke v vrednosti 150 milijonov dolarjev (138,4 milijona evrov). Podobnih primerov je veliko, Jeff Bezos je prodal za 8,5 milijarde dolarjev (7,8 milijarde evrov) delnic Amazona. Mark Zuckerberg je prodal za 428 milijonov dolarjev (395 milijonov evrov) delnic družbe Meta. Delnice iz portfelja prodaja tudi Bill Gates.

Nvidia je vredna okoli 2000 milijard evrov, potrebovali so 30 let, da so dosegli tržno kapitalizacijo 1000 milijard, in zgolj 9 mesecev, da so dosegli novi mejnik. Nemški urednik in novinar iz redakcije die Welt Holger Zschäpitz je družbo Nvidia primerjal z nemškim borznim indeksom DAX, v katerem je 40 največjih podjetij, nekatera med njimi pa so starejša od 130 let. Ugotavlja ,da ima Nvidia večjo tržno kapitalizacijo kot največje nemške družbe na borzi.

Nvidia, ki je bila ustanovljena leta 1993, je glede na tržno kapitalizacijo prehitela celoten nemški borzni indeks DAX. FOTO: Holger Zschaepitz icon-expand

Nvidia je letos ustvarila za 265 odstotkov več prihodkov kot v enakem obdobju lani, medtem ko se je dobiček v enem letu zvišal za neverjetnih 769 odstotkov. Glavni naročniki naprednih čipov (H100) za podatkovne centre so družbe iz kluba veličastnih, največje podjetje na svetu Microsoft, Alphabet (Google) in Meta.

Nvidia je v zadnjem četrtletju za 8 odstotkov presegla pričakovane prihodke in za dobrih 12 odstotkov pričakovani dobiček. Tečaj delnice NVDA je teden končal 18 odstotkov višje. FOTO: TradingView icon-expand

Po objavi četrtletnih rezultatov družbe Nvidia so konec tedna poskočili delniški tečaji tudi drugih večjih ameriških izdelovalcev čipov. Super Micro Computer je naslednji dan poletel za kar 33 odstotkov, vendar je petek končal s 13-odstotnim padcem. Večje premike so dosegli številni izdelovalci čipov in polprevodnikov, med drugimi angleški ARM, nizozemski ASML in tajvanski TSMC.

Izdelovalec čipov AMD je po objavil rezultatov Nvidie najprej zrasel za 10,74 odstotka, vendar v petek končal tečaj 3,29 odstotka nižje. FOTO: TradingView icon-expand

Biki so začasno pregnali medvede s trga in preprečili recesijo. Med vlagatelji je tako prejšnji teden zavladal občutek pohlepa, strah je izginil.

Indeks pohlepa in strahu FOTO: Kanal A icon-expand

V Sloveniji na borzi nimamo družb, ki razvijajo čipe za umetno inteligenco, vendar imamo Novo Ljubljansko banko, ki je po objavi poslovnih rezultatov imela prejšnji teden izjemno rast za 16 odstotkov, kar je skoraj podobno tečaju delnic Nvidia. Banka NLB je ustvarila 23 odstotkov višji dobiček kot leto prej. Luka Koper je ustvarila za 24 odstotkov nižji dobiček, čeprav so imeli prihodkov skoraj enako. Tečaj delnic kljub temu ni padel, ampak je celo zrasel za dobre 4 odstotke. Osrednji slovenski delniški indeks SBI TOP je teden končal opazno višje – za skoraj 4 odstotke. Na Ljubljanski borzi je bilo sklenjenih za 11,8 milijona evrov poslov.

Krka (KRKG) je dosegla najvišje vrednosti po letu 2007. Cinkarna Celje (CICG) je po izplačilu dividende padla za dobrih 13 odstotkov. FOTO: Ljubljanska Borza in Investing icon-expand

Ljudske obveznice so od petka na trgovalnih računih vlagateljev in od danes se bo z njimi lahko trgovalo na Ljubljanski borzi. Hitro rastoče tuje delnice so za mnoge mlade vlagatelje privlačnejše in s pomočjo trgovalnih platform lažje dostopne kot domače slovenske delniške družbe, kot je v zadnjem Finančnem Popkastu razlagala Neža Molk, priljubljena investitorka na platformi eToro. "Mogoče nimamo dovolj znanja, imamo slabe izkušnje in ne vemo, kako bi se lotili, ampak že ta ljudska obveznica je pokazala, da smo pripravljeni začeti, poglej, koliko novih trgovalnih računov imamo, poglej, koliko je bilo zanimanja, jaz sem zelo pozitivno presenečena."

Trenutno je na svetu večji strah, da bi lahko počilo zaradi geopolitičnih napetosti med svetovnimi velesilami, kot da bi lahko počil balonček prevrednotenih tehnoloških podjetij.

Na eni strani je ZDA s članicami Nata in na drugi strani Rusija s Kitajsko. Varnostna tveganja se stopnjujejo, ideje o razoroževanju so pozabljene, vojaška industrija cveti in izdatki držav za obrambo se povečujejo. V Evropski uniji napovedujejo spopad z Rusijo in poudarjajo, da je glavni sovražnik svetovnega miru Vladimir Putin. FOTO: Kanal A icon-expand

Mesec dni po Svetovnem gospodarskem forumu se je zahodna elita zbrala na varnostni konferenci v Münchnu. Govor je imela Julija Navalna, žena pokojnega ruskega opozicijskega voditelja. V četrtek se je z njo osebno sestal tudi ameriški predsednik Joe Biden. "Danes zjutraj sem imel čast spoznati ženo in hčer Alekseja Navalnega. To je bil človek z neverjetnim pogumom. Neverjetno, kako njegovo držo posnemata tudi žena in hči. Putin je odgovoren za njegovo smrt, zato predlagamo nove sankcije že od jutri."

Aleksej Navalni, 1976–2024 FOTO: AP icon-expand

Globalni stroški oboroževanja so lani presegli 2100 milijard evrov. Skoraj polovica je od ZDA, ki za obrambo porabi več kot Kitajska, Rusija, Indija in Velika Britanija skupaj. ZDA zagotavlja tudi 70 odstotkov Natovih sredstev. Ameriški Lockheed Martin, ki proizvaja med drugim letala F-16, je od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 do danes zrasel za 11,56 odstotne točke.

Tečaj delnic LMT je od oktobra, ko je Izrael začel vojaške napade na Gazo, pridobil 9,02 odstotka. FOTO: TradingView icon-expand

Letos naj bi več kot polovica članic Nata presegla zavezujoča dva odstotka BDP za stroške oboroževanja. Nemški Rheinmetal, ki proizvaja svetovno znane tanke Leopard, je od oktobra poskočil za skoraj 78,49 odstotka. Tečaj delnic italijanskega proizvajalca vojaških helikopterjev Leonardo je od oktobra višje za 48,19 odstotka.

Rheinmetall (RHM) bo letos v Ukrajino dostavil 25 tankov Leopard 1A5 in pet oklepnih vozil. FOTO: TradingView icon-expand

Čez manj kot mesec so v Rusiji predsedniške volitve. Brez dvoma bo zmagal 71-letni Vladimir Putin, ki je v slogu mačo voditelja ponovno pokazal mišice in testno poletel z bombnikom, ki lahko prevaža jedrsko orožje. "Stroj je izjemen, to je nova generacija bombnika. Poveljniku letala sem rekel to, kar sem rekel tudi obrambnemu ministru, da ga lahko sprejmemo v rusko letalsko floto. "

Vojaška baza v Kazanu in štirje posodobljeni bombniki Tu-160M, ki lahko prevažajo do 12 jedrskih konic. FOTO: AP icon-expand

Svetov portfelj je prejšnji teden izgubil 0,62 odstotka. Največje izgube ne povzroča več kitajska Alibaba. Minus se je znižal z 19 na 11 odstotnih točk. Trenutno ima v portfelju največji padec Pan American Silver z oznako PAAS, ki ima po svetu rudnike zlata in srebra. Vrednost zlata ni pretirano rasla v zadnjem mesecu, ampak ne pade pod vrednost 2000 dolarjev (1844 evrov) za 31,1-gramsko zlato unčo. Tečaj delnic Disney z oznako DIS je prejšnji teden izgubil 5 odstotkov, vendar je z 24,49 odstotka še vedno vodilna naložba. Bitcoin počasi raste, včeraj je prebil 53 tisoč dolarjev (48.890 evrov) in pot nadaljuje višje. Evropski ETF, ki sledi ceni bitcoina z oznako BTCE, ostaja na drugem mestu v portfelju, in sicer z 8-odstotno pozicijo, ki jo bomo danes zvišali še za 2 odstotka. Finančni analitik Nikola Maljković iz Optimtraderja verjame, da je bitcoin na poti k višjim vrednostim.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand

Kripto transakcije lahko transparentno spremljate. Spodaj je prikaz, kako je nekdo postopno preveril trg in nedavno postal tako imenovani kit, veliki lastnik bitcoin sredstev. 5. decembra je najprej kupil 0,01 BTC in ga dva dni kasneje prodal. Pet dni kasneje je kupil 75 bitcoinov, ki so bili vredni okoli 3 milijone evrov. Do 23. februarja ni kupoval nič, potem je v petek kupil 1 BTC, prodal ni nič. V soboto je postal kit in kupil 26.139 bitcoinov.

Rojstvo novega bitcoin kita. 26.133 Bitcoinov je vrednih okoli 1,3 milijarde evrov. FOTO: X icon-expand