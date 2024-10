Finančni komentar: Revolucija avtonomnih vozil

OGLAS

Teden ima 168 ur in v povprečju preživimo v avtu 10 ur na teden. To naj bi se v prihodnosti spremenilo, ker so stroški, ki jih imajo lastniki vozil, čedalje višji, od začetnega nakupa do vzdrževanja, odplačevanja obresti za lizing in zavarovanj, sledijo tudi stroški redne porabe, obrabe ter nenazadnje lastniški avtomobil zaseda prostor. Vsi omenjeni stroški naj bi z avtonomnimi vozili odpadli, zato Elon Musk napoveduje revolucijo v transportu, posledično pa tudi izgubo delovnih mest taksistov, voznikov in dostavljalcev.

Vlagatelji v revolucijo očitno niso povsem prepričani, ker je delnica Tesle po dogodku padla za dobrih 8 odstotkov. Padec delnice (TSLA) se je začel že v začetku oktobra, v prvih dveh tednih je delnica izgubila 17 odstotkov. Tesla je del kluba veličastnih 7 vendar je od začetka leta 12 odstotkov v minusu. Prvi Mož Tesle Elon Musk pravi, da moramo za trajnostno prihodnost demokratizirati prevoz. Vožnja mora postati učinkovitejša, cenovno dostopnejša in varnejša. Avtonomna vozila lahko to vizijo omogočijo. " Avtonomnost vam bo povrnila čas. To je zelo pomembno. Rešila bo tudi mnogo življenj in preprečila poškodbe. Avtonomna vozila bodo desetkrat bolj varna, kot je človek."

icon-expand FOTO: TradingView

icon-expand FOTO: Tesla

icon-expand FOTO: Tesla

icon-expand FOTO: Tesla





Predstavitev avtonomnih robo taksijev, kombijev in Optimusa. icon-picture-layer-2 1 / 4

Kobalt je ključna surovina, ki se uporablja za izdelavo baterij in ne zgolj za pametne telefone ampak tudi za električna vozila, ki imajo v povprečju na enoto 8 kilogramov kobalta. Glavna država, ki rudari kobalt, je Kongo, ki dobavlja kobalt za večino svetovnih baterij. Slika prikazuje vizualno razčlenitev svetovnih zalog kobalta, ki skupaj znašajo 11 milijonov metričnih ton. Največji delež ima Demokratična republika Kongo s 6 milijoni ton, sledi ji Avstralija z 1,7 milijona ton. Kobalt se uporablja predvsem v litij-ionskih baterijah za elektroniko in električna vozila, čeprav bi lahko napredek v tehnologiji polprevodniških baterij zmanjšal prihodnje povpraševanje.

Graf tudi razkriva, da imajo regije, kot so Rusija, Indonezija in Filipini, znatne zaloge kobalta, vsaka prispeva od 250.000 do 500.000 metričnih ton. Poleg tega so manjše rezerve v državah, kot so Turčija, Madagaskar in Papua Nova Gvineja, kar poudarja globalno razširjenost tega kritičnega vira. FOTO: mining visuals icon-expand

Po zadnjih podatkih je inflacija v ZDA padla na 2,4 odstotke vendar so pričakovali, da bo še nižja in sicer 2,3 odstotna. Osrednji indeks S & P 500 je minuli teden dosegel najvišje vrednosti in prvič v zgodovini presegel 5800 točk. Na rekordnih vrednostih je tudi industrijski Dow Jones, medtem ko je tehnološki Nasdaq zgolj 2 odstotka od najvišjih vrednosti. Dolg v ZDA je na rekordni ravni in je presegel 35 bilijonov oziroma 35 tisoč milijard dolarjev, kar je okoli 32 bilijonov evrov. V zadnjih desetih letih se je ameriški dolg podvojil. Rešitev vedno večjega dolga, ki raste za 1 bilijon vsakih 100 dni, je lahko nakup bitcoina, so minuli teden izpostavljali maksimalisti na največji letni konferenci v Amsterdamu. Cena Bitcoina je bila do nedelje 15 odstotkov nižja kot je bila v marcu, vseeeno pa je BTC letos višje za 48 odstotkov.

Ameriška vlada bi lahko začela prodajati 69 tisoč zaseženih bitcoinov. Včeraj je vrednost bitcoina poskočila za 4 odstotke. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Veliki zagovornik bitcoina Jack Maller je na nedavni konferenci v Amsterdamu izpostavil, da bi ZDA lahko v prihodnosti začela tiskati denar zato, da lahko kupi omejeno količino bitcoina. " Mi v ZDA samo izdajamo dolg, ki je svetovna rezervna valuta, kar pomeni, da imamo lahko vedno višji primanjkljaj in še naprej izdajamo dolg. Mislim, da smo najbolj primerni, da začnemo prihodnje obljube podpirati z nečim resničnim." Mallers je imel tudi ključno vlogo pri spodbujanju sprejetja Bitcoina v Salvadorju, ko je država leta 2021 sprejela Bitcoin kot zakonito plačilno sredstvo. Njegovo delo in javne izjave se pogosto osredotočajo na možnost, da Bitcoin lahko deluje kot svetovna rezervna valuta.

Jack Mallers je ustanovitelj in izvršni direktor Strike, platforme za finančne storitve, ki izkorišča bitcoinovo Lightning Network za omogočanje hitrih in poceni plačil in nakazil. Cilj Strikea je revolucionirati svetovni finančni sistem s ponudbo alternativ tradicionalnim bančnim in plačilnim sistemom. FOTO: Bitcoin Amsterdam 2024 icon-expand

Kdo je Satoshi Nakamoto, ustanovitelj bitcoina, ki ima v denarnici milijon bitcoinov, ostaja skrivnost. Dokumentarni film minulega tedna Money Electric: The Bitcoin Mystery ima oseben in raziskovalni pristop, pri čemer režiser Cullen Hoback raziskuje nastanek Bitcoina in enigmo okoli Satoshija Nakamota. Dokumentarec sledi Hobackovemu potovanju, da odkrije identiteto Nakamoto, se potopi globoko v življenja prvih uporabnikov Bitcoina in preuči transformativni potencial tehnologije. Združuje osebno pripovedovanje zgodb s kriptografijo ter ponuja edinstven pogled, ki spodbuja razmišljanje, kako bi lahko Bitcoin preoblikoval globalne finance.

Jack Maller pravi, da so vsi bitcoin maksimalisti Satoshi Nakamoto; kdo je lastnik denarnice z milijon bitcoini, bo še naprej ostala skrivnost. FOTO: Investing icon-expand

Michael Saylor, šef podjetja Microstrategy trdi, da bo posamezni bitcoin čez 20 let vreden 13 milijonov dolarjev, kar je okoli 12 milijonov evrov. Microstrategy je med konferenco dosegel najvišjo zgodovinsko vrednost, letos pa je delnica (MSTR) poskočila za neverjetnih 210 odstotkov. Michael Saylor, soustanovitelj in izvršni predsednik MicroStrategyja, je pomemben zagovornik Bitcoina, saj je svoje podjetje pripeljal do vlaganja milijard v kriptovaluto kot glavneha sredstva zakladne rezerve. Poleg svojih naložb v Bitcoin je Saylor izrazil svojo vizijo izgradnje prve Bitcoin banke na svetu, katere cilj je zagotoviti novo finančno infrastrukturo, ki temelji na Bitcoinu. Verjame, da bi ta pobuda lahko revolucionirala svetovni finančni sistem, saj bi ponudila decentralizirano in na inflacijo odporno alternativo tradicionalnemu bančništvu.

Medtem ko je ETF sklad, torej skupek rudarjev bitcoina, letos višji za samo 7 odstotkov, v sestavi ETF WGMI najdemo ameriške in kanadske rudarje bitcoinov, kot so Marathon, Cleanspark, Bitfarms, Stronghold, Argo in drugi. FOTO: TradingView icon-expand

Bitcoin in rudarjenje sta bila rdeča nit v nedavnem Finančnem POPkastu, prvi mož Nicehasha dr. Vladimir Hozjan je razložil, da se posameznikom takšna dejavnost danes ne izplača več, ker je potrebno imeti poceni vir energije. " Nekateri navdušenci sicer še danes rudarijo, ampak v Evropi pri današnjih cenah elektrike je to daleč od profitabilnega, to je napram elektriki čista zguba."

Banka Slovenije je minuli teden objavila poročilo o finančni stabilnosti. Dobičkonosnost bank je v zelenem, čeprav nižanje obrestnih mer že vpliva na poslovanje. Tudi likvidnost ostaja v zeleni coni. Prav tako kreditno tveganje, dohodkovno tveganje in tveganje lizing družb je, kot vidite, zelo nizko. Glavna tveganja so zunanja, geopolitična in v ospredju je tudi kibernetsko tveganje, ki je edino v oranžni barvi. Makroekonomski podatki sicer kažejo na upočasnjeno gospodarsko aktivnost, je pojasnil namestnik guvernerja dr. Primož Dolenc. "Kar se tiče bančnega sektorja, lahko rečemo, da posebnih pretresov v zadnjem obdobju nismo zaznali, ne v Sloveniji in ne v Evropi. Banke so letos okrepile svojo odpornost na različna tveganja, glavni kazalci poslovanja ostajajo ugodni."

Jesensko poročilo Banke Slovenije FOTO: Banka Slovenije icon-expand

Tveganje, ki izhaja iz nepremičninskega trga, ostaja zmerno, a se krepi. Cene nepremičnin še naprej naraščajo in dosegajo rekordne vrednosti, medtem ko se je število prodaj stanovanjskih nepremičnin od pandemije prepolovilo. Obrestne mere za posojila so letos začele padati, vendar novih stanovanjskih posojil je manj. Razmere v gradbeništvu se slabšajo, kar bi lahko vplivalo na število novih stanovanj na trgu, je izpostavila dr. Meta Ahtik, direktorica oddelka za Finančno stabilnost pri Banki Slovenije. "Beležimo upad novih gradbenih dovoljenj. Ponudba bo še nekaj časa ostala omejena, je pa to fenomen, ki ga beležimo že nekaj desetletij."

Povpraševanje po nepremičninah krepi nizka brezposelnost, rast plač in nizka zadolženost gospodinjstev. Vpliva tudi skromna ponudba zaradi desetletij primerjalno gledano zelo skromnih investicij v stanovanjsko gradnjo. FOTO: Banka Slovenije icon-expand

Svet Portfelju je rahlo zvišal donos v zadnjem tednu in sicer za 0,38 odstotka. Od lanskega septembra smo 22 odstotkov v plusu. Kitajska Alibaba je v minulem tednu padla, ker so se vlagatelji ustrašili, da je konec finančnega stimulusa, čez vikend je kitajski finančni minister napovedal novega, vendar se je padec kitajskih delnic nadaljeval tudi včeraj. Newmont, rudar zlata, je dodatno izboljšal donos; zlato ostaja na rekordnih ravneh. Google je imel slab teden, ker je pod drobnogledom ameriškega pravosodnega ministrstva. Nvidia raste, posledično tudi Nasdaq ter ETF SXRV, ki sledi tehnološkemu indeksu. Skoraj vse naložbe razen Bitcoin ETF sklada in Ethereum sklada so teden končale v zelenem. Bitcoin je včeraj trgoval že pri približno 66.000 dolarjih, kar odraža skoraj 5-odstotno zvišanje cene v zadnjih 24 urah. Preračunano v evrih je cena Bitcoina približno 61.711. Ta vzpon sledi pozitivnemu razpoloženju na trgu, pri čemer je BTC presegel ključne ravni upora, ki so jih spodbudili različni makroekonomski dejavniki, kot so nedavni podatki o inflaciji v ZDA in razvoj na svetovnih finančnih trgih. Vlagatelji kažejo veliko zanimanje za bitcoine, pri čemer so se prejšnji teden prilivi približali milijardi evrov. Vendar pa je obseg trgovanja nekoliko upadel, kar kaže na nekaj previdnosti na trgu.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand