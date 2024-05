Finančni komentar: Rjoveča mucka je nazaj

Špekulant ali moderni Robin Hood, rjoveča mačka (Roaring Kitty) ostaja nočna mora hedge skladov, ki stavijo na padec določenih delnic. Po treh letih se je vplivnež vrnil na družabna omrežja in mali vlagatelji so znova pokazali interes, da so pripravljeni slediti špekulativnim naložbam.

Jay Clayton, nekdanji šef ameriškega državnega regulatorja za borzo (SEC), je javno opozoril, da mali delničarji z nerazumskimi naložbami v "meme" delnice povzročajo manipulacijo na delniškem trgu. GameStop je objavil slabe poslovne rezultate, promet je je bil za 12 odstotkov nižji in tudi dobiček je bil v prvem četrtletju za kar 25 odstotkov nižji od pričakovanj. Veliki skladi posledično stavijo na padec delnic GME in po treh letih se je ponovno oglasil znani ameriški vplivnež ter brez vsebine objavil zgolj sliko. Bilo je dovolj, da so mali vlagatelji začeli kupovati delnice družbe, ki je v zatonu. Ne zato, ker bi verjeli, da bo GameStop izboljšal poslovne rezultate, ali zato, ker bi naložba lahko dolgoročno ustvarila donos. Plebs kupuje delnice GME, ker je to gibanje zoper Wall Street, ker želijo večjo transparentnost in boljšo prakso. Dokler lahko skladi stavijo na padec delnic in ob tem skrivajo informacije, lahko mali vlagatelji z nasprotno strategijo povzročijo nihajnost na trgu. GameStop bo zagotovo tudi v prihodnje zelo zanimiva delnica, ki v ospredje bolj kot donos postavlja zahtevo po boljši regulaciji.

Žrtev manipulacije. Mali vlagatelji so minuli teden z naložbo v delnice družbe GameStop (GME) izgubili okoli osem milijard evrov. Trgovanje je bilo ustavljeno kar 38-krat. FOTO: X icon-expand

Keith Gill, ki uporablja vzdevek Rjoveča Mucka (Roaring Kitty), je med pandemijo leta 2021 z naložbo v delnice podjetja GameStop zaslužil 48 milijonov dolarjev (44 milijonov evrov). Povzročil je velike izgube skladoma Citadel in Melvin Capital. To je zgodba, po kateri je bilo posnetih več dokumentarnih filmov in tudi celovečerni film Odpuljeni denar (Dumb Money, 2023) z izvrstno igralsko zasedbo.

Keith Gill je bil nekoč pooblaščeni finančni analitik (CFA), vendar se ne pojavlja v imeniku članov. Bil je pooblaščeni posrednik vrednostnih papirjev, registriran pri Regulativnem organu za finančno industrijo od julija 2012 brez razkritih zakonskih kršitev. Ime Roaring Kitty naj bi dobil po hišnem ljubljenčku iz otroštva.

Prvo sporočilo, ki ga je minuli teden Roaring Kitty objavil na platformi X (nekdanji Twitter) po treh letih molka FOTO: Roaring Kitty icon-expand

Po treh letih skladi ponovno stavijo na padec delnic GameStopa in vplivnež se je vrnil, delnice GamesStopa so v dveh dneh poskočile za 180 odstotkov. Poskočile so tudi druge meme delnice, ki jih skladi "shortajo" oziroma stavijo na padec cene delnic. Delnice ameriške verige kinodvoran AMC so bile v dveh dneh višje za 138 odstotkov. Do konca tedna se je evforija nekoliko ohladila, ko je vrednost delnic padla.

Delnice GME so do petka izgubile 54 odstotkov. Delnice družbe AMC 35 odstotkov. FOTO: TradingView icon-expand

Evforijo "meme" delnic je za Associated Press povzel Seth Sutel, urednik za finančne trge. "Finančne institucije spremljajo, če podjetja ustvarjajo denar ali če ga izgubljajo. Analizirajo, kakšno bo poslovanje v prihodnosti. Fenomen pri teh delnicah je, da klasični fundament nima nobene vloge pri izbiri naložb. Gre zgolj za vprašanje, če je delnico zabavno kupiti, in to je to."

Glede na statistiko Roaring Kitty spada med najboljše vlagatelje v zgodovini, ker je z naložbo 53 tisoč dolarjev ( 48 tisoč evrov) uspel ustvariti 48 milijonov dolarjev ( 44 milijonov evrov). FOTO: Roaring Kitty icon-expand

Ameriška centralna banka Fed bo letos morda zgolj dvakrat znižala ključno obrestno mero za 25 bazičnih točk. Denarja je v obtoku očitno še vedno veliko, če lahko "meme" delnice zrastejo za več kot 100 odstotkov. Zaradi spodbudnih podatkov o inflaciji je osrednji ameriški delniški indeks S & P 500 minuli teden dosegel rekordno vrednost. Indeks Dow Jones je prav tako dosegel novi mejnik, ker je prvič v zgodovini prebil 40.000 točk.

S&P500 je letos višje za 11,72 odstotka. Indeks Dow Jones je od začetka leta zrasel za 6,07 odstotka. FOTO: TradingView icon-expand

Delniški trgi so dobili veter v jadra po objavi, da je aprilska inflacija padla na 3,4 odstotke. Inflacija v ZDA je letos postopoma naraščala in zadnji mesec prvič letos rahlo upadla. Na evroobmočju za razliko od ZDA inflacija že od začetka leta upada. Zato Evropska centralna banka čedalje bolj samozavestno pričakuje nižanje obrestne mere, kar bi se lahko zgodilo že na naslednjem srečanju v začetku junija. Čeprav inflacija rahlo upada, je cena bakra, ki je ključnega pomena za industrijo, na zgodovinsko najvišji vrednosti.

Baker je pomembna industrijska surovina in letos je dražji za 30 odstotkov. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Guverner ameriške centralne banke Jerome Powell je bil minuli teden na srečanju centralnih bankirjev v Amsterdamu. Po obisku je sporočil, da ima covid. "Gospodarske razmere po koncu pandemije so nas vse presenetile, tako centralne banke kot pomembne analitike. Mnoge stvari, ki so se zgodile, se ne bi smele zgoditi. Kljub vsemu imamo napredek pri inflaciji, ki je nižja kot pričakovano. Obstajala so tveganja, da visoke inflacije ne bomo uspeli zajeziti brez visoke brezposelnosti in šibke gospodarske rasti, kar se ni zgodilo. "

Jerome Powell, guverner FED FOTO: Investing icon-expand

Inflacija v državah G20 je bila aprila v povprečju triodstotna. V Nemčiji, Franciji in Italiji je bila inflacija pod povprečjem evroobmočja, ki je pri 2,4 odstotkih. Trend inflacije je v državah G20 v upadu, čeprav imata Argentina in Turčija najvišjo stopnjo inflacije na svetu. Na koncu lestvice je Kitajska, ki je brez inflacije.

Inflacija je v Italiji ponovno padla pod odstotek in je med najnižjimi v G20. FOTO: VladBastion icon-expand

Gospodarstvo v ZDA je šibko, pravi Zerohedge in navaja, da inflacija že več kot tri leta oziroma 37 mesecev ni padla pod tri odstotke. Ugotavljajo, da so se v tem času cene v povprečju dvignile za 19,5 odstotka oziroma 5,5 odstotka na leto. Dolar je izgubil petino kupne moči in trend se nadaljuje, ker se skozi čas stopnja inflacije akumulira.

Podobno kot v ZDA tudi v Sloveniji je bila stopnja inflacije aprila prvič triodstotna in prav tako najnižja od oktobra 2021. FOTO: zerohedge icon-expand

Delniške trge poganja zgodba o umetni inteligenci. Jutri, v sredo, bo Nvidia, ki je vodilna v tem sektorju, objavila poslovne rezultate. Minuli teden je izvršni direktor Googla Sundar Pichai na letni konferenci razvijalcev izpostavil, da bodo prvi uporabili najnovejšo tehnologijo Blackwell, ki jo razvija Nvidia.

Delnica Googla je letos zrasla skoraj toliko kot baker, 27 odstotkov, in je na zgodovinsko najvišji vrednosti. FOTO: TradingView icon-expand

V času konference je potekal protest. Nekdanji strateg pri Googlu Roni Zeiger jim očita, da uporabljajo novodobno tehnologijo tudi v primerih, ko gre za kršenje človekovih pravic. "Izraelska vojska uporablja Googlova orodja za obrazno prepoznavanje, da lažje pridrži, muči in ubije prebivalce Gaze. Prevzeti je treba odgovornost. Google bo še naprej razvijal projekt Nimbus in omogočal tehnologijo, ki se uporablja za sporne zadeve."

Protestniki so na Googlovi konferenci obtožili tehnološkega velikana in Izrael, da sta projekt Nimbus uporabila za genocid v Gazi. FOTO: AP icon-expand

Med ZDA in Kitajsko je vedno več napetosti. Kitajci so prodali za 53 milijard dolarjev ameriških obveznic. Američani medtem zvišujejo carino na kitajske izdelke, za električne avtomobile iz 25 na 100 odstotkov, za polprevodnike iz 25 na 50 odstotkov. Višje tarife napovedujejo tudi za sončne celice, aluminij in jeklo. Kitajski delniški trg je v vzponu. Alibaba, ki jo imamo tudi v Svet portfelju, je od torka pridobila 11 odstotkov.

Kako se bo končalo leto zmaja? Poleg Alibabe (BABA) so poskočile tudi kitajske delnice JD, BIDU, KWEB, PDD. FOTO: TradingView icon-expand

V zadnjem Finančnem POPkastu sem s finančnim svetovalcem Brankom Železnikom razpravljal tudi o pomenu razvitega kapitalskega trga za moderno družbo in zakaj mora tudi Slovenija dobiti status trga v razvoju. "Rabimo tuji kapital. Socialno naravnane vlade, ki bi vsaka morala biti tako, smo Slovenci odločili v tem nesrečnem kapitalizmu, da bomo imeli javno zdravstvo in tako naprej, v redu, samo potem moramo to malo dopolniti, ne moremo tega reševati zgolj z višjimi davki, dajmo tuje investicije, pa bomo njim pobirali davke."

Večinski lastnik Pošte Slovenije, logistična družba Intereuropa (IEKG), se po 25 letih umika z Ljubljanske borze. Slovenski delniški trg po objavi četrtletnih poslovnih poročil še naprej raste. Na Ljubljanski borzi je bilo minuli teden sklenjenih za 12,6 milijona evrov poslov. Osrednji indeks SBITOP je teden zaključil 1,42 odstotka višje. Najbolj je poskočila delnica SavaRe (POSR), ki je pridobila 9,2 odstotka in dosegla rekordno vrednost. Čisti dobiček je bil v prvem kvartalu višji za skoraj 50 odstotkov.

Zavarovalnica Triglav (ZVTG) je minuli teden zrasla za 7,2 odstotka. Nova Ljubljanska banka (NLBR) je dosegla najvišjo vrednost za delnico. FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Svet Portfelj je v zadnjem tednu poskočil za 2,59 odstotka predvsem po zaslugi kitajske Alibabe, ki po daljšem časovnem obdobju ni več v minusu. Dosegli smo nov rekord portfelja s 16,55-odstotnim donosom v osmih mesecih. V rdečih številkah je z 1,38 odstotka zgolj še proizvajalec premoga Peabody Energy z oznako BTU. Zlato je na zgodovinsko najvišjih vrednostih in rudar zlata Newmont z oznako NEM ostaja najboljša naložba, ker je od nakupa pridobil 41,14 odstotka. Ponovno se dviguje sklad, ki sledi ceni Bitcoina z oznako BTCE. Teden je višje zaključil svetovni dividendni ETF sklad VGWE in surovinski sklad EXXY. Pri upravljanju portfelja se pogosto primerjamo s svetovnim indeksom IWDA, ki je v tem času pridobil 16,74 odstotka. Svet Portfelj ne predstavlja finančnega nasveta, ampak služi zgolj za boljšo informiranost in razumevanje investiranja.

