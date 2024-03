Finančni komentar: Sijoča gospodarska zvezda

Švicarska centralna banka je znižala obrestno mero, enako tudi brazilska, in medtem ko ves svet drvi proti recesiji, ZDA ohranjajo blišč in ključno obrestno mero nespremenjeno. Dolar spet pridobiva vrednost in delniški trgi dosegajo zgodovinsko najvišje vrednosti.

Zgodovinsko najvišjo vrednost je pretekli teden dosegla tudi zlata unča. Bitcoin, ki ima status digitalnega zlata, se po desetih dneh počitka spet prebuja. Svetovna električna poraba se čedalje bolj povečuje in svetovni voditelji so sklenili, da podpirajo jedrsko energijo v boju proti podnebnim spremembam.

Ameriški delniški trg ostaja med vlagatelji najbolj priljubljen kljub visokim obrestnim meram, ki so najvišje v zadnjih 20 letih. Guvernerju ameriške centralne banke je uspelo, kar bi mu lahko zavidal celo James Bond. Vlagatelji, ki so stavili, da bo trg padel, so razočarani.

Guverner Federalnih rezerv Jerome Powell je v sredo pustil ključno obrestno mero nespremenjeno, vendar je namignil, da se bo nižanje v tem letu, ki je za Američane tudi volilno, vseeno lahko zgodilo, ne zgolj enkrat, ampak trikrat za 75 bazičnih točk. "Občutek mi pravi, da obresti ne bodo več tako nizke, kot smo jih videli po vsem svetu, ko so bile okoli stopnje nič. Tako nizkih obresti ne bomo več videli, ampak mislim, da je okoli tega še precej neznanega." Še vedno ostaja neznanka, kdaj sledi prvo nižanje, glede na 71 odstotkov verjetnosti se prvo nižanje pričakuje 12. junija. Po zasedanju Feda je trge zajela pomlad, vlagatelji so sicer zapustili območje ekstremnega pohlepa, osrednji ameriški indeks S & P 500 je po zasedanju dosegel novi zgodovinski vrh, letos je višji že za 10,41 odstotka.

Minuli teden sem pokazal tabelo verjetnosti, prvo verjetno nižanje, napovedano za 12. junij, je imelo 50 odstotkov verjetnosti, zdaj se je zvišalo na 71,9 odstotka. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Prezgodaj je za veselje. Banka Goldman Sach opozarja, da trenutna koncentracija delnic dosega podobno razmerje kot v času velike depresije leta 1932, ker zgolj 10 odstotkov ameriških delnic iz tehnološkega sektorja tvori kar 75 odstotkov celotnega trga.

Koncentracija ameriških delnic je višja, kot je bila v času velike depresije leta 1932, če tehnološki sektor popusti, lahko nastane večja korekcija. FOTO: Goldman Sachs icon-expand

Kitajska je prepovedala uporabo ameriških čipov družb Intel in AMD v državnih računalnikih in strežnikih. Predhodno so državnim uslužbencem prepovedali nakup novih iPhonov. Tečaj delnic družbe Apple je konec tedna padel, ker jih zdaj zaradi monopola toži ameriško pravosodno ministrstvo.

Družba Apple je izgubila 115 milijard dolarjev (105 milijard evrov) in se približuje tržni kapitalizaciji podjetja Nvidia, ki je trenutno tretje največje podjetje na svetu. FOTO: Bloomberg Terminal icon-expand

Prejšnji teden je Jenssen Huang, izvršni direktor podjetja Nvidia, na konferenci pojasnil, kako hitro se razvija področje umetne inteligence. "Prišli ste na konferenco razvijalcev. Ljudje mislijo, da izdelujemo grafične kartice, kar je res. Ampak grafične kartice niso več takšne, kot so bile nekoč. Čip Hopper je spremenil svet. Razvili smo še nekaj boljšega, čip Blacwell. Potrebujemo napravo, ki bo digitalno predstavila naš svet vsem robotom. Virtualni svet, ki bo kot telovadnica za robote, kjer bodo pridobili vse potrebno znanje. "

Leta 2007 je Steve Jobs svetu predstavil prvi pametni telefon, Jensen Huang je Steve Jobs nove generacije. FOTO: Kanal A icon-expand

Družba ASML s sedežem na Nizozemskem proizvaja stroje za polprevodnike. Tajvanski TSMC izdeluje polprevodnike za tehnološkega velikana Nvidia, ki je tik pred tem, da postane drugo največje podjetje na svetu. Tečaj delnic je od lanskega leta zrasel že za skoraj 592,75 odstotka.

Kljub visokim vrednostim razvijalci umetne inteligence napovedujejo, da se revolucija šele začenja. FOTO: TradingView icon-expand

Naložbe v trg umetne inteligence rastejo, medtem ko trg električnih avtomobilov izgublja elan. Analitik in vodilni strateg Charlie Bilello iz družbe Pension Partners navaja, da vrednost povprečnega rabljenega vozila Tesla pada že 20 zaporednih mesecev.

Povprečna rabljena vozila Tesla so najvišjo vrednost v ZDA dosegla julija 2022 in od takrat izgubila 53 -odsotkov vrednosti. FOTO: Pension Partners LLC icon-expand

Nižje povpraševanje ni zgolj težava Tesle, ampak je podoben upad opaziti tudi pri drugih ponudnikih električnih vozil, ugotavlja neodvisni raziskovalec in analitik Adam Kobeissi. Fordov model F-150 se v ZDA prodaja za 15 tisoč dolarjev (13.800 evrov) pod priporočeno maloprodajno ceno proizvajalca.

Kljub znižani ceni so električni avtomobili na zalogi že več kot 150 dni. FOTO: Kobeissiletter icon-expand

Tako električni avtomobili kot tudi roboti, ki jih poganjala umetna inteligenca, potrebujejo precej več elektrike, kot je trenutno proizvedemo. V ZDA se je od leta 2008 poraba elektrike v mestih povečala za 49,58 odstotka. Na Kitajskem v enakem obdobju za 256,50 odstotka. Svet potrebuje nove elektrarne, ki so okolju prijazne. Še vedno 60 odstotkov svetovne elektrike pridobivamo iz fosilnih goriv.

Svet se razvija in zato potrebuje vedno več električne energije. FOTO: TradingView icon-expand

Svetovni voditelji so prejšnji teden na prvem vrhu o jedrski energiji v Bruslju napovedali reševanje podnebne krize s pomočjo jedrske energije. Aktivisti iz Greenpeacea so protestirali in izobesili rožnate transparente z napisom Jedrska pravljica. Belgijski predsednik vlade Aleksander DeCoo meni, da je jedrska energija del rešitve. "Ni edina rešitev, ampak je del rešitve za boj proti podnebnim spremembam in da smo energetsko neodvisni. Da smo dovolj konkurenčni v današnjem svetu, kar je ključno."

Tudi rudarji bitcoina potrebujejo vedno več električne energije, da bi uspešno prirudarili bitcoin, ki je v petih letih zrasel za 1551,53 odstotka. Pred nami je razpolovitev, tako imenovani halving, ki bo dnevno količino prirudarjenih bitcoinov dodatno omejil. Še vedno ostaja uganka, kdo je ustvaril digitalno zlato oziroma bitcoin. Je bil to računalniški znanstvenik Hal Finney, ki je verjel, da tehnologija lahko osvobodi ljudi? Leta 2014 je umrl za boleznijo ALS. Na Satoshijevi denarnici je še vedno okoli milijon bitcoinov oziroma okoli 70 milijard evrov.

Lastnik Satoshijeve denarnice bi postal 15. najbogatejši Zemljan. FOTO: TradingView icon-expand

Nedavno je angleški sodnik razsodil, da Satoshi Nakamoto zagotovo ni računalnikar Craigh Wright, ki se je samooklical za očeta bitcoina in zahteval podatkovne pravice omrežja Bitcoin. "Ste vi Satoshi? – Da. – Torej ste vi napisali Satoshijevo belo knjigo? – Da. – Vi ste izvedli omejitev bloka na en megabajt? – Postavil sem začasno omejitev po gospodu Finneyju."

Bitcoin ima v primerjavi z dolarjem omejeno količino. FOTO: Midjourney icon-expand

Od digitalnega preidimo na fizično zlato, ki je v četrtek doseglo zgodovinsko najvišjo vrednost, vendar je v petih letih v primerjavi z bitcoinom višje za 68,96 odstotka. Glavni kupec zlata so centralne banke, lani so ga skupaj kupile okoli 1000 ton, največ zlata je kupila Kitajska.

Kitajska je lani kupila 225 ton zlata. FOTO: TradingView icon-expand

V zadnjem Finančnem Popkastu sem z ekonomistom Andrejem P. Škrabo razpravljal o zlatem standardu in prihodnosti bitcoina. Tudi o tem, kaj se zgodi z digitalnim zlatom, če začne primanjkovati električne energije. "Če živiš v razvitem svetu, kjer pridobivanje energije ni problem, imamo vse pogoje, razen če ne naredimo neke vojne in uničimo vse kapacitete za proizvodnjo in ohranjanje energije, ja, potem pač bitcoin ni dober, ampak takrat bomo imeli druge probleme, a veš, boš bolj skrbel, ali boš jedel vsak dan, a boš imel neko prosperiteto v življenju."

Varčevanje je mrtvo, čeprav bi moralo biti temelj zdrave ekonomije. Dodatno dolgoročno tveganje je tudi demografski kolaps, ki ni zgolj slovenska posebnost, ampak je velik izziv tudi v Nemčiji, pravi novinar in urednik Holger Zschapitz iz redakcije die Welt. V Nemčiji trenutno 1,8 zaposlenega skrbi za enega upokojenca. Do leta 2050 bo razmerje padlo na ena oziroma največ 1,3 zaposlenega na enega upokojenca.

Nobena pokojninska reforma ne rešuje demografskega problema. FOTO: Holger Zschaepitz icon-expand

Slovenski delniški trg je teden končal brez večjih premikov. Največ se je trgovalo z delnicami Krke. Osrednji slovenski delniški indeks SBITOP je minimalno padel za 0,02 odstotka. Od devetih delniških družb v indeksu je največ pridobila delnica NLB, in sicer za 2,35 odstotka.

8 FOTO: Ljubljanska Borza in Investing icon-expand

Svetov Portfelj je v pol leta pridobil 9,23 odstotka. Najboljša naložba v portfelju je Disney, ki je od začetne naložbe 21. 9. 2023 zrasla za 34,05 odstotka. Včeraj smo v oddaji Svet na Kanalu A v rubriki Finančni Svet poudarili, da naložbo Disney z oznako DIS danes v celoti zapiramo, predstavlja 10 odstotkov portfelja. Cilj je bil doseči vrednost 120 dolarjev (110 evrov), ki smo jo v pol leta uspešno dosegli. Na drugem mestu donosnosti je ETF-sklad, ki sledi ceni Bitcoina BTCE, ki trenutno zaseda 5 odstotkov portfelja. Pretekli teden smo dodatno za 5 odstotkov zvišali izpostavljenost v svetovnem dividendnem ETF-skladu VGWE. Ponovno investiramo v majhna in srednje velika ameriška podjetja skozi ETF ZPRR, ki sledi indeksu Russell 2000. Povsem nov ETF-sklad z 10 odstotki pozicije v portfelju je EXXY, ki sledi različnim surovinam. Sestavo ETF-sklada EXXY in novico o novih naložbah smo objavili v četrtek.

Tretja najbolj donosna naložba v portfelju so največji rudarji zlata v ZDA Newmont Corp. z oznako NEM, ki so v dobrem mesecu pridobili 9,60 odstotka. Tečaj Peabody Energy, ki rudari in proizvaja premog, se je v zadnjem tednu precej izboljšal, vendar je po šestih mesecih še vedno med najslabšimi naložbami. Najslabša naložba ostaja kitajska Alibaba z oznako BABA, ki je od začetne naložbe padla za 15,62 odstotka.

