Finančni komentar: Slab začetek, dober konec

Svetovni finančni trgi so leto 2024 začeli v rdečih številkah vendar prvi letošnji slabi dnevi na borzah še ne pomenijo, da bomo imeli enak trend vseh 366 dni. V tem letu bo kar polovica svetovnega prebivalstva izbirala novega predsednika. Volitve bodo potekale v EU, Rusiji, Indiji in že to soboto na Tajvanu, kar je zelo pomembno za nadaljnje odnose s Kitajsko. Vsekakor so volitve v ZDA v ospredju letošnjega supervolilnega leta.

Analitiki so za svetovno gospodarstvo napovedali rast za 2,5 odstotka, medtem ko naj bi se gospodarstvo držav OECD dvignilo za 1,4 odstotne točke.

Ameriška ekonomija je stabilna, zadnji četrtkovi podatki s trga dela so zelo spodbudni. Brezposelnost ostaja zelo nizka. Največjo grožnjo za ZDA ne predstavlja več inflacija, ampak kandidat Donald Trump, ki je 6. januarja pred štirimi leti poskušal ukrasti volitve, je v prvem letošnjem nagovoru izpostavil predsednik Joe Biden. "Dobro me poslušajte. Rekel bom to, česar Donald Trump ne bo. Političnega nasilja nismo nikoli dovolili v ZDA. Nikoli. To je nedopustno v demokraciji." Osrednji ameriški indeks S&P 500, ki zajema 500 največjih podjetij na ameriški borzi, je prvi teden v letu 2024 padel za 1,52 odstotka. Newyorški indeks Nasdaq, ki predvsem sledi tehnološkim delnicam, je v prvih dneh izgubil še več, in sicer je za 3,25 odstotka nižje.

Delnica največjega podjetja na svetu Apple je v prvem tednu 2024 izgubila 5,82 odstotka. Lansko leto je delnica ustvarila 44,76-odstotni donos. Mnogi analitiki niso prepričani, da lahko delnica podjetja, ki je na trgu vredno skoraj tri bilijone (3000 milijard) dolarjev, letos ustvari podobno velik donos kot v 2023. Delnica se je včeraj odbila od 200-dnevnega drsečega povprečja.

Podjetje Apple ima v osrednjem ameriškem indeksu S&P 500 največji delež in je glede na tržno kapitalizacijo največje podjetje na svetu. Zanimivo, da je nastalo v garaži staršev Steve Jobsa pred 47 leti. Od prve kotacije na borzi je delnica AAPL ustvarila 142.537-odstotni donos oziroma v povprečju na leto 18,8-odstotni donos.

V soboto, 13. januarja, bodo na Tajvanu potekale parlamentarne volitve. Pomembna polprevodniška industrija (TSMC) je teden začela v rdečem. Čutiti je seveda geopolitično napetost, saj je tudi večina kitajskih delnic zabeležila nižje vrednosti v prvem letošnjem tednu. Delnica glavnega evropskega izdelovalca polprevodnikov (ASML) je prav tako padla za dobrih sedem odstotnih točk.

Suše, potresi in poplave so zgolj del globalne grožnje. Geopolitične napetosti na Bližnjem vzhodu med Izraelom in na drugi strani Iranom, Libanonom in Jemnom se stopnjujejo. Hutijski uporniki v Rdečem morju napadajo kontejnerske prevoze. Nekatere evropske članice – Italija, Španija, Francija – nasprotujejo vojaškim operacijam v Rdečem morju, ki jih vodijo ZDA. Pred nekaj dnevi je avstralski premier Anthony Albanese napovedal, da namerava Avstralija pomagati in s pomočjo vojske odločno preprečiti vse nadaljnje napade na trgovske ladje v Rdečem morju. "Imamo sporočilo za hutije in vse ostale, ki bi lahko povzročili škodo z napadi na ladje. To je grožnja za svetovno trgovino in zato smo se odzvali."

Vlagatelji v kripto sredstva pričakujejo v tem tednu odločitev ameriškega regulatorja za borzo in vrednostne papirje (SEC), da odobri oziroma zavrne sprejetje dolgo pričakovanega Bitcoin spot ETF-a. Bitcoin (BTC) je prejšnji teden poskočil za 4,6 odstotka, medtem ko so ostale, bolj znane kripto valute, kot je Etherium (ETH), izgubljale.

Tudi delnice, ki so vezane na kripto sredstva, padajo, predvsem rudarji Bitcoina. Delnici MARA in RIOT sta imeli korekcijo za 20 odstotnih točk. Nič nenavadnega, saj sta delnici decembra močno poskočili.

Četudi bi ameriški borzni regulator SEC v tem tednu zavrnil pričakovani kripto ETF, bi verjetno o zadevi ponovno odločali že v marcu. Prej kot slej bo ETF sprejet, nenazadnje ga v Evropi že imamo. Potencial je velik in v prvem letošnjem Finančnem POPkastu sva z Nejcem Bizjakom iz Bitstampa govorila o tem, ali je možno predvideti, kateri kripto projekt bi v 2024 lahko ustvaril 100-kratnik vloženega denarja. "Če iščete 100-kratnik, ga ne boste našli, enako, če greste na Loterijo Slovenije in kupite srečko, loto listek. 100-kratni donosi so nerealna pričakovanja."

Naložbe v digitalno zlato so ustvarile lani večje donose kot naložbe v realno zlato. ETF, ki sledi rudarjem zlata z oznako GDX (VanEck Miners ETF), je prav tako v prvem tednu leta 2024 padel, in sicer za 3,81 odstotka. Rudarji zlata za razliko od rudarjev Bitcoina še niso ustvarili zavidljivih donosov. Vrednost zlata za 31,1-gramsko unčo ostaja nad 2000 dolarji.

Domači borzni indeks SBITOP je za razliko od svetovnih indeksov leto začel v zeleni barvi, in sicer je po prvem tednu višji za 0,71 odstotka.

Konec septembra smo začeli s projektom Svet portfelj, ker želimo javno prikazati, kako zgraditi lasten naložbeni portfelj, kako izbirati pametne naložbe in kakšne donose je realno pričakovati. Naše naložbe niso finančni nasveti, ampak so namenjene zgolj informiranju. Portfelj ima 182,80 evra plusa skupaj z dividendami, še vedno 35 odstotkov hranimo v denarju. Zaradi padca delnic na svetovnih finančnih trgih smo po novem letu izgubili 81,12 evra. Donos od zadnjega poročanja se je zmanjšal za 0,79 odstotka. Najbolj donosna naložba v portfelju je bitcoinov ETF BTCE, ki smo ga kupili na nemški borzi. Sledi ETF ZPRR, ki sledi indeksu Russel 2000, to so mala in srednje velika podjetja v ZDA. Največjo izgubo ima kitajska Alibaba z oznako BABA, ki je od začetne naložbe padla za 15,64 odstotka. Delnica Moet Hennessy Louis Vuitton z oznako LVMH/MC je z letošnjim letom zaplavala v rdeče številke, tudi zaradi slabih gospodarskih razmer na Kitajskem. Finančni analitik Nikola Maljković iz Optimtraderja izpostavi, da ima portfelj tretjino sredstev v denarju in bi ob morebitnih padcih na trgu odpirali nove pozicije oziroma povečali obstoječe. "V portfelj bi želeli vključiti zanimive tehnološke delnice, kot je na primer UBER, če bi delnica padla na raven 54 dolarjev. To bi se načeloma lahko zgodilo po 19. januarju, ko datumsko zapade veliko opcij."

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube.