Finančni komentar: Strah pred stagflacijo

Državni dolg ZDA je tik pred tem, da doseže novo zgodovinsko rekordno raven 35 tisoč milijard dolarjev (32,7 bilijona evrov). V petek je ameriški državni regulator prevzel propadlo banko Republic First Bank. Visoka obrestna mera šibi gospodarsko rast in ni videti, da bo centralna banka v kratkem začela rezati obresti. V največjih težavah so majhna in srednje velika podjetja, kar dve tretjini vseh delniških družb beleži nižjo vrednost kot leta 2021. Ekonomist Adam Kobeissi v tedenskem poročilu opozarja na prihod stagflacije.

Nižji BDP in višja inflacija v prvem letošnjem kvartalu. Pričakovanja analitikov iz Goldman Sachs so precej zgrešila napovedi. FOTO: Kobeissiletter icon-expand

V ZDA je minuli teden skoraj polovica družb iz osrednjega indeksa S & P 500 poročala prve letošnje poslovne rezultate. Najbolj sta minuli teden navdušila tehnološka velikana Microsoft in Alphabet, ki ima Google, ter povrnila optimizem na delniških trgih. Tudi v tem tednu precej pomembnih družb, kot so Amazon, AMD, Apple in mnogi drugi, poroča prve četrtletne rezultate, zato je na trgih pričakovati precej volatilnosti.

Od tehnoloških velikanov je minuli teden poslovne rezultate najprej objavila Tesla. Tečaj delnice TSLA je letos padel že za 32 odstotkov. Rezultati so bili slabi, promet je bil za 4 odstotke pod pričakovanji, dobiček pa so zgrešili za dobih 8 odstotkov. Vendar Elon Musk je kljub slabim številkam vlagateljem prodal zgodbo o uspehu, ko je omenil samovozeča električna taksi vozila ter napovedal prihod avtonomnih robotov Optimus, ki naj bi jih začeli proizvajati že naslednje leto. Tako je delnica po objavi slabih poslovnih rezultatov pridobila kar 16 odstotkov. Naslednji tehnološki velikan, ki je poročal rezultate, je bila družba Meta, ki ima poleg Facebooka v lasti tudi Instagram in WhatsApp. Predsednik upravnega odbora Mark Zuckerberg ni bil tako uspešno prepričljiv kot Elon Musk. Tečaj delnic META je v tem letu dosegel 53 odstotkov in minuli teden so postregli z dobrimi poslovnimi rezultati, ki so presegli pričakovanja, vendar je delnica kljub temu padla za 10 odstotkov.

Meta je izgubila 10 odstotkov, kljub temu da je družba presegla pričakovan dobiček za 9 odstotkov. FOTO: TradingView icon-expand

Hladen tuš je minuli teden med poročanjem poslovnih rezultatov povzročila napoved nižje gospodarske rasti v ZDA, kot so ekonomisti pričakovali. Realni ameriški BDP je v prvem četrtletju na letni ravni znašal 1,6 odstotka. V zadnjem četrtletju je BDP znašal 3,4 odstotke in ekonomisti so pričakovali, da bo 2,5-odstoten. Še bolj zaskrbljujoča je bila rast osnovnih cen za 3,7 odstotka, pričakovana rast je bila 3,4-odstotna. Zaradi strahu pred stagflacijo so spet začeli nevarno naraščati donosi na ameriške obveznice.

Enoletni donosi so teden končali pri stopnji 5,2 odstotka. Dvoletni donosi so dosegli mejo 5 odstotkov in 20-letni donosi so tik pred tem, da dosežejo nevarno mejo 5 odstotkov. FOTO: TradingView icon-expand

Ključna obrestna mera ostaja visoka, ker inflacija narašča. Morda letos sploh ne bo nižanj, čeprav trg še vedno pričakuje vsaj enega ali dva po 25 bazičnih točk. Ameriški državni dolg se hitro povečuje in predsednik Joe Biden je minuli teden vseeno namenil dodatnih 95 milijard dolarjev (88,8 milijarde evrov) za pomoč Izraelu in Ukrajini. "Naši zavezniki v Evropi in svetu se sprašujejo, če bomo vztrajali. Skrbi jih, da ne bi odnehali. Na mednarodnih srečanjih so precej zaskrbljeni, ker če nismo sposobni zagotoviti pomoči, je vprašanje, kaj se lahko zgodi z zavezništvom in Natom. Tudi oni pošiljajo pomemben del pomoči v Ukrajino. Skupaj moramo nastopiti proti škodljivemu diktatorju."

Dodatno skrb je minuli teden povzročil padec japonskega jena, ki je dosegel najnižjo vrednost od leta 1990. FOTO: Barchart icon-expand

V zaskrbljenem gospodarskem okolju sta konec tedna četrtletne rezultate poročala še dva pomembna tehnološka velikana, Microsoft in Alphabet. Microsoft je največje podjetje na svetu, ki je glede na tržno kapitalizacijo vredno 3000 milijard evrov, če bi kljub dobrim rezultatom tečaj delnic padel podobno kot pri delnicah Meta, bi to na trgu lahko povzročilo večji preplah. Objavljeni rezultati so presegli pričakovanja in delnica MSFT je rahlo poskočila. Google (Alphabet) je tudi dostavil izjemne rezultate in prvič v zgodovini napovedal dividendo, zato je delnica GOOG v petek poletela za 10 odstotkov.

Alphabet je za kar 25 odstotkov presegel pričakovan dobiček. Tržna kapitalizacija družbe je prvič v zgodovini presegla 2000 milijard dolarjev (1870 milijard evrov). FOTO: TradingView icon-expand

Prihodki od platforme YouTube so se na medletni ravni zvišali za 21 odstotkov, še bolj so se v enakem obdobju zvišali prihodki storitve Google Cloud, in sicer za 28 odstotkov. Še vedno je največji generator denarja Googlov brskalnik, v povezavi z oglaševanjem, ki je glede na lanskoletno prvo četrtletje višji za 14 odstotkov.

Google je zvišal prihodke za 15 odstotkov na dobrih 80 milijard dolarjev (75 milijard evrov). FOTO: Economy Insight icon-expand

Pri Microsoftu največ prometa ustvari platforma Azure. Sledi programska oprema Office in za njo priljubljen igričarski Xbox. Po tem so šele Windowsi in za njimi omrežje Linkedin. Na koncu je brskalnik Bing.

Microsoft je v prvem četrtletju povečal prihodke na medletni ravni za 17 odstotkov na 62 milijard dolarjev (58 milijard evrov). FOTO: Economy Insight icon-expand

Za presenečenje minulega tedna je poskrbela družba Newmont, ki je veliki rudar zlata in tudi del Svet portfelja. Napovedan dobiček so presegli za 52 odstotkov in delnica je po objavi rezultatov poskočila za dobrih 12 odstotkov. Vroče so bile tudi kitajske delnice, ki so začele rasti. Alibaba, ki jo prav tako hranimo v portfelju, je minuli teden pridobila skoraj 10 odstotkov.

Newmont (NEM) je presegel pričakovanja in poročal tako o višjem dobičku kot tudi o višjih prihodkih. FOTO: TradingView icon-expand

Kitajske delnice se po daljšem časovnem obdobju leta in pol prebujajo in morda lahko v prihajajočem obdobju beležijo celo boljšo rast kot delnice v ZDA, navaja urednik in novinar David Ingles, voditelj oddaje China Show.

Kitajski indeks produktivnosti raste. FOTO: Bloomberg Terminal icon-expand

Število milijarderjev se je v kitajskih mestih letos znižalo, medtem ko število milijarderjev v indijskih mestih narašča. Na vrhu lestvice po številu milijarderjev, ki živijo v mestih, je še vedno New York, sledi London, na tretjem mestu je bil včasih Peking, vendar ga je letos prehitel Mumbaj.

Največ novih milijarderjev je letos vzniknilo v glavnem mestu Indije. FOTO: Hurun Global Rich List icon-expand

V četrtkovem Finančnem POPkastu sem s finančnim analitikom Nikolo Maljkovićem razpravljal o kitajskem delniškem trgu. "Goldman Sachs analitiki so rekli, da pričakujejo 40-odstotno rast za kitajske delnice in tudi UBS je omenil, da vidi priložnost za kitajski delniški trg." Tudi zlato je še vedno lahko zanimiva priložnos. Nekateri analitiki celo napovedujejo, da bi lahko letos dosegli vrednost 3000 dolarjev za zlato unčo (2800 evrov). "Jaz ne pričakujem, da gremo na 3000, vendar me to ne bi čudilo, glede na to, koliko denarja se je natisnilo in kakšna so pričakovanja inflacije," je v zadnjem POPkastu izpostavil upravljavec premoženja Simon Skubin.

Svet Portfelj je minuli teden poskočil za skoraj dva odstotka in je na najvišji vrednosti s 14-odstotnim donosom v sedmih mesecih. Portfelj ne predstavlja finančnega nasveta, ampak služi zgolj informiranju. Zaprli smo 5-odstotno pozicijo ETF sklada ZPRR z izgubo, ker se gospodarsko okolje v ZDA slabša in visoke obrestne mere ostajajo nespremenjene. Povišali smo za 5 odstotkov izpostavljenost v ETF, ki sledi ceni bitcoina. Od danes tudi finančne ustanove v Hongkongu vlagateljem omogočajo naložbo v spot ETF, ki sledi ceni bitcoina. Newmont corp., rudar zlata, je minuli teden po objavi poslovnih rezultatov, ki so pozitivno presenetili, uspel prevzeti vodstvo v portfelju. Od začetne naložbe pred dvema mesecema je ustvaril že 40-odstotni donos. Kitajska Alibaba je minuli teden znižala izgubo, tečaj delnic BABA je teden zaključil skoraj 10 odstotkov višje. Svetovni dividendni ETF WGVE in surovinski ETF EXXY nista beležila izrazitih sprememb. Tudi Peabody Energy, delnice BTU smo kupili konec septembra in se komaj držijo v zelenih številkah.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand

Največje slovensko podjetje Krka praznuje 70 let obstoja. Začeli so z devetimi zaposlenimi, danes jih je 13 tisoč po vsem svetu. Začeli so z 20 izdelki, danes jih ponujajo več kot 1000. Delnica Krke je šele letos dosegla nivoje pred gospodarsko krizo leta 2008, vendar poslovanje je v zadnjih dvajsetih letih zelo napredovalo. Leta 2004 so imeli 470 milijonov evrov prometa, lani so imeli 1,8 milijarde evrov prometa. Dobička so imeli leta 2004 za 65 milijonov, lani skoraj petkrat več, to je 313 milijonov evrov.

Krka je imela v 70 letih zgolj tri predsednike uprave. FOTO: Investing icon-expand

Letno izdelajo 17 milijard tablet in kapsul. Uporablja jih več kot 100 milijonov ljudi. Prisotni so v 70 državah, je izpostavil generalni direktor in predsednik uprave Jože Colarič. Širili se bodo tudi v bodoče, poleg kitajskega se jim obeta še indijski trg. "Če preoblikujete 70 let v sekunde, pridete do dveh milijard sekund, in v skupini Krka imamo za cilj, da v bližnji prihodnosti prodamo za dve milijardi evrov izdelkov in storitev. In naj vam povem, mi bomo še naprej slovenska Krka."

Na Ljubljanski borzi je bilo minuli teden sklenjenih za 11,6 milijona evrov poslov. Slovenski delniški indeks SBITOP je teden zaključil pozitivno. 0,1- odstotna rast je prekinila dvotedenski padajoči trend. Najbolj je minuli teden poskočila delnica Petrola, in sicer za dobre 3 odstotke. Največ je izgubila Zavarovalnica Triglav ZVTG, in sicer 1,73 odstotka.

Tečaja delnic Cinkarne Celje in Equinoxa nista beležila sprememb v minulem tednu. FOTO: Ljubljanska borza icon-expand