Finančni komentar: Tokrat bo drugače, če verjamete v pravljice

Bil je 27. november daljnega leta 1995, ki se zdi kot včeraj, ko je takrat 40-letni Bill Gates imel intervju v znani večerni oddaji z legendarnim Davidom Lettermanom, pogovarjala sta se o internetu. Vsi so se smejali, ko je ustanovitelj Microsofta navdušeno razlagal o novi tehnologiji, ki celo omogoča poslušanje športnih tekem v živo. "Bill, saj veš, da za to že obstaja naprava, ki ji pravimo radio," ga je poskušal prizemljiti Letterman. Mladi Gates se je še naprej trudil navdušiti občinstvo. "Lahko boš poslušal z zamikom ali kasneje, ko boš imel čas." Letterman se je smejal in odvrnil, da tudi zdaj lahko posluša z zamikom, če radijsko vsebino posname na kaseto. Manj kot 30 let kasneje in v trgovini ne morem unovčiti kupona, če na pametnem telefonu nimam nameščene ustrezne aplikacije.

Bill Gates in David Letterman v oddaji Late night Show 27. 11. 1995.

Prihod nove tehnologije pogosto spregledamo, če bi vprašali ljudi, kaj želijo, bi rekli hitrejše konje, je pred več kot 100 leti dejal začetnik avtomobilske industrije Henry Ford. Tako internet kot avtomobilska industrija sta imela svoj balonček, korekcijo na delniškem trgu po tem, ko vsi vlagatelji želijo obogateti z zgodbo, ki jo prinaša inovacija ter jo na delniškem trgu poganja neverjetna rast. Letala, električni avtomobili ali umetna inteligenca, modus operandi je vedno enak. Vedno obstajajo vlagatelji, ki trdijo, da je tokrat drugače, ker verjamejo v pravljice. Razvoj novih tehnologij bo vedno prisoten, vrednost velikih gospodarskih družb, ki jih implementirajo, se je vedno spreminjala. Leta 2002 je na primer Yahoo zavrnil nakup podjetja Google za zgolj 1 milijon dolarjev (920.915 EUR ). Danes je tržna kapitalizacija Googla (Alphabet) ovrednotena na 1,9 bilijona (1900 milijard) evrov. Yahoo, ki je bil nekoč vreden okoli 50 milijard evrov, je kmalu izgubil prestol vodilnega in na koncu ga je kupil Verizon za 5 milijard evrov. Bi se enako lahko zgodilo z delnicami veličastnih, ki stavijo na umetno inteligenco, predvsem s podjetjem Nvidia? Se je enaka zgodba že začela odvijati za Teslo, ki je veljal za pionirja v razvoju električnih avtomobilov? Bo bitcoin resnično prva in edina kriptovaluta, ki bo obstala, ali pa tudi tokrat ne bo nič drugače?

Na slovenskem kapitalskem trgu se kažejo prvi znaki pomladi. Od četrtka je mogoč vpis za nakup državnih obveznic, država se želi pri ljudeh zadolžiti za 250 milijonov evrov, kar se na prvo žogo zdi grozno, v resnici pa je spodbudno. Eno leto prepozno, a vseeno – bolje pozno kot nikoli. Slovenija ni pred bankrotom, daleč od tega, da je to povod za izdajo obveznic. Država se je do zdaj vedno brez težav zadolževala pri tujih bankah, in sicer po najnižji stopnji med državami srednje in vzhodne Evrope. Prva izdaja ljudskih obveznic je zgolj test, ali lahko pričaramo pomlad na domačem kapitalskem trgu, kar bi lahko imelo dolgoročne koristi za vse.

Državljani na depozitih hranijo 29 milijard evrov. Ljudje, ki so prihranke izgubili z naložbo v NKBM, so prepričani, da se zgodba ponavlja. Tokrat je res drugače, ker delnica ni enaka obveznici, razlika je očitna. Pri delnici nihče ne ve, koliko bo vredna čez čas, lahko zgolj špekuliramo, kot je zgoraj opisan primer podjetij Google in Yahoo. Tudi najemanje kredita v tuji valuti je oblika špekulacije, ki bi se lahko končala tudi v korist vlagateljev. Pri vlaganju v obveznice so pravila igre določena vnaprej. Obstajajo komercialne obveznice in državne obveznice, že med njimi je razlika velika: kaj bo prej propadlo, podjetje ali država? Insolventnost naše države v naslednjih treh letih je zelo majhna, zato je tudi fiksni donos 3,4 odstotka nizek in ne predstavlja modela za obogatitev, ampak je zgolj nadomestek inflacijske erozije.

Prejšnji teden smo na Ljubljanski borzi dobili novi ETF (ICASH) sklad denarnega trga, ki vlagateljem prav tako obljublja 3,4-odstotni letni donos. Gre za najbolj varno obliko naložbe v dolžniške vrednostne papirje zahodnoevropskih držav.

Predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Ipavec vidi tako državno obveznico kot tudi novi ETF-sklad denarnega trga kot odlično alternativo zdajšnjim bančnim obrestim na depozite. "Po donosu in tveganju gre za iste zadeve. Seveda pa ljudska obveznica pomeni, da investirate v naš domači dolg, medtem ko pri tem ETF investirate v instrumente razvitih zahodnih držav. Sta primerljiva, ampak raje imam dva kot nobenega od njih."

Predsednik uprave InterCapital Asset Management Ivan Kurtović in predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Ipavec ob sprejetju dveh novih ETF-jev ICASH in ICBET na Ljubljanski borzi.

Osrednji slovenski delniški indeks SBI TOP je prejšnji teden zrasel za slab odstotek in dosegel nov vrh, ki je blizu najvišji vrednosti iz januarja 2022, domače delnice so višje vrednosti dosegle v času pred gospodarsko krizo leta 2008. Največji delež v indeksu devetih slovenskih delnic SBI TOP ima družba Krka, ki je prejšnji teden poročala o rekordnem prihodku, vendar jim je dobiček padel za 14 odstotkov in posledično je delnica po objavi rezultatov padla za 1,8 odstotka. Razlog ni v slabem poslovanju družbe, ampak v padcu rublja, saj ima novomeški farmacevt pomembno tovarno v Rusiji in ves dobiček, ki ga prinese domov, mora pretvoriti v evrsko valuto. Prejšnji teden so tudi sporočili, da se želijo širiti v Indijo.

Prejšnji teden je najbolj poskočila delnica Petrola (PETG), in sicer za 3,86 odstotka, letos načrtujejo rekordni dobiček. Cinkarna Celje bi lahko izplačala 13-odstotne dividende, kar je predlog SDH, ki ima skoraj četrtino družbe. O predlogu odločajo na skupščini 13. februarja. Delnica Cinkarne Celje (CICG) je prejšnji teden dobila 1,30 odstotka. Delnica NLB (NLBR) je dosegla novo rekordno vrednost pri 88,4 evra.

Poleg obetavnih slovenskih družb lahko od prejšnjega tedna na Ljubljanski borzi vlagate tudi v ETF-sklad (ICBET), ki sledi osrednjemu delniškemu trgu v Bukarešti. Romuni so imeli lani 31,44-odstotno rast in podobno kot v Sloveniji zagotavljajo visoke dividende. Ob uvrstitvi novega ETF-sklada na Ljubljansko borzo je predsednik InterCapital Asset Managementa Ivan Kurtović poudaril, da v tej zgodbi vidi veliko možnosti za nadaljnjo rast. "Romunski BDP hitro narašča. V zadnjih dvajsetih letih je pridobil dvakrat več od evropskega povprečja. Pomembno je izpostaviti, da je Romunija ena od dveh držav v Evropi, ki sta energetsko neodvisni, torej poleg Norveške je Romunija tista, ki ima dovolj energije za lastne potrebe in za izvoz."

Polovico romunskega indeksa predstavljajo energetske družbe, Hidroelectrica z največjim deležem je bila lani IPO leta v Evropi. Imajo tudi dve jedrski elektrarni in ob Črnem morju so odkrili velike zaloge plina. Za razliko od nas se premikajo iz obrobnega v razviti trg, kar pomeni, da uspešneje privabljajo tuji kapital.

Hongkonški indeks Hang Seng je od lanskega januarja izgubil 34 odstotkov, medtem ko je ameriški Nasdaq v tem času poskočil za več kot 60 odstotkov. Tuji kapital pospešeno odhaja iz Kitajske, zato oblast obljublja 250 milijard evrov vreden paket pomoči delniškim družbam, ki so po objavi novice takoj začele naraščati.

Glede na poročilo Bespoke sta družbi Nvidia in Microsoft lansko leto zaslužna za 75-odstotno rast indeksa, profitabilnih je bilo skupaj 20 delnic. Vse druge, ki so v indeksu, so imele izgubo.

Verjetnost nižanja obrestnih mer se v ZDA odmika proti maju. V sredo bo prvo zasedanje Federalnih rezerv (FED). Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je prejšnji teden poudarila, da obrestne mere v Evropi ostajajo nespremenjene. "Odločno želimo spraviti inflacijo na dve odstotni točki v najkrajšem možnem času. Upravni svet banke trdi, da je prezgodaj govoriti o nižanju obrestnih mer." Alibaba, ki jo imamo tudi v našem Svetovem portfelju, je tako od torka višja za 9,15 odstotka. Medtem je Tesla v ZDA prejšnji teden padla za skoraj 12 odstotkov po objavi poslovnih rezultatov. Ugotavljajo tako nižje prihodke kot tudi nižji dobiček od pričakovanega. Delnica podjetja IBM je po objavi rezultatov prejšnji teden višja za skoraj 18 odstotkov, ker sta bila prihodek in dobiček nad pričakovanji.

Okoli 100 podjetij iz osrednjega ameriškega indeksa S & P 500 bo v tem tednu objavilo poslovne rezultate, pričakovati je veliko nihajnosti.

Od sprejetja sklada bitcoin ETF v ZDA je Bitcoin izgubil okoli 21 odstotkov. V petek je obrnil smer in spet začel naraščati, druge kriptovalute niso sledile naraščajočemu trendu.

Do halvinga, ko je v preteklosti cena bitcoina vedno poskočila, nas loči še 73 dni. Bo tokrat drugače?

O trgovanju in gibanju cene bitcoina sem prejšnji teden v Finančnem Popkastu razpravljal z analitikom Domnom Kregarjem in borznim posrednikom Alexom Engelmanom. "Kot si rekel, bitcoin je izgubil 20 odstotkov od ustanovitve ETF in to ni nič takega za kriptovalute, ampak je ogromna izguba za tradicionalne vlagatelje. V Iliriki smo ponudili trgovanje s temi ETF-ji samo tistim, ki so visoko podučeni vlagatelji, vlagatelji, ki se zavedajo tveganj."

Svetov portfelj je prejšnji teden krepko poskočil za 2,6 odstotka. S 5 odstotki smo izpostavljeni v ETF, ki sledi ceni bitcoina, BTCE je druga najboljša naložba, ki ima trenutno 11,49-odstotni donos. Včeraj je bitcoin dosegel vrednost 43 tisoč dolarjev (39.720 evrov), zato bomo pozicijo v tem tednu morda povečali še za 5 odstotkov. Končno odločitev sprejmemo v sredo in pred nakupom objavimo v četrtkovem Finančnem Popkastu. Najboljšega rezultata v Svetovem portfelju nima tehnologija, ampak sporni premog. Delnica podjetja Pebody Energy BTU je od prvotne naložbe višje za 14,18 odstotka. Na tretjem mestu je Disney z oznako DIS, ki je letos višje že za 6,53 odstotka. Defenzivni dividendni ETF VGWE, ki sledi 1762 delnicam, ima od začetne naložbe 5,28-odstotni donos. Danes zapiramo še zadnjih 5 odstotkov izpostavljenosti, ki jo imamo pri delnici LVMH/MC, ki sledi luksuznemu konglomeratu Louis Vuitton Moet Hennessy, delnica je prejšnji teden poskočila za 12 odstotkov, čeprav so poročali za 5,60 odstotka nižji dobiček, kot so ga pričakovali. Z delnico LVMH/MC smo ustvarili 2,8-odstotni donos, vendar je zaradi slabih napovedi ne želimo obdržati. Zaradi napovedane pomoči kitajskim delnicam se je izguba pri Alibabi znižala na 13,79 odstotka, delnico BABA še vedno hranimo, saj dosega vrednost iz leta 2014, vendar ima danes nekajkrat večji dobiček in prihodke. Izgubo imamo tudi pri rudnikih zlata Pan American Silver PAAS, čeprav vrednost zlata ni padla pod mejo 2000 dolarjev (1849 evrov) za 31,1-gramsko unčo.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube.