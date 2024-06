Finančni komentar: Trg po kapitulaciji medvedov

Tržna kapitalizacija družbe Nvidia se do leta 2030 lahko potroji in preseže 10 tisoč milijard evrov, je prepričana Beth Kinding, ki upravlja investicijski sklad I/O. Tretje največje podjetje na svetu Nvidia še vedno nima resnega konkurenta na področju razvoja umetne inteligence.

Naslednji teden, 10. junija, bo Nvidia cepila delnico (NVDA) v razmerju 10 proti 1. Podobno strategijo je v preteklosti uspešno izpeljalo več družb iz kluba veličastnih: Tesla, Apple, Amazon, Alphabet (Google). Delnica Nvidie je trenutno vredna okoli 1000 evrov, naslednji teden bo vredna okoli 100 evrov. Teden po tem, ko je Mike Wilson, glavni strateg pri Morgan Stanley, kapituliral kot eden zadnjih medvedov z Wall Streeta, so delniški trgi začeli padati. Glede na indeks strahu in pohlepa vlagatelji na trgu spet občutijo strah.

Sentiment vlagateljev na kripto trgu še vedno ostaja v območju pohlepa. FOTO: Investing icon-expand

V tem tednu bomo morda dočakali cenejše stanovanjske kredite. Evropska centralna banka bi lahko v četrtek prvič znižala obrestno mero za 25 bazičnih točk, vendar je po zadnjih podatkih inflacija v evroobmočju znova poskočila z 2,4 odstotka na 2,6 odstotka. Glavni ekonomist pri ECB Philip Lane je nedavno izpostavil, da so bili podatki v zadnjih mesecih dovolj spodbudni in dopuščajo nižanje 4-odstotne obrestne mere.

Ameriški tehnološki velikani so ključni za rast trgov. Po 8-odstotnem aprilskem padcu ameriškega indeksa Nasdaq je vrednost delnic skoraj do konca maja vztrajno naraščala za 10 odstotnih točk, vendar je prejšnji teden trend znova začel padati. Inflacija v ZDA je od leta 2022 padla za 61,36 odstotka. Lanskega junija so imeli najnižjo stopnjo inflacije, ki že celotno leto ostaja trdovratno lepljiva.

Nobelov nagrajenec za ekonomijo Milton Friedman je rad poudaril, da je inflacija ena od oblik obdavčitve, ki se lahko izpelje brez uzakonitve. FOTO: TradingView icon-expand

Po zadnjih podatkih v mesecu maju inflacija v ZDA ni odstopala od pričakovanj analitikov. Inflacija tokrat stagnira, vendar želja približati se dvema odstotkoma ostaja velik izziv, zato ameriška centralna banka (Fed) odmika načrtovane reze obresti proti koncu leta. Glede na kazalnik verjetnosti vlagatelji pričakujejo dve nižanji konec leta oziroma enega v začetku leta 2025.

Še marca so vlagatelji pričakovali, da bo Fed letos imel več rezov obrestne mere in z veliko verjetnostjo so začetek nižanja predvideli v juniju. Trenutno junija ni več verjetnosti za minimalno nižanje 25 bazičnih točk. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

David Solomon, izvršni direktor svetovno pomembne investicijske banke Goldman Sachs, je nedavno napovedal, da letos v ZDA sploh ne pričakuje znižanja obrestnih mer. "Gospodarstvo je prožno in inflacija bo verjetno bolj vztrajna." Dodal je, da v Evropi letos vseeno pričakuje nižanje.

David Solomon je izvršni direktor Goldman Sachs od 2018. Ugleden bankir je tudi DJ, bolj znan kot D-Sol, ki je že nastopal v znanih klubih v New Yorku, Miamiju in na Bahamih. FOTO: Goldman Sachs icon-expand

V Evropi je nekoliko drugače. Inflacija v Sloveniji je prvič po septembru 2021 padla pod tri odstotke, v mesecu maju je bila 2,5-odstotna. Leta 2022 smo imeli obdobje s kar 11-odstotno inflacijo in uspešno smo jo znižali za 77 odstotkov. V evro območju je inflacija v zadnjih petih mesecih počasi upadala, letos z vsakim mesecem, zato je samozavest Evropske centralne banke naraščala, da bi junija lahko prvič znižali obrestno mero, vendar je v maju inflacija v Evropi spet rahlo poskočila z 2,4 na 2,6 odstotka.

Pri sosedih v Italiji je inflacija že oktobra padla pod dva odstotka, v maju je bila 0,8-odstotna. V Avstriji inflacija še ni padla pod tri odstotke, maja je bila 3,3-odstotna. Na Hrvaškem se inflacija še vedno ni spustila pod štiri odstotke, v maju je bila 4,3-odstotna. FOTO: TradingView icon-expand

V četrtek Evropska centralna banka odloča o prvem nižanju obrestne mere. Predsednica ECB Christine Lagarde je bila v nedavnem intervjuju za irsko televizijo optimistična, vendar v hladnem slogu. "Brez napovedi. Brez odvečnih obljub. Ampak ... V kolikor zadnji podatki podkrepijo našo samozavest, da lahko v srednjeročnem obdobju dosežemo dvoodstotno inflacijo, ki je naš cilj in dolžnost. Obstaja velika verjetnost. Dva odstotka, dva odstotka. Inflacija je padla, misija zaključena. To si zelo želim."

Christine Lagarde, nekdanja francoska ministrica za finance, nekdanja direktorica Mednarodnega denarnega sklada in od leta 2019 predsednica Evropske centralne banke. FOTO: AP icon-expand

V Evropi je bruto domači proizvod (BDP) v zadnjih 20 letih največ poskočil na Irskem, ki je z optimizacijo davčne politike privabila multinacionalke. Države vzhodne Evrope so imele v povprečju višjo rast BDP, kot smo jo imeli v zadnjih 20 letih v Sloveniji. Zahodna Evropa je v povprečju beležila nižjo rast BDP, kot jo je imela Slovenija.

Nominalna rast BDP v Evropi od leta 2000 do 2022. FOTO: Visual Capitalist icon-expand

Na Kitajskem inflacije ni več, vlagatelji napovedujejo in pričakujejo rast kitajskih delniških trgov, vendar se to ne zgodi, čeprav je mnogo podjetij podcenjenih, za razliko od ameriških tehnoloških velikanov, ki so glede na fundamentalno analizo prevrednoteni. Kitajski ETF KWEB je košarica največjih kitajskih internetnih delnic, kot so Tencent, Alibaba, JD in podobno. Sklad KWEB je letos do sredine maja pridobil 25 odstotkov, potem pa v zadnjih dveh tednih zdrsel za 11 odstotkov.

Tako Alibaba kot kitajski internetni ETF KWEB sta se minuli teden skoraj dotaknila 200-dnevnega drsečega povprečja. FOTO: TradingView icon-expand

Vlagateljem se kljub visokim vrednostim zdijo bolj varne in manj tvegane ameriške delnice. Ameriško računalniško podjetje Dell napoveduje tesno sodelovanje z Nvidio, ki je vodilna na področju umetne inteligence. Obe družbi sta imeli letos izjemno rast za več kot 130 odstotkov, vendar je Dell prejšnji teden, po objavi poslovnih rezultatov, izgubil 22 odstotkov. Presegli so napovedan promet, vendar za mišjo dlako zgrešili dobiček.

Dell je poročal o prihodkih v višini 22,2 milijarde dolarjev (20,4 milijarde evrov), analitiki so pričakovali manj. Prilagojeni dobiček je znašal 1,27 dolarja na delnico, analitiki so pričakovali, da bo 1,271 . FOTO: TradingView icon-expand

Po kitajski vojaški vaji v okolici Taivana, kjer proizvajajo polprevodnike za ameriške podatkovne centre, ki jih poganja umetna inteligenca, je prvi mož Nvidie Jensen Huang obiskal Taivan, da utrdi dobavno verigo. Sprejeli so ga kot najvišjo hollywoodsko zvezdo. Veličastnih pet – Amazon, Apple, Microsoft, Google in Nvidia – je letos višje za 27 odstotkov. Preostalih 495 podjetij iz osrednjega indeksa S & P 500 je letos ustvarilo zgolj 6-odstotni donos.

Lani smo imeli veličastnih sedem, letos je v S & P 500 po zaslugi veličastnih pet, ki predstavljajo čedalje večji delež v indeksu, ustvaril 11-odstotni donos. FOTO: Goldman Sachs icon-expand

Rjoveča mucka, finančni vplivnež Roaring Kitty – Keith Gill, znova izziva vlagatelje. Delnica družbe GameStop (GME) je včeraj poletela v nebo, tečaj je še pred odprtjem borze poskočil za 80 odstotkov, ker je na internetu zaokrožila novica, da je vplivnež kupil za 65 milijonov dolarjev (60 milijonov evrov) nakupnih opcij in za 116 milijonov dolarjev (106 milijonov evrov) delnic GME.

Tržna kapitalizacija podjetja GameStop se je samo včeraj zvišala za okoli pet milijard evrov. Vplivnež bi lahko do konca tedna postal milijarder, navaja analitik Adam Kobeissi. FOTO: Roaring Kitty icon-expand

Dunajska družba Raiffeisen Capital Management je minuli teden napovedala širitev distribucije svojih skladov v Sloveniji in v središče svoje predstavitve na naložbenem področju postavila visoko tehnologijo in umetno inteligenco, ki je gonilna sila rasti, je povedal Günther Schmitt, vodja oddelka za razvite trge. "Umetna inteligenca igra vse pomembnejšo vlogo in vpliva na skoraj vse megatrende ter seveda na številna druga področja, pa naj gre za tehnologijo, demografijo, zdravje ali trajnost."

Günther Schmitt FOTO: Reiffeisen icon-expand

Znana ameriška vlagateljica Cathie Wood, ki je tudi šefica sklada ARK Invest, je prezgodaj prodala delnice Nvidie. Če bi jih obdržala, bi imel njen sklad milijardo evrov profita. Nedavno je kupila delnice programskega podjetja UIPath, ki so kmalu po nakupu strmoglavile za 40 odstotkov. Sicer je njen sklad Ark od 2019 do 2021 ustvaril 330-odstotni donos, potem pa do danes izgubil 73 odstotkov.

Sledi tehnologiji. Verjame v samovozeče avtomobile in zagovarja bitcoin. FOTO: TradingView icon-expand

Bitcoin je letos višje za 60 odstotkov, vendar od razpolovitve halvinga še ni dosegel zgodovinske vrednosti. Boljši rezultat je imel DogeCoin. Nedavno je umrl pes Kabosu, ki je bil logo znanega meme kovanca, ki ga obožuje tudi Elon Musk. Žalostna novica ni vplivala na ceno Dogecoina.

Kabosu je po 18 letih umrl za levkemijo. FOTO: TradingView icon-expand

Minuli teden je na kripto konferenci Consensus znana vlagateljica Cathie Wood izpostavila pomen naložb v bitcoin in prednost skrbnikov, ki ga bodo vključili v portfelj. "Bitcoin je novi naložbeni razred. Predstavlja tudi denarni sistem, vendar je naložbeni razred. Če v obstoječi portfelj dodate bitcoin, se bodo čez čas donosi na enoto tveganja zvišali."

Cathie Wood je nedavno obiskala salvadorskega predsednika, ki je v državi uvedel bitcoin kot zakonito plačilno sredstvo. FOTO: ARK Invest icon-expand

Na slovenskem delniškem trgu je osrednji indeks SBITOP teden zaključil pozitivno za 0,5-odstotka in se ustavil pri okroglih 1500 točkah. Najbolj so minuli teden poskočile delnice Krke, za skoraj dva odstotka, tečaj je trenutno na rekordnih vrednostih.

Najslabše se je minuli teden odrezala Zavarovalnica Triglav, ki je izgubila 2,5 odstotka. FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

V zadnjem finančnem POPkastu sem z Matejem Reismanom razpravljal o tehnični analizi, ki se uporablja za trgovanje z vsemi naložbenimi razredi, tako z delnicami kot kriptovalutami, surovinami in valutnimi pari. "Tistim, ki mislijo, da bodo day trejderji ful, je težko. Imaš fante in punce, ki res služijo s tem in med njimi so tudi taki, ki so postali milijonarji. S tem je kot pri tenisu. Začne se jih ukvarjati s tem nekaj milijonov, ampak Đoković je samo en."

Svet portfelj je podobno kot ameriški delniški trg teden končal nižje, ampak zgolj za 0,3 odstotka. Portfelj ima še vedno 15-odstotni donos v zadnjih devetih mesecih. Največ je minuli teden izgubila kitajska Alibaba (BABA), ki je znova v rdečih številkah. Proizvajalec premoga Pebody Energy (BTU) je imel uspešen odboj z zadnjega na tretje mesto. Rudar zlata Newmont (NEM) ostaja najboljša naložba v portfelju, sledi ETF sklad bitcoina (BTCE), ki ga danes dokupujemo za tri odstotke. Finančni analitik Nikola Maljković iz Optimtraderja izpostavi, da se bitcoin po trimesečni umiritvi znova prebuja. "Tehnična slika tečaja kaže na veliko verjetnost preboja na nove vrhove." Od prejšnjega tedna smo s tremi odstotki izpostavljeni tudi na ETF skladu, ki sledi ceni Ethereuma (WETH). Svetovni dividendni ETF sklad VGWE je prehitel surovinski ETF EXXY. Skoraj tretjino pozicij hranimo v denarju.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand