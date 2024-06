Finančni komentar: Umetna ali vesoljska inteligenca

Umetne inteligence v vsakdanjem življenju in gospodarstvu morda še ne opazimo, vendar bo z leti močno spremenila svet. Delniški trgi so v evforiji, ker vse, kar je povezano z umetno inteligenco, raste, medtem pa ji znani akademiki pravijo kar vesoljska inteligenca.

Dolar še naprej pridobiva, evro pada, svetovno gospodarstvo se ohlaja in tudi cena bitcoina popušča. Rast delniških trgov še vedno poganja zgodba o umetni inteligenci in tehnološki velikani načrtujejo postavitev prvih tovarn, ki jih bo upravljala umetna inteligenca.

Ameriški delniški trg beleži zgodovinsko rekordno koncentracijo delnic. V osrednjem indeksu S & P 500 ima zgolj šest podjetij od 500 že več kot 30 odstotkov skupnega deleža v indeksu. Na trgu je celo večja koncentracija delnic, kot je bila v letu 1929, ko je prišlo do zloma newyorške borze. Vendar analitiki opozarjajo, da še ni smotrno govoriti, kako na trgu nastaja balon, ker peščica največjih podjetij tudi ustvari tretjino dobička celotnega indeksa S & P 500.

Glede na indeks pohlepa in strahu vlagatelji trenutno na trgih občutijo strah, kar pomeni, da pričakujejo padajoči trend. FOTO: Investing icon-expand

Podroben pregled različnih sektorjev, ki so znotraj indeksa S & P 500, pokaže, da raste zgolj tehnološki sektor, vse ostalo je v zatonu. Peščica tehnoloških podjetij je letos ustvarila že tretjino donosa. Zdravstveni sektor tvori 12 odstotkov indeksa in je letos ustvaril osemodstotni donos. Finančni sektor prav tako predstavlja 12 odstotkov indeksa in prispeva z 11-odstotnim donosom.

Vsi sektorji razen tehnologije so v padajočem trendu. Minuli teden se je trend obrnil tudi pri tehnoloških podjetjih. S & P 500 je letos skupaj ustvaril 16-odstotni donos. FOTO: Goldman Sachs icon-expand

Glavno podjetje, ki skrbi za razvoj umetne inteligence, je Nvidia, ki cilja proti tržni kapitalizaciji v vrednosti 4000 milijard evrov. Nvidia je imela prvi negativni teden po aprilu. Delnica (NVDA) je letos višje že za 162 odstotkov in 200 odstotkov v zadnjih 12 mesecih.

Prvi rdeči teden za podjetje Nvidia: Kaj prinaša trenutna sprememba, bo sledila nadaljnja rast ali se začenja padajoči trend? FOTO: Holger Zschaepitz icon-expand

S & P 500 je dobil tri nove delniške družbe KKR, ameriško globalno investicijsko podjetje, ki upravlja več sredstev, vključno z zasebnim kapitalom, energijo, infrastrukturo in nepremičninami. Osrednjemu ameriškemu indeksu 500 največjih podjetij se je pridružilo tudi tehnološko podjetje za kibernetsko varnost CrowdStrike in javno podjetje za register spletnih domen in spletno gostovanje GoDaddy. Od leta 2023 je GoDaddy peti največji spletni gostitelj na svetu po tržnem deležu z več kot 62 milijoni registriranih domen. Osrednji indeks zapuščajo iz industrijskega sektorja podjetje Robert Half (upravljanje s človeškimi viri), regionalna banka Comerica in biotehnološko podjetje Illumina.

Delnici (KKR) in (GDDY) sta letos višje za 33 odstotkov, delnica (CRWD) je letos pridobila 54 odstotkov. FOTO: S&P Dow Jones Indices icon-expand

Tesla je eno od podjetij iz skupine S & P 500, ki beleži največji padec v letošnjem letu. Prvi mož podjetja Tesla Elon Musk želi s podjetjema Dell in SMCI ustvariti super računalnik za svoj startup xAI, ki razvija klepetalnik Gork, ki je konkurenca znanemu ChatGPT, ki ga je razvil OpenAI. Podjetje Dell je tako minuli teden pridobilo skoraj devet odstotkov, letos pa je višje za 93 odstotkov. Tečaj podjetje Super Micro Computer - SMCI je teden končal sedem odstotkov višje, letos je delnica zrasla za kar 217 odstotkov.

Tečaj delnic Tesla (TSLA) je letos nižje za 26,34 odstotka. Tržna kapitalizacija podjetja je ocenjena na okoli 550 milijard evrov, nekateri analitiki so prepričani, da lahko v naslednjih letih Tesla preseže tržno kapitalizacijo 3000 milijard evrov. FOTO: TradingView icon-expand

Skladi imajo največjo izpostavljenost v tehnološke delnice, od katerih prevladuje Microsoft (MSFT). Sledijo vse delnice iz kluba veličastnih, vendar na seznamu ni Tesle (TSLA). Tehnološkim velikanom sledi finančni sektor.

Med top 10 naložbami hedge skladov je tudi Berkshiere Hathaway, sklad legendarnega vlagatelja Warren Buffetta. FOTO: 13F icon-expand

Umetna inteligenca obravnava posameznika na nepredstavljivi individualni ravni, zato je možnost zavajanja izjemno velika, je minuli teden na največji svetovni konferenci umetne inteligence izpostavil Yuval Noah Harrari, avtor svetovne uspešnice Sapiens. "Umetna inteligenca se razvija v vesoljsko inteligenco in ne v človeško inteligenco, ki ni organska. Zato menim, da je najbolje, da tvorbi umetna inteligenca preprosto rečemo vesoljska inteligenca."

Harari: Vesoljska oziroma umetna inteligenca je zadnja točka človeške evolucije. FOTO: Yuval Noah Harari icon-expand

Analitiki opozarjajo na razhajanje, ki nastaja med tehnološkim indeksom Nasdaq in bitcoinom. V preteklosti sta skupaj naraščala, bitcoin je začel v zadnjih dveh tednih zaostajati. Ne zgolj bitcoin, skoraj ves kripto trg je bil minuli teden obarvan rdeče. Ethereum (ETH) je v juniju končal nižje za osem odstotkov. Cardano (ADA) je od sredine marca izgubil 52 odstotkov. Avalanche (AVAX) je v tem času padel za 61 odstotkov. Priložnost za nakup ali čas za paniko?

Solana (SOL) je od aprila nižje za 35 odstotkov in prav tako Ripple (XRP). FOTO: Crypto Bubbless icon-expand

V zadnjem Finančnem POPkastu sem s finančnim analitikom Nikolo Maljkovićem in upravljavcem premoženja Simonom Skubinom iz Optimtraderja iskal razloge za razhajanje med bitcoinom in tehnološkim indeksom Nasdaq. Divergenca je začela nastajati, ko je Apple napovedal sodelovanje z umetno inteligenco oziroma AI imenoval Apple inteligenca, je navedel Nikola Maljković. "V bistvu nihče ne ve, zakaj bitcoin ni sledil Nasdaqu. Veliko denarja je šlo v tehnološke delnice in ta denar, ki bi šel lahko v bitcoin, tako pa je šel v Apple, Nvidio, Broadcom in tako naprej in mogoče je zato tudi bitcoin malo popustil."

Naziv Slovenski start up leta 2024 in s tem tudi kristalni kipec je šel v roke startup podjetja FLIQA, ki razvija dva produkta s področja odprtega bančništva in s pomočjo partnerjev ponuja dostop do velikega števila evropskih bank. Direktorica in soustanoviteljica podjetja FLIQA Nina Strajnar je ob osvojitvi naziva povedala, da je celotna ekipa ponosna na trud, ki so ga vlagali skozi vsa ta leta, da so uspeli držati fokus in se še bolj povezati. "Ta nagrada je res lepa potrditev tega skupnega dela in smo je zelo veseli. Z našimi produkti smo večinoma usmerjeni v Evropo in izven nje. Kljub temu da slovenski trg ni naš glavni fokus, je zelo lepo videti, da se tudi doma kaj govori o nas."

icon-expand FOTO: Marko Pigac

icon-expand FOTO: Marko Pigac

icon-expand FOTO: Marko Pigac

icon-expand FOTO: Marko Pigac





Slovenska mladina ima glede na podatke OECD najnižjo stopnjo brezposelnosti v Evropi, zgolj 5,6-odstotno. Nižjo stopnjo brezposelnosti med mladimi imajo v svetovnem merilu zgolj Južna Koreja, Izrael, Japonska in Mehika. Najvišja brezposelnost med mladimi je v Španiji, in sicer 27,4-odstotna. Zelo podobna stopnja brezposelnosti med mladimi je v Kostariki.

Brezposelnost med mladimi se zelo povečuje na Kitajskem, kjer je že vsak peti mladostnik brez zaposlitve. Povprečna brezposelnost mladih v OECD je 10-odstotna in v državah G7 8,7-odstotna. FOTO: oecd icon-expand

Na slovenskem delniškem trgu je bilo v prejšnjem tednu precej nihanja. Na Ljubljanski borzi je bilo sklenjenih za 10,9 milijona evrov poslov. Osrednji slovenski delniški indeks SBITOP je teden zaključil 0,65 odstotka nižje. Največji delež v indeksu ima Krka (KRKG), ki je minuli teden izgubila skoraj štiri odstotke. Najbolj je minuli teden poskočila delnica Luke Koper (LKPG), in sicer za skoraj pet odstotkov.

Večji padec je minuli teden imela tudi Zavarovalnica Triglav, ki je izgubila 4,63 odstotka, in nepremičninska družba Equinox, ki je teden končala nižje za 7,02 odstotka. FOTO: Ljubljanska borza icon-expand

Svet Portfelj je od prejšnjega tedna izgubil 0,21 odstotka. Donos v zadnjih devetih mesecih je padel na 13,37 odstotka. V portfelju so trenutno štiri pozitivne in štiri negativne naložbe. Še vedno je najbolj donosen rudar zlata Newmont (NEM), ki je od nakupa zrasel za 38,62 odstotka. Donos sklada, ki sledi ceni bitcoina (BTCE), se je precej znižal, vendar ostaja na drugem mestu z donosom 9,20 odstotka in se je zelo približal svetovnem dividendnem ETF skladu VGWE z donosom 8,49 odstotka. Včeraj smo v oddaji Svet na Kanalu A v rubriki Finančni Svet izpostavili, da danes zapiramo petodstotno izpostavljenost v skladu BTCE, ki sledi bitcoinu. Po novem bo pozicija v portfelju, ki sledi ceni bitcoina (BTCE), osemodstotna. Pozitiven ostaja surovinski sklad EXXY. Energetski ETF sklad XDW0, ki smo ga nazadnje kupili, še ni ustvaril donosa. Proizvajalec premoga Peabody Energy (BTU) je ponovno v rdečih številkah, padec je poglobil tudi ETF sklad, ki sledi ceni Ethereuma (WETH), in sicer je zdrsnil za 8,44 odstotka. Kitajska Alibaba (BABA) ostaja najslabši igralec v portfelju, ker je izgubila 12,89 odstotka.

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand