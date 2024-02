Finančni komentar: Začetek padajočega trenda?

OGLAS

Nvidia, ki ima status vodilnega na področju razvoja umetne inteligence, je glede na tržno kapitalizacijo postala večja od Amazona in celo večja od Googla. Delniška družba je trenutno vredna 1793 milijard dolarjev (kar je 1663 milijard evrov) in je glede na lestvico četrto največje podjetje na svetu. Tečaj delnice je bil v zadnjih štirih letih najnižji na dan 13. oktobra 2022 in od takrat do danes je delnica z oznako NVDA zrasla za kar 568,08 odstotne točke. Po mnenju mnogih analitikov Nvidia narekuje psihologijo trga in tudi zato je jutrišnja objava poslovnih rezultatov ključna.

Nvidea lahko ustavi ali sproži plaz. Manjša korekcija na ameriškem delniškem trgu se je začela prejšnji torek, po objavi podatkov o januarski inflaciji. FOTO: X icon-expand

Druga polovica februarja je za delniške trge tradicionalno manj donosna kot prva polovica, navaja Ryan Detrick, vodilni strateg pri Carson Group. Podatki od leta 1950 do 2023 za osrednji ameriški indeks S & P 500 nakazujejo, da je tečaj delnic v povprečju prva dva tedna februarja naraščal, potem pa zdrsel do nižjih vrednosti. Letos so delnice 500 ameriških največjih družb v prvi polovici februarja zrasle nadpovprečno visoko.

Kupi pred božičem in prodaj na valentinovo. FOTO: Carson icon-expand

V petek se je zaključil vpis ljudskih obveznic, ki je bil nekoliko višji od načrtovanega. Evropsko centralno banko medtem skrbi, da bi splošni dvig plač v euroobmočju lahko vplival na dvig inflacije. Po podatkih iz prejšnjega tedna ameriška inflacija ni zdrsnila pod tri odstotke na letni ravni, kar je ustavilo optimistično rast tehnoloških delnic. Verjetnost prvega nižanja obrestnih mer se je pomaknila v junij.

Februarja je 5659 državljanov prvič odprlo trgovalni račun, kar je spodbudno tudi za boljšo finančno pismenost v družbi. Državna obveznica ni špekulativna naložba, če ste jih kupili, vam je lahko čisto vseeno, če se bo jutri delniški ali nepremičninski trg sesul. Donos 3,4 odstotka letno je v vsakem primeru zagotovljen. Vlada je s pomočjo 9427 državljanov uspešno pridobila dodatna sredstva, ki jih potrebuje za obnovo Slovenije po poplavah.

meme FOTO: Kanal A icon-expand

Včeraj je minister za finance Klemen Boštjančič pojasnil, da se kljub prevpisu vrednost preplačanih zneskov vlagateljev ne bo znižala. "Povprečna vrednost vpisanih obveznic je znašala 27.410 evrov." V četrtek je bil minister za finance gost Finančnega POPkasta in je pojasnil, da bodo vlagatelji lahko delnice kmalu prodali na trgu, če bodo želeli. Naslednji korak ministrstva za finance bo verjetno izdaja zakladnih menic.

Na Ljubljanski borzi je bilo prejšnji teden sklenjenih za 7,79 milijona evrov poslov. Glavni slovenski delniški indeks SBI TOP je minuli teden pridobil zgolj 0,50 odstotka. Višji tečaj delnic so imele družbe Krka (KRKG), 0,42 odstotka, Telekom Slovenije (TLSG), 1,52 odstotka in Equinox (EQNX) kar 4,95 odstotka. Equinox, ki ima v portfelju mnoge ljubljanske nepremičnine, je lani povišal prihodke za 8 milijonov evrov. Petrol je padel za 1,48 odstotka. Tečaj delnic Nove Ljubljanske banke (NLBR) je teden zaključil pod 100 evri, in sicer za 1,40 odstotne točke nižje kot teden pred tem. Padec so zabeležili tudi v Pozavarovalnici Sava (POSR), in sicer za 1,73 odstotka, pa tudi v Luki Koper je tečaj zdrsel za 0,57 odstotka. SBI TOP je od septembra 2023 zrasel za 20,22 odstotka, vendar tečaj od kulturnega praznika ni dosegel višjih vrednosti. Cinkarna Celje (CICG) je minuli teden pridobila 0,82 odstotka in bo po novem vlagateljem izplačala 13-odstotni dividendni donos, kar je največ od vseh družb.

Cinkarna Celje je imela lani najvišjo vrednost 13. aprila, od takrat je delnica nižje za 19,15 odstotka. Od sredine decembra do danes je delnica zrasla za 22,08 odstotne točke. FOTO: Ljubljanska Borza in Investing icon-expand

Onkraj luže dividendni donos ni v ospredju, ampak mnogi vlagatelji bolj kot visoke dividende iščejo podjetja, ki imajo hitro rast. Tečaj delnice SMCI, Super Micro Computer, je samo od 18. januarja 2024 do včeraj poskočil za kar 234 odstotnih točk. Kalifornijsko podjetje, ki ima izpostavo tako v Evropi kot Tajvanu, izdeluje serverje in podatkovne oblake, ki služijo čipom za umetno inteligenco. Celo Bitcoin, ki velja za visoko špekulativno naložbo, je za takšno rast, kot jo ima SMCI, potreboval eno leto in tri mesece. V petek je tečaj delnic SMCI najprej prebil zgodovinsko najvišjo vrednost (1000 dolarjev, kar je 927 evrov) in takoj za tem v nekaj minutah zdrsnil za 20,12 odstotka, kar lahko nakazuje, da je tehnološki sektor morda dosegel vrh.

Bitcoin je za 231-odstotno rast potreboval leto in dobre tri mesece, od novembra 2022 do včeraj. Prejšnji teden je sicer zrasel za 5,9 odstotka in se v četrtek ustavil pri vrednosti 52.884 dolarjev (49.068 evrov), kar je najvišja vrednost od decembra 2021. Do bitcoin halvinga je še 59 dni. FOTO: TradingView icon-expand

Ameriška finančna ministrica Jenet Yellen je na nedavnem tradicionalnem ekonomskem forumu v Detroitu izpostavila, da so inflacijo uspešno znižali za dve tretjini, vendar zdaj postaja trdovratna. "Včeraj smo dobili poročilo o inflaciji in bilo je rahlo višje, kot so mnogi pričakovali. Trg se je odzval na to. Mislim, da je napaka, če se osredotočamo na majhna nihanja." Inflacija v ZDA je bila decembra 3,4-odstotna. Januarja je padla na 3,1 odstotka, vendar so pričakovali inflacijo pod tri odstotke. Jedrna inflacija, ki ne upošteva dviga cen hrane in energentov, je bila januarja enaka, kot je bila v decembru. Posledično se verjetnost, da bo glavna svetovna centralna banka začela nižati obresti, odmika, in je trenutno 52 odstotkov verjetnosti, da se to zgodi 12. junija.

Še pred enim mesecem je trg pričakoval vsaj šest nižanj obrestnih mer, vsakič za 25 bazičnih točk in prvo nižanje v marcu. Verjetnost, da bomo imeli prvo nižanje obresti v marcu, je zgolj 10,5-odstotna. FOTO: Federal Reserve Economic Data icon-expand

Ameriška borza se je po objavi podatkov o inflaciji ohladila, videli smo padec tako osrednjega indeksa S & P 500 kot indeksa Nasdaq. Po manjši korekciji so se tečaji znova začeli dvigati, vendar ostajajo nižje, kar bi lahko nakazovalo na začetek padajočega trenda. Kljub ohlajevanju gospodarstva želi ameriški senat iz državnega proračuna iztisniti dodatnih 88 milijard evrov (95 milijard dolarjev) pomoči za Ukrajino, čeprav nasprotniki menijo, da je bolj nujno denar porabiti za reševanje domačih težav. Finančni paket je poleg Ukrajine namenjen tudi Izraelu in Tajvanu, je v četrtek pojasnil senator Chuck Schumer. "Če desnica prepreči to finančno pomoč, bo to dragoceno darilo za Vladimirja Putina in velika izdaja za naše partnerje ter zaveznike. To je opustitev naših vojaških služb."

Osrednji indeks S & P 500 je minuli teden izgubil 0,42 odstotka, Nasdaq je teden končal nižje za 1,51 odstotka. FOTO: TradingView icon-expand

Glavni motor osrednjega ameriškega delniškega trga predstavlja skupina veličastnih sedem. Gre za sedem tehnoloških gigantov (Nvidea, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Tesla, Meta), ki so lansko leto ustvarili 111-odstotni donos v osrednjem indeksu S & P 500, ki je na podlagi tega izjemnega rezultata ustvaril 24-odstotni letni donos.

Graf prikazuje, s čim veličastnih sedem ustvarja prihodke. Letos že govorimo o veličastnih pet, ker sta Apple in Tesla zaradi slabših poslovnih rezultatov trenutno nižje kot ob koncu prejšnjega leta. FOTO: AppEconomy icon-expand

Zlato je prejšnji teden prvič letos padlo pod vrednost 2000 dolarjev (1855 evrov), sicer je 31,1-gramska unča zlata pod pomembno psihološko mejo padla za samo dva dni. Rudarji zlata so glede na trenutno vrednost zlata precej nizko. Od lanskega aprila do včeraj so izgubili 34 odstotnih točk. Cena zlata je bila takrat rahlo nižja, kot je danes.

VanEck Gold miners ETF sledi indeksu (GDMNTR) rudarjev zlata, ki kotirajo na newyorški borzi. Enako vrednost je imel lanskega februarja, ko je bilo zlato na trgu 10 odstotkov cenejše. FOTO: TradingView icon-expand

Zanimiv je tudi graf zemeljskega plina ob koncu kurilne sezone. Mila zima in dokaj polne zaloge skladišč so v ZDA povzročile padec cene na rekordno nizke ravni. V Evropi plin kljub nižji ceni plačujemo okoli 60 odstotkov več, kot smo ga pred začetkom vojne v Ukrajini.

Petek je bil edini dan od zadnjih desetih, ko je cena zemeljskega plina v ZDA nehala padati in se ustavila pri vrednostih, ki smo jih videli v času pandemije. Cena plina v ZDA je od najvišje vrednosti v 2022 padla za 85,23 odstotka. FOTO: Y Charts icon-expand

Dražji energenti na stari celini niso glavna skrb v bitki z inflacijo, ampak težnja po višjih plačah. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je prejšnji teden na srečanju v Bruslju izpostavila, da obrestne mere v euroobmočju ostajajo nespremenjene. "Pritisk na dvig plač v letu 2024 je odvisen zlasti od trenutnih in prihajajočih pogajanj, ki zadevajo velik delež zaposlenih v euroobmočju. To se bo zgodilo v prihajajočih mesecih." Analitiki iz podatkovnega portala Game of Trades ugotavljajo, da se rast plač upočasnjuje že od leta 1971. V zadnjih 53 letih so se plače znižale z 52 odstotkov na 43 odstotkov BDP.

Graf prikazuje sistematično upadanje plačnih nadomestil v zadnjih petdesetih letih. S sivo barvo so označena obdobja recesije od leta 1947. FOTO: icon-expand

Nemški urednik in novinar Holger Zschäpitz iz redakcije Welt sporoča, da se nemški nepremičninski trg umirja. Januarske cene nepremičnin so na trgu rahlo nižje, medtem ko novogradnje dosegajo zgodovinsko najvišje vrednosti glede na poročilo Europace. Gospodarsko ohlajanje očitno še ni zajelo nepremičninskega trga.

Holger Zschäpitz izpostavlja, da so zaradi migracij potrebe po nepremičninah večji izziv kot splošna umiritev gospodarske rasti. FOTO: Holger Zschaepitz icon-expand

Svet portfelj je prejšnji teden zrasel za odstotek in pol oziroma za 4,6 odstotka od začetne naložbe, ki je bila konec septembra. Najbolj donosen je Disney, ki je v dobrih štirih mesecih zrasel za skoraj 30 odstotkov. ETF, ki sledi ceni bitcoina BTCE, je na drugem mestu, pozicijo smo prejšnji teden okrepili še za 3 odstotke. Svetovni dividendni ETF z oznako VGWE ohranja 7-odstotno višjo vrednost. Najbolj negativna naložba je Alibaba, ki se je sicer v zadnjem tednu nekoliko znižala, vendar ustvarja 13-odstotno izgubo, čeprav je imela družba dobre poslovne rezultate. Negativni so tudi rudarji zlata Pan American Silver, ki so kljub dokaj stabilni ceni zlata dobrih 11 odstotkov v rdečih številkah. Od prejšnjega tedna je popustil Peabody Energy -BTU, ki rudari in prodaja premog. Za naslednjo naložbo spremljamo delnico PayPal, vendar bomo najprej počakali na poslovne rezultate Nvidie v sredo, izpostavlja finančni analitik Nikola Maljković iz Optimtraderja. "Podjetje je sicer negativno presenetilo pri napovedi poslovanja za leto 2024, ampak se je delnica po velikem padcu hitro konsolidirala. Ob morebitnem popravku nazaj proti 56 dolarjem bomo razmislili o nakupu 5 odstotkov vrednosti portfelja, ker so razmere podobne kot nedolgo nazaj pri družbi Disney."

Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader icon-expand