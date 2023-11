Finančni komentar: Zeleni teden

Bitcoin je v treh tednih poskočil kar za 30 odstotkov in približno toliko je izgubil lanskega novembra, ko je propadla druga največja kripto borza na svetu FTX. Pred enim letom je bil Bitcoin vreden 16 tisoč dolarjev in dosegel je najnižjo vrednost v zadnjih letih, vendar so ga takrat redki pogumno kupovali za razliko od zdaj, ko je dosegel vrednost 35 tisoč dolarjev.

Z novim letom prihajajo na trg kripto valut veliki finančni igralci, ki želijo strankam zagotoviti varen nakup in hrambo kripto sredstev, a se kripto navdušenci dodatnih regulacij bojijo. Ameriška senatorka Elizabeth Warren je nedavno izpostavila, da je smotrno razmisliti o prepovedi uporabe skrbniških kripto denarnic. "V želji, da se jih ne izsledi, so posamezniki uporabljali napredno kripto tehnologijo, kot je neskrbniška denarnica."

Bitcoin je prejšnji teden praznoval 15. rojstni dan in za darilo je porota spoznala 31-letnega kripto kralja Sama Bankmana Frieda, ustanovitelja druge največje kripto borze na svetu, za krivega goljufije in pranja denarja. Ameriški državni tožilec Damian Williams je pojasnil, da je obtožen vseh sedmih kaznivih dejanj, za kar mu grozi 110 let zapora. "Za vsakega goljufa, ki misli, da je nedotakljiv, ali ki misli, da so goljufije preveč zahtevne, da bi ga ujeli. Ali da so premočni, da bi jim sodili. Ali celo tisti, ki mislijo, da se lahko izvlečejo, ko jih ujamemo. Naj še enkrat premislijo in odnehajo, ker obljubim, da imamo dovolj lisic za vse."

Ne pozabimo, zakaj je nekdo pod psevdonimom Satoshi Nakamoto pred 15 leti ustvaril Bitcoin, je v kanadskem parlamentu spomnil poslanec Joel Lightbound in pozval navzoče k praznovanju 15. rojstnega dne največje kripto valute. "Bitcoin je nastal sredi gospodarske krize kot alternativa pohlepu velikih bank in sistemu, ki jih vedno rešuje. Resnično predstavlja progresivni ideal. Danes se želim zahvaliti Satoshi Nakamotu, kdor koli že to je, in zaželeti bitcoinu vse najboljše za 15 let od nastanka prvega dokumenta."