Finančni komentar: Zmaga ali pesek v oči

Dan D za evropsko monetarno politiko. Začel se je pričakovani cikel zniževanja obrestnih mer. '' Dan smo začeli s poklonom vsem žrtvam, pogumnim moškim in ženskam, ki so se borili na obalah Normandije. Brez njih ne bi bilo današnje Evrope. In potem smo se odločili za rez obrestne mere. " Tako je na prvo novinarsko vprašanje na sedežu ECB v Frankfurtu odgovorila predsednica Christine Lagarde, ko je obrestno mero znižala za 25 bazičnih točk na 3,75 odstotka.

Gospodarstvo potrebuje investicije in zato je pravočasno nižanje obrestne mere ključno, da se izognemo recesiji, ki je pred vrati saj potrošnja slabi, manj je tudi naročil v avtomobilski in predelovalni industriji. Kljub temu, da je ECB znižala obrestno mero je hkrati zvišala pričakovanja inflacije. V Sloveniji so podjetja bolj razdolžena kot pri sosedih v Italiji kjer je gospodarska stiska čedalje večja.

Prva v skupini G7 je obrestno mero za 25 bazičnih točk znižala Kanada, sledila je Evropska centralna banka in naposled še Danska centralna banka. Predsednica ECB Chrisine Lagarde je pojasnila, da je bila rekordna inflacija oktobra 2022 kar 10,6 -odstotna. Skoraj leto kasneje avgusta 2023 so jo zbili na 5,2 -odstotka. Maja letos je bila 2,6 odstotna.

Velik vpliv na inflacijo ima tudi rast plač, prehitro ali prepozno nižanje lahko zaduši gospodarsko rast, ki bo letos v Evropi 0,9 -odstotno, naslednje leto pričakujejo, da bo gospodarska rast 1,4 -odstotna je pojasnila Christine Lagarde. " Z vsakim letom smo uspešno prepolovili inflacijo. Naslednje inflacije ne želim prepoloviti, ker če delite 2,6 z dve dobimo 1,3. Naša zaveza sta 2 -odstotka. Ne želimo pasti pod 2 -odstotka. Nikakor."

Infacija v Italiji je že 0,8 -odstotna. V Nemčiji je 2,4 -odstotna in prav tako je pod evropskim povprečjem inflacija v Franciji. Če inflacija preveč pade se lahko upočasni gospodarska rast. Gospodarstvo v Evropi se že nekaj časa ohlaja. Surova nafta pada kljub temu, da so nedavno članice skupine OPEC+ podaljšale načrtno zmanjšavanje črpanja za 2 milijona sodčkov nafte na dan. Nafta je od aprilskih vrhov cenejša za 13 -odstotkov. Brezposelnost v Nemčiji se je v mesecu maju zvišala na 25.000, nemški analitiki so pričakovali, da bo na trgu dela brezposelnih trikrat manj, 7.000.

Evropski delniški trg vseeno dosega nove zgodovinske vrednosti sicer ne tako intenzivno kot ameriški delniški trg. Evropski indeks STOXX v katerem je 600 najbolj pomembnih evropskih delnic je letos višje za skoraj 10 -odstotkov. Nizozemski ASML, ki proizvaja stroje za izdelavo čipov, ki jih uporablja Tajvanski TSMC je letos pridobil 43 -odstotkov in postal drugo največje podjetje v Evropi glede na tržno kapitalizacijo.

Nizozemski ASML je glede na tržno kapitalizacijo minuli teden prehitel konglomerat luksoznih znamk Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), ki je v lasti najbogatejšega zemljana Bernarda Arnoulta.

Tudi Mednarodni denarni sklad je minuli teden pozdravil odločitev Evropske centralne banke. Julie Kozack je spomnila na izzive, ki čakajo ZDA kjer se trg dela še vedno prepočasi ohlaja. Stopnja brezposelnosti je dosegla 4 -odstotke. "V ZDA inflacija počasi pada. Pričakujemo, da bo prišlo do ohlajanja gospodarstva v letu 2024."

V ZDA delniške trge poganja zgodba o umetni inteligenci. Vodilna na tem področju je Nvidia, ki je minuli teden postala drugo največje podjetje na svetu. Prehitela je Apple, pred njo je zgolj še Microsoft. Nvidia, ki je letos višje za 150 -odstotkov je včeraj cepila delnico v razmerju 10:1. Microsoft je enak manever v preteklosti storil že devetkrat.

Kako se lotiti trgovanja z delnico Nvidia smo minuli teden razpravljali z legendarnim vlagateljem Trevorjem Neilom, ki je v Ljubljani predaval o trgovanju na podlagi tehnične analize. "Nvidia ima trenutno zelo močan trend, ki narašča. Ko se ozračje spremeni bo trend postal šibek. Trenutno še nismo tam ampak nekoč se bo to zgodilo. Bodi vedno na pravi strani trenda, vse do konca."

Velika finančna ustanova BlackRock želi skupaj z banko Citadel, ki je največji vzdrževalec trga na newyorški borzi ustvariti novo borzo v Teksasu. Večje regionalne borze, vključno s Filadelfijsko, Bostonsko in Čikaško borzo, so se združile v Nasdaq ali NYSE, potem ko je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) uvedla zakone, ki so dajali prednost avtomatiziranim platformam za trgovanje.

Keith Gill, ameriški finančni vplivnež, ki je na internetu bolj znan pod psevdonimom Roarring Kitty (Rjoveča mucka) je v soboto presenetil s prvim javnim video nastopom po treh letih. " Mimogrede, to sem jaz. Vidim veliko vprašajev - "Ali se je vrnil?" Je nekdo drug?' Mislim, ali lahko zdaj rečete, da sem to jaz?" Delil je posodobitev svojega portfelja, ki je pokazala, da ni prodal nobene od svojih 5 milijonov delnic ali uveljavil svojih 120.000 nakupnih opcij. Njegovo skupno premoženje GameStop je bilo v petek sredi dneva vredno več kot 300 milijonov evrov, kar je približno 200 milijonov manj po koncu trgovalne seje.

Trge je minuli teden presenetil najvišji dnevni padec zlata v letošnjem letu. Kitajska ljudska banka, ki je bila do zdaj največji kupec zlata na svetu je sporočila, da je v maju ustavila nakupe zlata. V petek je vrednost zlata padla za 3,48 -odstotke. ETF, ki sledi rudarjem zlata GDX je izgubil 6,86 -odstotka. Finančni analitik Otavio Costa je opozoril, da je imelo zlato v petek največji padec od leta 2020.

Bitcoin ostaja stabilen po treh mesecih še ni dosegel najvišjih vrednosti. Analitik Charlie Bilello je prepričan v nadaljno rast. Od leta 2010 je imel bitcoin v kar štirih različnih letih več kot 1000 -odstotni donos. Letos je višje za 67 -odstotkov.

Minuli teden smo na Ljubljanski borzi dobili novi IPO. Nova delniška družba v standardni kotaciji je družba Relax, ki se ukvarja z organizacijo turističnih potovanj. Začetni tečaj delnice z oznako RELR je znašal 105 evrov.

Predsednica uprave podjetja Relax Karmen Kosec je v četrtek slavnostno z zvoncem oznanila začetek trgovanja na borzi. " Neka vrednost delnice se je formirala, jaz pričakujem, da zanimanje bo. Mogoče ne takoj v začetku ampak prepričana sem, da bodo vlagatelji prepoznali dobre naložbe in da našo delnico čaka skok." Predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Ipavec je prepričan, da bi se na Ljubljansko borzo lahko uvrstila še mnoga slovenska podjetja. " Želim si, da bo teh dogodkov v prihodnje bistveno več in da bo kotacija Relaxa spodbudila tudi ostala podjetja, da bodo videli, da to ni tak bau bau, kot si ga vsi predstavljajo, postati javna delniška družba."

Minuli teden so skoraj vse delnice v osrednjem slovenskem delniškem indeksu SBITOP končale višje. Indeks je v petek zaključil skoraj 2 -odstotka višje. Največ je poskočila Krka, ki je pridobila 4,62 -odstotka in dosegla cena 136 eurov za delnico. Za 3 -odstotke je poskočila tudi Pozavarovalnica Sava. NLB pa je objavila prevzemno ponudbo za avstrijsko Addiko Bank.

S predsednikom uprave NLB Blažem Brodnjakom sem v zadnjem Finančnem POPkastu razpravljal o razvoju slovenskega kapitlskega trga, kako nadgraditi status iz obrobnega v trg v razvoju. "Mi smo dežela, ki si zasluži status razvitega trga. 35 minut vožnje do Avstrije in mi ne odstopamo tako zelo. Smo zelo blizu trikotnika Zurich, Munchen, Dunaj kjer je kakovost življenja na planetu najvišja. Mi smo tu in v sebi imamo to miselnost. To nam dokazujejo športniki, ker smo glede olimpijskih medalj na prebivalca na 5 mestu na svetu. Vidite kako raven ambicije smo sposobni ustvariti."

Svet portfelj je od zadnjega poročanja pridobil petino odstotka. V petek je bil največji padec vrednosti zlata v tem letu. Rudarji zlata so krvaveli vedar Newmont NEM je še vedno zmagovalec v Svet portfelju. Vprašanje, če je kitajska centralna banka, ki je bila v zadnjih letih največji kupec zlata resnično prenehala z nakupi. Zlato seveda kupujejo tudi ostale centralne banke po svetu. Leta 1980 so bile centralne banke v povprečju alicirane 74 -odstotkov v zlatu, danes so pri 20 -odstotkih. V dobrih osmih mesecih smo v Svet portfelju pridelali 15 -odstotni donos. Na drugem mestu je sklad, ki sledi ceni Bitcoina BTCE medtem, ko je nedavno kupljen sklad, ki sledi ceni Ethereuma z oznako WETH še vedno v minusu. Na tretjem mestu po donosnosti je svetovni dividendni sklad VGWE. nekoliko se je izboljšal donos proizvajalca premoga Peabody Energy z oznako BTU. Zadnji, ki je še vedno v zelenih številkah je surovinski ETF sklad EXXY. Najmanj donosna naložba je kitajska Alibaba BABA. Cena surove nafte je v zadnjem mesecu precej popustila zato danes odpiramo 5 -odstotno novo pozicijo v energetski ETF z oznako XDW0. V njem so podjetja Exxon, Chevron, Shell in tudi proizvajalci nafte iz Kanade, Združenega kraljestva in Francije. Trenutno je pozicioniranje velikih skladov na nafti zelo podobno razmeram, ki so v preteklosti nakazovale odboj izpostavi upravljavec premoženja Simon Skubin iz Optimtraderja. " Ob morebitnem dodatnem popravku bomo nakup povečali. Prihajamo namreč v del leta, ki je sezonsko naklonjen rasti cene nafte."

