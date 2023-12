Finančni komentar: Žur, kot da smo leta 1999

V 2024 bi lahko imeli tri nižanja obrestnih mer za skupno 75 bazičnih točk. Obstaja kar 68-odstotna verjetnost, da bo prvo nižanje že v mesecu marcu.

Obrestne mere ostajajo nespremenjene. Tako je prejšnji teden najprej odločila centralna banka v ZDA, dan kasneje pa tudi Evropska centralna banka. Enako se je zgodilo v Angliji in Švici. Brezposelnost je nizka in ekonomija ustvarja nova delovna mesta. Cena zemeljskega plina je rekordno nizka, kar je še dodatno spodbudno za evropsko gospodarstvo. Bitcoin je padel za 5 odstotkov, medtem ko je sodček surove nafte spet dražji.

Vse kaže, da je vojna z inflacijo dobljena, vendar, žal, se cene ne bodo vrnile na raven pred inflacijo. Na zadnjem letošnjem zasedanju guverner federalnih rezerv Jerome Powell ni uporabil jastrebovske retorike. Dovolil si je celo omeniti morebitno trikratno nižanje obrestnih mer za 75 bazičnih točk. ZDA vstopajo v volilno leto in vlagatelji pričakujejo žur, kot da smo spet leta 1999. (Party like it's 1999)

icon-expand Dow Jones je od novembra je zrastel za 14,98 odstotka. Struktura indeksa se je v 20 letih precej spremenila. Leta 2000 so bila glavna podjetja v indeksu Intel, Exxon, IBM, Walmart. Windowsi, ki so bili sestavni del tako leta 2000 kot danes. Leta 2023 je v indeksu Dow Jones Visa, Goldman Sachs, Boeing, McDonalds. FOTO: TradingView

Na zadnjem letošnjem zasedanju ameriške centralne banke je Jerome Powell izpostavil, da v 2024 pričakujejo tri nižanja obrestnih mer. "Ne vidimo potrebe, da bi morali še naprej dvigati obrestno mero, vendar ni izključeno. Če bodo ekonomske razmere takšne, kot pričakujemo, bo obrestna mera 4,6-odstotna do leta 2024. 3,6-odstotna do konca leta 2025 in 2,9-odstotna do konca leta 2026." Ameriški delniški indeks Dow Jones je prejšnji teden dosegel zgodovinsko najvišje vrednosti. Dow Jones je imel od leta 2000 do danes 248,02-odstotni donos.

icon-expand Verjetnost, da bo Fed začel s prvim nižanjem obrestnih mer že v naslednjem mesecu je poskočilo iz 6 na 20 odstotkov. Skoraj 70 odstotkov verjetnosti je, da se bo prvo nižanje zgodilo marca. Fed je obrestno mero začel višati marca 2022. Od takrat smo imeli 11 dvigov skupaj za 525 bazičnih točk. FOTO: FOMC

Po zaključku zadnjega zasedanja ameriške centralne banke Fed je začela padati donosnost na 10-letne ameriške obveznice, ki je konec tedna padla na 3,97-odstotka. Ko donosnost na dolgoročne obveznice pada, začne vrednost delnic naraščati in obratno. Donosnost je torej padla pod 4 odstotke, še oktobra je bila pri 5 odstotkih. Padec za dobrih 100 bazičnih točk od novembra do danes. Prvo nižanje obrestnih mer v ZDA bo verjetno za 25 bazičnih točk, torej bo obrestna mera padla s 5,25 na 5 odstotkov. V petek zgolj dva dni po zasedanju je predsednik Newyorškega Fed John Williams izpostavil, da Centralna banka v resnici za zdaj še ne razmišlja o nižanju obrestnih mer, ravno nasprotno, kar je v sredo govoril guverner Jerome Powell.

icon-expand Nemški delniški indeks DAX je samo od novembra poskočil za 14,05 odstotkov. Tudi francoski delniški trg CAC je prejšnji teden dosegel zgodovinsko rekordne vrednosti. Sicer je v zadnjem mesecu in pol zrastel za 2- odstotka manj kot nemški. Vzrok je predvsem tudi v nizki ceni plina. Evropa ima končno spet poceni plin, zaloge so polne in zima je mila. Plin se je od lanske zime pocenil za 68,81 odstotka. FOTO: TradingView

Dan po ameriškem zasedanju je na sedežu Evropske centralne banke v Frankfurtu predsednica Christine Lagarde izpostavila, da ne bi za nič zamudila zadnjega letošnjega srečanja. Ravno je prebolela covid. "Če bom kašljala, bo prevzel podpredsednik Luis de Guindos, preprosto. Vendar nisem kužna, lahko ste mirni. Glede na zadnje poročilo Eurosistema je napoved za evroobmočje, da bo inflacija postopoma upadala skozi celotno naslednje leto. Naš cilj 2 odstotka inflacije bomo dosegli v letu 2025." Tako kot ameriški indeks Dow Jones je tudi nemški delniški indeks DAX prejšnji teden zaključil najvišje v zgodovini. Vzrok je predvsem v nizki ceni plina. Evropa ima končno spet poceni plin, zaloge so polne in zima je mila. Letos se je plin še dodatno pocenil za 21,43 odstotke.

icon-expand SBITOP je od leta 2007 do danes padel za 52,40 -odstotka. Prejšnji teden je slovenski delniški indeks kljub nihanju teden končal skoraj tam kjer ga je začel. FOTO: Ljubljanska Borza in Investing

Slovenski delniški indeks SBITOP je daleč od rekordnih vrednosti kot indeks v Nemčiji ali Franciji. Če bi na vrhuncu evforije leta 2007 vložili denar bi ga imeli danes polovico manj.

icon-expand Prejšnji teden je padel tudi Ether za 4,6 odstotka in Ripple za 6,1 odstotek. Avalanche (AVAX) je imel v zadnjem tednu 27,6 -odstotno rast. FOTO: Crypto Bubbles

V zadnjem Finančnem POPkastu sem s Karmen Pogorevc z Ljubljanske borze razpravljal o najbolj donosnih domačih delnicah. Ljudskih obveznic letos nismo dočakali, čeprav jih je ministrstvo za finance napovedalo. Izdajo državnih obveznic so nedavno prestavili na naslednje leto. "Ministrstvo za finance se je glede na stanje naložb odločilo, da letos ne gre v to izdajo, še vedno upamo, da pride do te izdaje – je napovedana za naslednje leto? – Nimajo še datuma, niso tudi umaknili ideje zato čakamo na datum."

Kriptosredstva so nehala naraščati. Bitcoin je s 45 tisoč padel na 40 tisoč dolarjev in se dvignil nazaj na 42 tisoč dolarjev. 13. decembra 2010 je ustanovitelj Bitcoina Satoshi Nakamoto skrivnostno izginil. Na spletu sem našel točno 10 let star posnetek navdušenega mladega vlagatelja, ko je decembra 2013 bitcoin prvič prebil vrednost 100 dolarjev. " Bitcoin je prebil 100 dolarjev in je trenutno vreden 111 dolarjev, to je zgodovinsko visoka vrednost, nikoli še ni bil tako visoko, to je neverjetno."

icon-expand Surova nafta Brent je vredna približno toliko, kot je bila v začetku leta, in je 18,15 odstotkov nižje od najvišje letošnje vrednosti. FOTO: TradingView

Od zadnje pocenitve pogonskih goriv je sodček surove nafte na trgu dražji za 2,48 odstotka, kar pomeni, da bo dizel in neosvinčeni bencin na črpalkah verjetno po novem letu nekoliko dražji. Surova nafta se drži tudi zaradi napetosti na Rdečem morju. Hutijski uporniki, ki jih podpira Iran, bi lahko blokirali dobavne poti in onemogočili ladjam prehod skozi Sueški prehod. Če bi ladje morale v Evropo ponovno pluti okoli Afrike, bo to dodatno vplivalo na podražitev izdelkov oziroma dolgoročno na višjo inflacijo.

