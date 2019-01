Finančni minister Andrej Bertoncelj napoveduje višje plače

Bila so leta, ko se je Slovenija zelo drago zadolževala. Zdaj so na srečo ti časi za nami, zato lažje diha ne samo prvi finančnik, ampak zaradi vse nižjih obresti tudi državni proračun. Kot izpostavlja finančni minister Andrej Bertoncelj: "Bili smo prvi, bili smo pogumni in izplačalo se je. Ujeli smo pravi trenutek. Samo za informacijo, ta teden bo ta trg obveznic na katerega vstopajo ostale države, velik 40 milijard evrov."

"Za vse zaposlene je to dobra novica, plače bodo namreč višje, spremembe pa naj bi najbolj občutili najslabše plačani in pa visoko izobraženi, ki so zdaj večinoma v četrtem davčnem razredu."

Je kakšen minister, omenjalo se je ministrico Bratuškovo, še posebej nezadovoljen s količino denarja, ki ga je dobil? Minister odgovarja: "Ne bi izpostavil nobenega ministrstva posebej. Z vsakim posebej, torej tudi z vsemi ministri oziroma ministricami sem se tudi srečal in smo to usklajevali. Mislim, da bomo z vsemi, tudi z ministrstvom za infrastrukturo, našli primerno rešitev."

In poplava ponudbe za obrestne mere seveda ni dobra, zato se je ministru ta teden od srca odvalil prvi kamen. Drugi je na vrsti konec meseca, in sicer rebalans letošnjega proračuna.

Ali bo res tako, bo znano konec januarja, nato pa gre rebalans ne samo v državni zbor, ampak tudi v Bruselj. Pa bodo tamkajšnji uradniki zadovoljni s spremembami, saj do zdaj namreč niso bili? Bodo, odgovarja Bertoncelj, ki je medtem z mislimi že pri ključnem projektu letošnjega leta, davkih.

Pripravljajo devet zakonov, ki bodo posegali na področje razbremenitve dela

Nisem reformator, pravi minister, zato se bomo lotili davčne optimizacije. Kot je pojasnil, za zdaj predvidevajo devet ukrepov, devet zakonov, ki bodo posegali na področje razbremenitve dela kot delno tudi na področje obremenitve kapitala. Končni učinek mora biti namreč za državno blagajno nevtralen, razlaga sogovornik in dodaja: