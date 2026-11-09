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Gospodarstvo

Šircelj: Trošarine bomo prilagajali gibanju cen na trgu

Bruselj, 09. 11. 2026 15.39 pred 1 uro 3 min branja 27

Avtor:
A.K. STA
Cena goriva

Trošarine bomo prilagajali glede na gibanje cen naftnih derivatov na trgu, je po dokončni potrditvi prošnje Slovenije za začasno znižanje trošarin na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v EU dejal finančni minister Andrej Šircelj. Upa, da bo v naslednjih šestih mesecih zato morebitna nova rast končnih cen goriv nižja.

V skladu z danes sprejetim izvedbenim sklepom Sveta EU bo lahko Slovenija trošarine na 95-oktanski bencin, ki je trenutno pri 0,41759 evra na liter, glede na minimalno dovoljeno raven znižala za največ 0,2195 evra na najmanj 0,1395 evra na liter. Trošarine na dizel pa bo lahko s trenutne ravni 0,330 evra na liter, kar je že na minimalni dovoljeni ravni po evropski zakonodaji, znižala za največ 0,225 evra na najmanj 0,105 evra na liter.

To bo lahko storila za obdobje šestih mesecev od dne, ko bo obveščena o odločitvi.

Minister za finance Andrej Šircelj
Minister za finance Andrej Šircelj
FOTO: Bobo

"Te trošarine bomo usklajevali predvsem glede na rast cen naftnih derivatov na trgih. Vemo, da se te cene hitro zvišujejo in tudi znižujejo, ta nihanja bomo poskušali uskladiti s to rešitvijo," je napovedal minister.

Izrazil je upanje, da bo v naslednjih šestih mesecih zaradi tega v Sloveniji prišlo do manjšega gibanja končnih cen navzgor, če se bodo razmere na trgu nafte in naftnih derivatov spet zaostrile.

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je medtem v današnji izjavi v Ljubljani na vprašanje, če ob odobritvi Bruslja pričakuje takojšnje znižanje trošarin, odgovoril, da ima Slovenija zelo pomembno geostrateško lego, zato morajo biti cene pogonskih goriv primerljive z italijanskimi in avstrijskimi. Sicer bi lahko koristi nižjih trošarin v veliki meri koristili tujci, je dodal.

Vlada je ob energetski draginji po njegovih besedah sicer doslej storila vse, kar je lahko, da bi cene energentov ohranila čim nižje. Veseli ga, da cene nafte in naftnih derivatov zdaj padajo, in pričakuje, da bodo tudi v prihodnje. "Sicer pa lahko za znižanje cen energentov trenutno največ naredimo s podporo zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije," je ob tem komentiral rešitev v zakonu, ki omogoča znižanje stopnje DDV na energente, med katerimi pa ni goriv.

Slovenska vlada je sicer vlogo za znižanje trošarin pod dovoljeno raven v Bruselj poslala konec julija, in sicer "zaradi izrednih in vztrajno visokih cen energentov, ki pomembno bremenijo slovenska gospodinjstva in gospodarstvo". Avgusta je nato vlogo dopolnila in zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za večje znižanje od sprva zaprošenega.

Septembra je vlogo vnovič dopolnila, in sicer s prošnjo, da se dovoli znižanje tudi trošarine na kurilno olje. Evropska komisija ta del vloge obravnava ločeno.

Dokončna odobritev

Finančni ministri članic EU so na zasedanju v Bruslju dokončno odobrili prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji EU, so sporočili s Sveta EU. Slovenija bo lahko trošarine znižala za pol leta.

Bencinska črpalka
Bencinska črpalka
FOTO: Bobo

Slovenska vlada je vlogo za znižanje trošarin pod dovoljeno raven v Bruselj poslala konec julija, in sicer "zaradi izrednih in vztrajno visokih cen energentov, ki pomembno bremenijo slovenska gospodinjstva in gospodarstvo". Avgusta je nato vlogo dopolnila in zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za večje znižanje od sprva zaprošenega.

Septembra je vlogo vnovič dopolnila, in sicer s prošnjo, da se dovoli znižanje tudi trošarine na kurilno olje. Kot so pretekli teden povedali na finančnem ministrstvu, Evropska komisija ta del vloge obravnava ločeno.

Na komisiji so danes za STA potrdili, da so se s slovenskimi oblastmi dogovorili o ločeni obravnavi prošnje za znižanje trošarin na kurilno olje, da bi lahko obravnavo prošnje za znižanje trošarin na dizelsko gorivo in neosvinčeni bencin izvedli hitreje. Ocena prošnje glede kurilnega olja medtem še poteka v skladu z ustreznimi postopki, so dodali. Za to ima komisija tri mesece časa, nakar morajo znižanje odobriti še države članice.

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KOMENTARJI27

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Iqos
09. 11. 2026 17.10
Rast cen bo nižja, ne bencin in nafta.
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0 0
Antifriz
09. 11. 2026 17.09
Bruleska... torej nič od znižanja trošarin 🤣 morda bi jih lahko še malo dvignili, zdaj ko se bo pocenilo gorivo, ker so se ljudje že navadili na visoke cene 🤣
Odgovori
0 0
Pajo_36
09. 11. 2026 17.09
da ima Slovenija zelo pomembno geostrateško lego, zato morajo biti cene pogonskih goriv primerljive z italijanskimi in avstrijskimi. . . . . A sem vam rekel že stokrat. Če je nek finančni vir zelo pomemben za proračun in če proračun daš na zadnje možne izdihljaje, da gre še do 3%, kar odobri IMF, seveda da bo tako. Tako da ne sanjajte, kako ne bo interventni zakon nekaj sprožil, ja jaz grem stavit da bo znižal davek, opa znižal davek, to ne pomeni cene na nekatere zrezke, lahko pa sproži od 25-27% DDVja na ostale stvari. Slovaška že tako dela, ves vzhodni blok nekaj viša, ker je model nevzdržen vzhodni. Itak vsi sam vidijo eno stvar, ampak v ekonomiji, jih je lahko več. Nadzor nad cenami pa pomeni komunizem in je bil na hrvaškem polomija. Nekaj je pa tud res, dragi Vrtovec, sej nižja cena pomeni ja napad italijanov in avstrijcev na naše pumpe, dej no sej se kupuje od benza do čikov in ne vem kaj še vse...pa kdo postavlja tele modele?
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0 0
Rothschild1
09. 11. 2026 17.07
Koncno je prisla vlada, ki je znizala trosarino na goriva pod dovoljeno mejo. To bi lahko naredila ze prejsnja vlada, pa ni hotela. Se naprej je na polno lupila Slovence. In denarno zalivala svoje levicarske aktiviste.
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+2
2 0
majsterinegasrat
09. 11. 2026 17.05
Sam vem, da bom kot levičar v vsakem primeru ogorčen. Če bodo trošarine visoke, bom ogorčen, ker bo bencin tako drag, nasprotno pa če bodo trošarine nizke, bom še bolj ogorčen, ker bo to najbolj v prid bogatim, ki se največ vozijo in imajo največje avte, poleg tega bodo pa s tem navrtali še veliko luknjo v proračun. Tako da dragi moji, kakorkoli že, jaz bom ogorčen, povem v naprej !!!
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+2
2 0
Maki3322
09. 11. 2026 16.54
Vrtovec potem naj bodo še plače primerljive. Pokvarjeni teolog ruži lastni narod.
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-2
2 4
Srebrni prašek.
09. 11. 2026 17.00
Sam sem zadovoljen.
Odgovori
+1
1 0
hobotnica1
09. 11. 2026 16.54
Naj znižajo trošarine, če jih lahko, ne pa zopet neko usklajevanje po “navdihu in dobri volji vlade”.
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+2
3 1
Rothschild1
09. 11. 2026 17.03
hobotnica. Ne znas brat? Vlada je znizala trosarine, takoj ko je dobila dovoljenje iz EU.
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+2
2 0
Antifriz
09. 11. 2026 17.08
Rothschild1, očitno ti ne znaš brat, ker nikjer ne piše, da bodo dejansko kaj znižali trošarine. 🤣
Odgovori
0 0
wsharky
09. 11. 2026 16.49
esdeesofskii financer Južna je jezen
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+1
4 3
Rothschild1
09. 11. 2026 17.05
Zakaj bi bil Juzna jezen??? A levicarji ne znate razmisljati? Juzna nima s trosarinami nic. Petrol pri prodaji goriva zaracuna marzo. Trosarina gre drzavi. Sedaj ko bodo cenejsi naftni derivati, se bo v Sloveniji prodalo vec goriva. Kar je dobro za Juzno. In za vse delnicarje podjetij, ki prodajajo naftne derivate. Tudi za Juzno :)
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0 0
Hellcat
09. 11. 2026 16.47
kako nas lupijo....plačujemo "kar nekaj" - trošerine
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+3
3 0
Antifriz
09. 11. 2026 16.42
Če prav razumem so trenutne cene preveč ugodne, da bi znižali trošarine... 🤣
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+6
6 0
PIKAPOLONICA1994
09. 11. 2026 16.33
Enostavno, raje bodo imeli izgubo sam , da dokažejo ako delajo za "narod"....bog pomagaj....narodu...
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+1
3 2
galeon
09. 11. 2026 16.32
Desnuharji bodo cene prilagajal svojim apetitom. NIžja ko bo cena nafte na trgu višja bo trošarina. Ovce jim pa verjemte drugače.
Odgovori
+2
6 4
lokson
09. 11. 2026 16.52
Kekec biciklistični glede trošarin samo tole. Poglej za koliko se se zvišale trošerine pri pernatem božanstvu, pa potem pametuj. Ovce populistične.
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-1
1 2
enkve
09. 11. 2026 17.08
Pri pernatem je bila cena 1,40€ koliko od tega je trošarina me en k... briga, pri plešastem je kljub nižji trošarini še vedno skoraj 50 centov višja kot prej, tvoj Mesija te lupi ti pa ves srečen.
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0 0
PIKAPOLONICA1994
09. 11. 2026 16.32
haha, kako ga pihajo v meglo...kdo jim verjame....naslednja dva tedna sta ključna za cene goriv....
Odgovori
+0
2 2
Resnico ti povem
09. 11. 2026 16.31
⛽😂 ČUDEŽ PRED LOKALNIMI VOLITVAMI 15.11.2026! GORIVO SE BO POCENILO!Neverjetno! Po vseh podražitvah nam zdaj napovedujejo kar 10 do 12 centov pocenitve na liter! 🎉Prihranili bomo bogastvo! Še malo, pa bomo milijonarji! 😂Spomnimo se 22.marca 2026, tik pred državnozborskimi volitvami. Na Petrolovih črpalkah je zmanjkovalo goriva, inšpektorji pa so na pregledanih servisih ugotovili zmanjšane dobave. Petrol je očitke o namernem omejevanju zavračal. In zdaj, zopet tik pred lokalnimi volitvami, prihaja velika novica o pocenitvi! Naključje, hahaha? Kakšna je bila dejanska vloga Petrola, njegovega vplivnega delničarja Darija Južne in politike pri marčevskih dogodkih? In zakaj se pred volitvami tako radi nekateri veselijo nekaj centov pocenitve, namesto da bi pogledali celotno gibanje cen? Ko se gorivo draži, plačujemo in molčimo. Ko se poceni za deset centov, pa skoraj pričakujejo ognjemet! 🎆Narod moj, ne glej samo zadnjih deset centov, ko se je pod vlado Janše podražilo za 55 centov ( pol €).. Poglej celoten račun! 🐑
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+5
7 2
suleol
09. 11. 2026 16.30
torej bo dvojna pocenitev al?
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+1
1 0
Slavko BabIč
09. 11. 2026 16.25
A to so znižali za 11 centov, ker jim je EU dovolila, sam vprašam za prjatla kamionerja!
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+4
5 1
SkratKuzma
09. 11. 2026 16.23
Dovoljenje za znižanje trošarin imajo samo za pol leta ! Namesto da bi še malo znižali zdaj in pustili kak evro narodu bojo raje basali v svoje žepe
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+4
6 2
Špica
09. 11. 2026 16.23
a bo place pa pokojnine tud primerjal z Italjani pa Avstrici?
Odgovori
+7
8 1
PERICA 1
09. 11. 2026 16.22
Kakšen smisel je potem imela ta prošnja, če se to ne bo nikjer poznalo?
Odgovori
+4
5 1
Misika1967
09. 11. 2026 16.17
Ajoj sedaj pa bodo krivi Avstrijci in Italijani da nebomo spuscali cen.Pa to bruhnes pri taki vladi. Laz na laz samo da ima juzna vec pa da polni njihove zepe.
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+6
11 5
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