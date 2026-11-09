Šircelj: Trošarine bomo prilagajali gibanju cen na trgu

To bo lahko storila za obdobje šestih mesecev od dne, ko bo obveščena o odločitvi.

V skladu z danes sprejetim izvedbenim sklepom Sveta EU bo lahko Slovenija trošarine na 95-oktanski bencin, ki je trenutno pri 0,41759 evra na liter, glede na minimalno dovoljeno raven znižala za največ 0,2195 evra na najmanj 0,1395 evra na liter. Trošarine na dizel pa bo lahko s trenutne ravni 0,330 evra na liter, kar je že na minimalni dovoljeni ravni po evropski zakonodaji, znižala za največ 0,225 evra na najmanj 0,105 evra na liter.

"Te trošarine bomo usklajevali predvsem glede na rast cen naftnih derivatov na trgih. Vemo, da se te cene hitro zvišujejo in tudi znižujejo, ta nihanja bomo poskušali uskladiti s to rešitvijo," je napovedal minister.

Izrazil je upanje, da bo v naslednjih šestih mesecih zaradi tega v Sloveniji prišlo do manjšega gibanja končnih cen navzgor, če se bodo razmere na trgu nafte in naftnih derivatov spet zaostrile.

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je medtem v današnji izjavi v Ljubljani na vprašanje, če ob odobritvi Bruslja pričakuje takojšnje znižanje trošarin, odgovoril, da ima Slovenija zelo pomembno geostrateško lego, zato morajo biti cene pogonskih goriv primerljive z italijanskimi in avstrijskimi. Sicer bi lahko koristi nižjih trošarin v veliki meri koristili tujci, je dodal.

Vlada je ob energetski draginji po njegovih besedah sicer doslej storila vse, kar je lahko, da bi cene energentov ohranila čim nižje. Veseli ga, da cene nafte in naftnih derivatov zdaj padajo, in pričakuje, da bodo tudi v prihodnje. "Sicer pa lahko za znižanje cen energentov trenutno največ naredimo s podporo zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije," je ob tem komentiral rešitev v zakonu, ki omogoča znižanje stopnje DDV na energente, med katerimi pa ni goriv.

Slovenska vlada je sicer vlogo za znižanje trošarin pod dovoljeno raven v Bruselj poslala konec julija, in sicer "zaradi izrednih in vztrajno visokih cen energentov, ki pomembno bremenijo slovenska gospodinjstva in gospodarstvo". Avgusta je nato vlogo dopolnila in zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za večje znižanje od sprva zaprošenega.

Septembra je vlogo vnovič dopolnila, in sicer s prošnjo, da se dovoli znižanje tudi trošarine na kurilno olje. Evropska komisija ta del vloge obravnava ločeno.