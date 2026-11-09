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Gospodarstvo

Finančni ministri EU o slovenski prošnji za znižanje trošarin

Bruselj, 09. 11. 2026 06.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
trošarine v Sloveniji

Finančni ministri EU bodo sprejeli dokončno odločitev o prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji EU. Pričakovati je, da jo bodo odobrili, saj so jo pretekli teden podprli stalni predstavniki članic pri EU.

V skladu z izvedbenim sklepom, ki ga je pred enim mesecem predlagala Evropska komisija, bo lahko Slovenija trošarine na 95-oktanski bencin znižala na najmanj 0,1395 evra na liter, trošarine na dizel pa na najmanj 0,105 evra na liter. To bo lahko storila za obdobje šestih mesecev od dne, ko bo obveščena o odločitvi.

Slovenska vlada je vlogo za znižanje trošarin pod dovoljeno raven v Bruselj poslala konec julija, in sicer "zaradi izrednih in vztrajno visokih cen energentov, ki pomembno bremenijo slovenska gospodinjstva in gospodarstvo". Avgusta je nato vlogo dopolnila in zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za večje znižanje od sprva zaprošenega.

Točenje goriva
Točenje goriva
FOTO: Shutterstock

Finančni ministri članic, med njimi slovenski minister Andrej Šircelj, imajo sicer na dnevnem redu današnjega zasedanja še spremembo evropske direktive o obdavčitvi tobačnih izdelkov. Na zasedanju se bodo skušali dogovoriti o stališču Sveta EU za pogajanja z Evropskim parlamentom.

Poleg tega bodo razpravljali o financiranju nadaljnje podpore Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.

Že dopoldne se bodo sestali finančni ministri članic območja z evrom, ki bodo med drugim pregledali kandidature za naslednika Christine Lagarde na čelu Evropske centralne banke. Do roka, ki se je iztekel v petek, sta prispeli kandidaturi Španca Pabla Hernandeza de Cosa in Nizozemca Klaasa Knota.

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