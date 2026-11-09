Finančni ministri EU o slovenski prošnji za znižanje trošarin

V skladu z izvedbenim sklepom, ki ga je pred enim mesecem predlagala Evropska komisija, bo lahko Slovenija trošarine na 95-oktanski bencin znižala na najmanj 0,1395 evra na liter, trošarine na dizel pa na najmanj 0,105 evra na liter. To bo lahko storila za obdobje šestih mesecev od dne, ko bo obveščena o odločitvi.
Slovenska vlada je vlogo za znižanje trošarin pod dovoljeno raven v Bruselj poslala konec julija, in sicer "zaradi izrednih in vztrajno visokih cen energentov, ki pomembno bremenijo slovenska gospodinjstva in gospodarstvo". Avgusta je nato vlogo dopolnila in zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za večje znižanje od sprva zaprošenega.
Finančni ministri članic, med njimi slovenski minister Andrej Šircelj, imajo sicer na dnevnem redu današnjega zasedanja še spremembo evropske direktive o obdavčitvi tobačnih izdelkov. Na zasedanju se bodo skušali dogovoriti o stališču Sveta EU za pogajanja z Evropskim parlamentom.
Poleg tega bodo razpravljali o financiranju nadaljnje podpore Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.
Že dopoldne se bodo sestali finančni ministri članic območja z evrom, ki bodo med drugim pregledali kandidature za naslednika Christine Lagarde na čelu Evropske centralne banke. Do roka, ki se je iztekel v petek, sta prispeli kandidaturi Španca Pabla Hernandeza de Cosa in Nizozemca Klaasa Knota.
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