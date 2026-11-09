Finančni ministri EU o slovenski prošnji za znižanje trošarin

V skladu z izvedbenim sklepom, ki ga je pred enim mesecem predlagala Evropska komisija, bo lahko Slovenija trošarine na 95-oktanski bencin znižala na najmanj 0,1395 evra na liter, trošarine na dizel pa na najmanj 0,105 evra na liter. To bo lahko storila za obdobje šestih mesecev od dne, ko bo obveščena o odločitvi.

Slovenska vlada je vlogo za znižanje trošarin pod dovoljeno raven v Bruselj poslala konec julija, in sicer "zaradi izrednih in vztrajno visokih cen energentov, ki pomembno bremenijo slovenska gospodinjstva in gospodarstvo". Avgusta je nato vlogo dopolnila in zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za večje znižanje od sprva zaprošenega.