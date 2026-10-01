Najpremožnejših 10 odstotkov v Sloveniji ima v lasti 49 odstotkov finančnih sredstev

Poročilo Alianza ponuja vpogled v porazdelitev finančnega premoženja. Najpremožnejših 10 odstotkov prebivalstva ima v Sloveniji 49,0 odstotka neto finančnih sredstev, mediana pa znaša 33.290 evrov. Za primerjavo, Allianz na ravni vseh 57 analiziranih držav ugotavlja, da je bilo leta 2025 v rokah najpremožnejših 10 odstotkov prebivalstva v povprečju 60,9 odstotka neto finančnih sredstev.

Finančni položaj slovenskih gospodinjstev se krepi, ugotavlja poročilo. Bruto finančna sredstva so se leta 2025 povečala za 8,6 odstotka na 95 milijard EUR, neto pa za 9,1 odstotka na 75 milijard EUR oziroma 35.320 evrov na prebivalca.

Bruto finančna sredstva slovenskih gospodinjstev so se leta 2025 povečala za 8,6 odstotka na 94,6 milijarde evrov, potem ko so ob koncu leta 2024 znašala 87,1 milijarde evrov. Na prebivalca so znašala 44.700 evrov, s čimer se je Slovenija med državami, zajetimi v poročilo, uvrstila na 27. mesto. Ob koncu leta so finančna sredstva slovenskih gospodinjstev predstavljala 134,3 odstotka slovenskega BDP, ugotavlja poročilo.

Največji delež finančnih sredstev slovenskih gospodinjstev so predstavljale vloge (44,1 odstotka), sledili so vrednostni papirji (37,3 odstotka) ter zavarovanja in pokojninska sredstva (10,9 odstotka). V primerjavi z letom 2024 se je delež vrednostnih papirjev povečal s 36,0 odstotka na 37,3 odstotka, medtem ko se je delež vlog zmanjšal s 45,0 odstotka na 44,1 odstotka. Delež zavarovanj in pokojninskih sredstev se je nekoliko zmanjšal, z 11,2 odstotka na 10,9 odstotka.

Obveznosti gospodinjstev so se povečale za 7,1 odstotka na 19,9 milijard evrov oziroma 9.380 evrov na prebivalca. Ker so finančna sredstva rasla hitreje od obveznosti, se je neto finančno premoženje povečalo za 9,1 odstotka na približno 74,8 milijarde evrov.

Neto finančna sredstva so tako konec leta 2025 znašala 35.320 evrov na prebivalca, s čimer se je Slovenija med državami, vključenimi v raziskavo, uvrstila na 26. mesto, ugotavljajo.

Kot še ugotavlja poročilo, trgi poganjajo rekordno rast premoženja, umetna inteligenca pa povečuje potencial in tveganja. Svetovna finančna sredstva so se povečala za 8,6 odstotka na rekordnih 268,4 bilijona evrov, pri čemer je rast na trgih prispevala štiri od petih evrov k skupni rasti. Sestava portfeljev je vse pomembnejša: Sredstva, naložena v vrednostne papirje, so se povečala za 12,4 odstotka in tako rasla več kot dvakrat hitreje kot vloge ter zavarovanja in pokojninska sredstva. Umetna inteligenca zvišuje vložke: "Lahko bi spodbudila naslednji val ustvarjanja premoženja, vendar visoka vrednotenja in koncentrirano lastništvo povečujejo tržna tveganja ter možnost vse večjih razlik v porazdelitvi premoženja."