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Gospodarstvo

Najpremožnejših 10 odstotkov v Sloveniji ima v lasti 49 odstotkov finančnih sredstev

Ljubljana , 01. 10. 2026 11.10 pred 1 uro 2 min branja 28

Avtor:
A.K.
Finance

Sedemnajsta izdaja Allianzovega Globalnega poročila o premoženju, ki podrobno obravnava finančni položaj in zadolženost gospodinjstev v skoraj 60 državah, kaže, da je njihovo premoženje po svetu leta 2025 doseglo novo rekordno raven. Ob rasti trgov in vzponu umetne inteligence postaja vse pomembneje tudi, kako imajo gospodinjstva razporejena svoja finančna sredstva, saj to vpliva na to, v kolikšni meri imajo koristi od rasti na finančnih trgih.

Finančni položaj slovenskih gospodinjstev se krepi, ugotavlja poročilo. Bruto finančna sredstva so se leta 2025 povečala za 8,6 odstotka na 95 milijard EUR, neto pa za 9,1 odstotka na 75 milijard EUR oziroma 35.320 evrov na prebivalca.

Poročilo Alianza ponuja vpogled v porazdelitev finančnega premoženja. Najpremožnejših 10 odstotkov prebivalstva ima v Sloveniji 49,0 odstotka neto finančnih sredstev, mediana pa znaša 33.290 evrov. Za primerjavo, Allianz na ravni vseh 57 analiziranih držav ugotavlja, da je bilo leta 2025 v rokah najpremožnejših 10 odstotkov prebivalstva v povprečju 60,9 odstotka neto finančnih sredstev.

Finance
Finance
FOTO: Shutterstock

Bruto finančna sredstva slovenskih gospodinjstev so se leta 2025 povečala za 8,6 odstotka na 94,6 milijarde evrov, potem ko so ob koncu leta 2024 znašala 87,1 milijarde evrov. Na prebivalca so znašala 44.700 evrov, s čimer se je Slovenija med državami, zajetimi v poročilo, uvrstila na 27. mesto. Ob koncu leta so finančna sredstva slovenskih gospodinjstev predstavljala 134,3 odstotka slovenskega BDP, ugotavlja poročilo.

Največji delež finančnih sredstev slovenskih gospodinjstev so predstavljale vloge (44,1 odstotka), sledili so vrednostni papirji (37,3 odstotka) ter zavarovanja in pokojninska sredstva (10,9 odstotka). V primerjavi z letom 2024 se je delež vrednostnih papirjev povečal s 36,0 odstotka na 37,3 odstotka, medtem ko se je delež vlog zmanjšal s 45,0 odstotka na 44,1 odstotka. Delež zavarovanj in pokojninskih sredstev se je nekoliko zmanjšal, z 11,2 odstotka na 10,9 odstotka.

Obveznosti gospodinjstev so se povečale za 7,1 odstotka na 19,9 milijard evrov oziroma 9.380 evrov na prebivalca. Ker so finančna sredstva rasla hitreje od obveznosti, se je neto finančno premoženje povečalo za 9,1 odstotka na približno 74,8 milijarde evrov.

Neto finančna sredstva so tako konec leta 2025 znašala 35.320 evrov na prebivalca, s čimer se je Slovenija med državami, vključenimi v raziskavo, uvrstila na 26. mesto, ugotavljajo. 

Kot še ugotavlja poročilo, trgi poganjajo rekordno rast premoženja, umetna inteligenca pa povečuje potencial in tveganja. Svetovna finančna sredstva so se povečala za 8,6 odstotka na rekordnih 268,4 bilijona evrov, pri čemer je rast na trgih prispevala štiri od petih evrov k skupni rasti. Sestava portfeljev je vse pomembnejša: Sredstva, naložena v vrednostne papirje, so se povečala za 12,4 odstotka in tako rasla več kot dvakrat hitreje kot vloge ter zavarovanja in pokojninska sredstva. Umetna inteligenca zvišuje vložke: "Lahko bi spodbudila naslednji val ustvarjanja premoženja, vendar visoka vrednotenja in koncentrirano lastništvo povečujejo tržna tveganja ter možnost vse večjih razlik v porazdelitvi premoženja."

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KOMENTARJI28

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Blue Dream
01. 10. 2026 13.00
Dve stvari sta v današnji družbi zelo precenjeni. Seks in denar
Odgovori
0 0
Blue Dream
01. 10. 2026 13.01
se je potrebno vprašati kakšen smisel ima sploh tako kupičenje premoženja
Odgovori
0 0
Un71
01. 10. 2026 12.59
Tudi jaz bi bil med 10%, če bi vedel da bi mi odpisovali miljonske dolgove po 100%. Klicali pa bi me gospod 15 do 20 ali celo 30%. To se govori, med ljudmi:)
Odgovori
0 0
Minerva
01. 10. 2026 12.52
In Janša tem 10% hoče dati še več na račun ostalih 90%.
Odgovori
+3
4 1
MatPaat
01. 10. 2026 13.00
In vi/mi, ki nismo reskirali vsega bi radi imeli za nič sresa in truda kos pogače? Čeprav nimam bog ve kaj se mi ne zdi pravično.
Odgovori
0 0
Groucho Marx
01. 10. 2026 12.50
In med njimi velika 'socialista' Golob in Musar. 😅
Odgovori
+0
2 2
zvoneti
01. 10. 2026 12.47
Jah samo 49%. Revčki, no pa saj bo Janez sedaj poskrbel za njih. Ane?
Odgovori
+2
4 2
JAZsemTI
01. 10. 2026 12.41
Milijoni bogatašev na bančnih računih so “mrtev denar”, ki samo sedi.
Odgovori
+1
2 1
Celikos
01. 10. 2026 12.25
lepo je, če ti rata
Odgovori
+3
3 0
JApajaDAja
01. 10. 2026 12.19
čim več bogatašev....več davkov, več € za vse prispevke v proračunu r slo.....
Odgovori
-3
4 7
Pamir
01. 10. 2026 12.17
Kam so izginili jajo ruparjevi pingo upokojenci ki so 4 leta vsak teden protestirali? Samo da je jufka.
Odgovori
+7
11 4
WOKEPROPAGANDA
01. 10. 2026 12.17
Kapitalizem! Večina gara za peščico bogatih! Bogati so zato, ker po lestvici dol delavcev ne plačujejo dovolj! Sistem ki je škodljiv za družbo in okolje!
Odgovori
+11
11 0
JackRussell
01. 10. 2026 12.17
Hrčkanje stvari, nepremičnin ali denarja je enako. Ko pride ura ne neseš nič s seboj, vse ostane zunaj. Ego da se hvališ kaj imaš in kje si bil je pa druga stvar. Da si srečen pa potrebuješ zdravje in pravo družbo. Če imaš denar, imaš okoli sebe le podlasice in ne prijateljev.
Odgovori
+11
11 0
300 let do specialista
01. 10. 2026 12.15
Vse bo zakopala enaka zemlja.
Odgovori
+11
11 0
Slovenska pomlad
01. 10. 2026 12.06
Zato jim janšizem pripravlja davčno kapico,da ne bodo plačali davka.
Odgovori
+4
11 7
Sandokkan
01. 10. 2026 12.04
Od tukaj povprečna plača na papirju 1.700 e!! Realna pa 1.000
Odgovori
+9
12 3
wsharky
01. 10. 2026 12.00
zato pa Južna lahko financira Stevota
Odgovori
+8
12 4
Potouceni kramoh
01. 10. 2026 11.45
90% naroda lačnih in žejnih.Ostali se mastijo pri koritu in indoktrinirajo narod kako je lepo biti reven in brez pravic.
Odgovori
+8
13 5
Prelepa Soča
01. 10. 2026 12.03
Katerih 90% naroda je žejnih in lačnih? Slovenci sigurno ne. Potrebno je delati in zaslužiti... to ni isto, kot "hoditi" v službo.
Odgovori
+1
7 6
Sandokkan
01. 10. 2026 12.05
In še kako revnih! S 1.500 neto mesečne plače si danes reven! Dejstvo
Odgovori
+4
9 5
Prelepa Soča
01. 10. 2026 12.10
Sandokkan.. ja, ti poznaš samo take, jaz nikogar... v različnih sredinah se gibljeva... jaz med takimi, ki delajo in znajo ustvarjati.... tako, kot jaz že od nekdaj.
Odgovori
+2
6 4
Sandokkan
01. 10. 2026 12.16
:)))))) je dovolj da greš V vsako trgovino in podjetje; vsi so tam na minimalcu. Lolek
Odgovori
+3
5 2
gost10
01. 10. 2026 11.42
Potem pa poslušamo jamranje kako nam slabo gre?
Odgovori
+5
5 0
Prelepa Soča
01. 10. 2026 12.04
Saj jsmrajo vedno samo lenobe.
Odgovori
+2
6 4
ROMELS
01. 10. 2026 11.39
To je katastrofa. Hočemo nazaj v naš dobri stari socializem a v novi preobleki.
Odgovori
-3
4 7
Castrum
01. 10. 2026 11.52
Romels, a si sploh prebral članek?. Verjetno samo naslov....
Odgovori
+4
6 2
ROMELS
01. 10. 2026 12.00
res je.
Odgovori
+3
3 0
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