Finančno pismeni otroci, ki vedo, kaj so delnice, inflacija in davki

Vlada je tako v začetku leta sprejela nov nacionalni program finančnega opismenjevanja, ki bi se po novem začelo že v osnovnih in srednjih šolah. Da so delnice, inflacija, obrestne mere in davki pojmi, ki bi jih morali razumeti že otroci - so prepričani tudi na Banki Slovenije. V tem šolskem letu so zato skupaj s finančnim ministrstvom izvedli projekt Bodi Fin, ki je bil namenjen finančnemu opismenjevanju osnovnošolskih otrok. Koliko mladih se je na projekt prijavilo ter kako so se izkazali?

Devetošolca Tom in David na vprašanje, kaj pomeni, da je človek finančno pismen, odgovorita: "Da dobro upravlja z denarjem, da je varčen, da ne pada na internetne prevare."

In torej tudi razume osnovna finančna znanja in pojme. Denimo ve, kaj pomeni kredit. Kot pojasnita devetošolki Zarja in Nomea: "Da si sposodiš denar od banke in potem počasi vračuješ po obrokih. Kiara in Tajda pa pojasnita, da je inflacija pojav, ko narašča cena določene stvari, nekih izdelkov in storitev."

Finančno opismenjevanje na stranskem tiru

Trenutno je v šolskih programih tovrstno učenje sicer postavljeno precej na stranski tir, menijo v Banki Slovenije, kjer so skupaj s finančnim ministrstvom zato izvedli izobraževalni prostovoljen program Bodi Fin. Samo Trtnik iz kabineta guvernerja in komuniciranja Banke Slovenije pove, da je v projektu sodelovalo približno 3000 učencev s 85 osnovnih šol, v njem so se učenci spoznali z različnimi temami iz finančnega opismenjevanja.

Učenci od 4. do 9. razreda so nova znanja pridobivali preko učnih gradiv in delavnic, na katerih so strokovnjaki predstavili različna področja recimo inflacijo, stabilnost cen, zelo jih je zanimala tudi numizmatika, spominski kovanci. V projektu je sodelovalo 1200 učencev, od tega jih je 92 prejelo zlato priznanje. A bolj kot prvo mesto, meni Trtnik, je pomembno, da so jih vključili v izobraževalni projekt, ker na tem področju je po njegovem mnenju v Sloveniji največji manjko znanja.