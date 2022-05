Fiskalni svet kritičen do vladnega programa stabilnosti

Kot so navedli, jim je vlada osnutek programa stabilnosti posredovala z 18-dnevno zamudo, v oceno pa jim ni predložila okvira za pripravo proračunov sektorja država, ki je osrednji dokument srednjeročnega proračunskega načrtovanja. Vlada ob tem po objavi ugodnih podatkov o nacionalnih računih za lani in ob umirjanju epidemioloških razmer od fiskalnega sveta ni zahtevala ocene glede razlogov za uveljavljanje izjemnih okoliščin zaradi epidemije covida-19.

"Vlada se je z zamudo seznanila z makroekonomskimi napovedmi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki so se v dolgoročni primerjavi izkazale kot skladne z načeloma natančnosti in nepristranosti. S tem je med drugim fiskalnemu svetu otežila celovito analizo proračunskih projekcij v okviru kratkih zakonskih rokov," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Tako se, kot so dejali, v trenutno negotovih razmerah ne izrekajo o podaljšanju obdobja izjemnih okoliščin v leto 2023. "Skladno z zakonodajo pričakujemo, da bomo zahtevo za pripravo tovrstne ocene prejeli od vlade in jo predstavili pred pripravo jesenskih proračunskih dokumentov," so zapisali in vnovič opozorili, da je po zaključku obdobja izjemnih okoliščin z zakonom o fiskalnem pravilu določena uveljavitev popravljalnega mehanizma.

Glede programa stabilnosti za letos poudarjajo, da bi morala fiskalna politika v danih razmerah brzdati previsoko načrtovano rast tekoče porabe, ki ne zajema izdatkov za obresti, investicije ter enkratnih izdatkov in porabe, povezane s protikoronskimi ukrepi. "Ta je bila lani najvišja po letu 2008 in naj bi se letos še povišala. Rast tekoče javne porabe bi morala ostati znotraj meja, ki jih omogoča dolgoročna rast prihodkov," so podčrtali.

K ustreznemu naslavljanju razvojnih izzivov in krepitvi odpornosti gospodarstva naj bi prispevale zlasti v proračunskih dokumentih predvidene javne investicije, povzemajo. "Pri njihovem izvajanju pa je nujno upoštevati omejitve absorpcijske kapacitete administracije in gospodarstva, ki lahko med drugim slabšajo učinkovitost investicij oziroma dodatno poglabljajo inflacijske pritiske," so ocenili.

Scenarij nespremenjenih politik programa stabilnosti 2022 – to je po navedbah vlade skladno s prakso, da države v primeru bližajočih se volitev pripravijo programe brez opredelitve prihodnjih ukrepov – predvideva postopno izboljšanje javnofinančnega položaja. "Vendar bodo že sprejeti diskrecijski ukrepi to delno omejili in načrtovani primanjkljaj naj bi bil v letu 2025 brez upoštevanja covidnih ukrepov višji kot lani," so zapisali.

"Razmeroma ugodno stanje javnih financ, doseženo pred epidemijo, v srednjeročnem obdobju ne bo v celoti obnovljeno predvsem zaradi sprejetih diskrecijskih strukturnih ukrepov, ki v času od začetka uveljavitve izjemnih okoliščin niso bili neposredno povezani z omejevanjem posledic epidemije," so izpostavili in ocenili, da dodatne spodbude fiskalne politike niso potrebne, saj bi lahko sprožile pomembnejša makroekonomska neravnotežja.