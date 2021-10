Fiskalni svet: Obseg koronskih ukrepov trikrat večji od predvidenega

Septembra je primanjkljaj državnega proračuna po začasnih podatkih znašal 40 milijonov evrov, skupni v devetih mesecih pa z 2,453 milijarde evrov predstavlja 89 odstotkov s proračunom predvidenega primanjkljaja za vse leto 2021. Brez neposrednega učinka koronskih ukrepov bi bil primanjkljaj v devetih mesecih 388 milijonov evrov, v danes objavljeni mesečni publikaciji ugotavlja fiskalni svet.

Prihodkov je bilo v devetih mesecih za 7,967 milijarde evrov in so bili na leti ravni za 19,6 odstotka višji. Brez upoštevanja neposrednega učinka koronskih ukrepov pa so bili višji za 9,8 odstotka. Razmeroma visoka rast prihodkov je v veliki meri posledica učinka osnove, ko so lani ob začetku epidemije prihodki občutno upadli, in sproščanja omejitvenih ukrepov letos.

Odhodkov je bilo medtem za 10,419 milijarde evrov in so bili na letni ravni za 15,3 odstotka višji. Brez upoštevanja neposrednega učinka koronskih ukrepov v višini 2,324 milijarde evrov pa so bili višji za 8,7 odstotka. To je v prevladujoči meri posledica višjih stroškov dela in investicij.