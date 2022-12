Fiskalni svet opozarja, da je bila rezerva ob draginji že porabljena

Za blaženje posledic draginje je bilo letos iz proračuna izplačanih 330 milijonov evrov, decembra jih bo še 100 milijonov. Za leto 2023 vlada napoveduje za več kot milijardo evrov novih ukrepov. Če je ta ocena realna, bo celotna rezerva za ta namen izkoriščena in prostora za morebitne dodatne ukrepe ne bo več, opozarja fiskalni svet.

Doslej sprejeti ukrepi za blažitev posledic energetske krize in draginje v letu 2023 so po oceni fiskalnega sveta vredni okoli 700 milijonov evrov. Od tega znaša učinek na državni proračun 428 milijonov evrov, predvsem v obliki izpada prilivov zaradi nižjih DDV in trošarin za električno energijo in energente. Za leto 2023 je vlada napovedala sprejem novega svežnja ukrepov, ki naj bi bil vreden 1,2 milijarde evrov. V primeru, da je ta ocena realistična, v sprejetem proračunu tako ni več prostora za sprejem dodatnih ukrepov, je v redni mesečni oceni realizacije proračuna zapisal fiskalni svet. V prvih 11 mesecih letos je primanjkljaj državnega proračuna znašal 562 milijonov evrov. Brez neposrednega učinka ukrepov za blažitev posledic epidemije covida-19 in draginje bi imel presežek v višini 298 milijonov evrov.

icon-expand Iz proračuna je bilo letos že izplačanih 330 milijonov evrov. FOTO: Dreamstime

Fiskalni svet je tako ponovil svojo oceno, da je jeseni sprejeti rebalans nerealističen. Za leto 2022 je namreč z njim določen primanjkljaj v višini nekaj nad dvema milijardama evrov, kar pomeni, da naj bi ga bilo samo v decembru realiziranega skoraj 1,5 milijarde evrov. Brez upoštevanja neposrednega učinka ukrepov za blažitev posledic epidemije in draginje so bili proračunski prihodki v prvih 11 mesecih medletno višji za 16 odstotkov. Visoka rast je delno posledica učinka osnove, saj so bili v prvih mesecih lani zaradi omejitvenih ukrepov prihodki precej nizki, deloma zaradi hitrega okrevanja domačega povpraševanja, pomembno pa k rasti prispeva tudi višja inflacija. Ob tem so znatno nižji od načrtovanih v rebalansu predvsem prihodki od EU sredstev.