Gospodarstvo

Fiskalni svet svari: visok primanjkljaj ni več posledica kriznih razmer

Ljunljana, 08. 01. 2026 10.51 pred 44 minutami 4 min branja 21

Avtor:
U.Z.
Proračun

Primanjkljaj državnega proračuna se je (brez interventnih ukrepov) v letu 2025 občutno povečal in je znašal 1,7 milijarde evrov. Izhajal je predvsem iz ukrepov ekonomske politike, kot sta zimski regres in dodatek, dodatno financiranje zdravstvene blagajne, ne pa iz izrednih razmer, kot v preteklih letih, ugotavlja Fiskalni svet. Po veljavnih proračunskih dokumentih naj bi se v letih 2026 in 2027 še poglobil. Finančni minister trdi: Primanjkljaj je nižji od načrtovanega.

Fiskalni svet je objavil novo številko publikacije Mesečna informacija, iz katere je razvidno, da se je primanjkljaj državnega proračuna (brez interventnih ukrepov) v letu 2025 občutno povečal in znašal 1,7 milijarde evrov (leta 2024 je znašal 0,2 milijarde evrov). Po veljavnih proračunskih dokumentih naj bi se v letih 2026 in 2027 še poglobil.

Visok primanjkljaj ob koncu leta je tokrat izhajal predvsem iz ukrepov ekonomske politike (zimski regres in dodatek, dodatno financiranje zdravstvene blagajne), ne pa iz izrednih razmer, kot v preteklih letih, ugotavlja Fiskalni svet.

Prihodki državnega proračuna so rasli počasneje kot leto prej. Glavni vir rasti so bila evropska sredstva in ne domači viri, ki so bili pod negativnim vplivom poslabšanih gospodarskih razmer. 

Odhodki državnega proračuna (brez interventnih ukrepov) so se povečali za 15 odstotkov, kar je petkrat hitreje kot leto prej. Rast je bila široka osnovana, ključni razlog so bili višji stroški dela zaradi plačne reforme in zimskega regresa. Investicije so se povečale za okoli petino, polovica rasti je bila posledica večjih vlaganj v obrambo. 

Realna tekoča poraba celotnega sektorja država se je lani drugo leto zapored povečala bistveno hitreje od ocenjene dolgoročne rasti gospodarstva. Podobna dinamika se obeta tudi v prihodnjih letih. Visoka rast tekoče porabe je z vidika vzdržnosti tvegana, saj jo je po uveljavitvi pravic težko zmanjševati. Nosilci ekonomske politike bi se zato morali vzdržati spodbujanja pričakovanj po nadaljnjih intervencijah države, opozarja Fiskalni svet. 

Delež bruto dolga glede na BDP se je lani povečal predvsem zaradi večjega primanjkljaja. Delež dolga je na podobni ravni kot pred začetkom epidemije, pomemben blažilnik tveganj je še vedno visoka likvidnostna rezerva.

Slovenija je leto 2025 po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča kljub božičnici in nekaterim dodatnim izdatkom sklenila z nižjim proračunskim primanjkljajem od načrtovanega.
FOTO: Bobo

Boštjančič: Primanjkljaj je nižji od načrtovanega

Po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča je Slovenija leto 2025 kljub božičnici in nekaterim dodatnim izdatkom sklenila z nižjim proračunskim primanjkljajem od načrtovanega. Znašal je 2,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), načrtovan je bil pri 2,6 odstotka BDP, je povedal v ponedeljkovi oddaji Marcel na TV Slovenija.

"Primanjkljaj je znašal 1,7 milijarde evrov, načrtovan je bil 1,86 milijarde evrov," je dejal Boštjančič. Kot je dodal, je bil primanjkljaj v primerjavi z enim letom prej, ko smo imeli enega najnižjih v Evropi - znašal je 1,2 odstotka BDP -, višji. "Je pa v primerjavi z državami EU še vedno na spodnji strani in še vedno zelo daleč od nekaterih drugih držav, tudi nam bližnjih, kot je na primer Avstrija," je dejal.

Ministrstvo za finance prve ocene lanskega proračunskega primanjkljaja sicer še ni uradno javno objavilo, so pa z ministrstva za STA sporočili, da je bil lanski primanjkljaj pri okoli 1,72 milijarde evrov, medtem ko je bil s predlani jeseni sprejetim veljavnim proračunom za leto 2025 načrtovan pri nekaj manj kot 1,87 milijarde evrov.

Lanski primanjkljaj je, kot navedeno, sicer precej višji kot predlanski, ki se je ustavil pri 796 milijonih evrov. Razlika med dejanskim in načrtovanim primanjkljajem je bila predlani še bistveno višja kot lani. Dosegla je namreč okoli 1,4 milijarde evrov, saj je bil primanjkljaj načrtovan pri 2,22 milijarde evrov.

Razlika med načrtovanim in dejanskim proračunom je v zadnjih letih praksa, zaradi česar fiskalni svet ponavlja opozorila glede neracionalnega načrtovanja proračunske porabe. To po njegovih navedbah lahko vodi do neracionalne porabe in ogrozi vzdržnost državnih financ. Proračunska poraba se sicer v zadnjih letih ves čas veča in dosega rekordne ravni. V rekordnem obsegu je načrtovana tudi za letos in prihodnje leto.

Do razlik ob koncu leta prihaja predvsem pri odhodkih za investicije. Tudi lani je bila tako dejanska investicijska poraba po podatkih s podstrani ministrstva z vizualizacijo tekočih proračunskih gibanj precej nižja od načrtovane, medtem ko je npr. poraba za plače načrte celo nekoliko presegla.

Na ministrstvu so v zadnjih letih na kritike fiskalnega sveta odgovarjali med drugim z argumentom, da je zaradi okrepljene negotovosti in nizajočih se kriz oz. drugih izrednih dogodkov ter s tem povezanih izdatkov proračunsko načrtovanje oteženo.

fiskalni svet primanjkljaj državni proračun boštjančič

Borut Pahor: V podjetništvu uživam. To je svet, ki sem si ga ustvaril sam

KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggbrader
08. 01. 2026 12.08
Stevanović bo vse rešil, pravi. Tudi, če bo slučajno še kakšna rezerva kje, bo šla za Yugoslavijo.
Odgovori
0 0
PanAm
08. 01. 2026 12.08
Ta nas bo spravil na beraško palico, kot je toliko dobrih podjetij!🤔😢
Odgovori
+2
2 0
sioxxos
08. 01. 2026 12.05
In po mnenju levih imamo še premalo skrajno levo vlado. Bog nam pomagaj.
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1556982
08. 01. 2026 12.01
Ljunljana Je Ljubljana, popravite pri datumu.
Odgovori
0 0
WedontneedmoneyWeneedTIME
08. 01. 2026 11.59
Plešite...srbsko kolo..juhuu
Odgovori
+5
6 1
Bolfenk2
08. 01. 2026 11.58
Kakšno finančno katastrofo nam je povzročila levičarska vlada. Samo zapravljali so denar, z davki uničevali podjetnike in delavce in zadolževali naše vnuke.
Odgovori
+7
8 1
peT99
08. 01. 2026 11.58
Prva stvar ki bi jo naredil nek dokazano sposoben upravljalec bi bil rez v državne izdatke, polovica javne uprave bi čez noč iskala delo... predvsem tisti na ministrstvih ne zaposleni v prvih vrstah, da ne bo pomote....
Odgovori
+5
5 0
krjola
08. 01. 2026 11.57
še en mandat leve vlade in bo Slovenija v bankrotu....
Odgovori
+4
5 1
peT99
08. 01. 2026 11.56
V državi pač ne iščejo sposobnih ljudi ampak predvsem takšne ki znajo zapravljati, takšnih je sicer dovolj, položaj pa zasedejo znanci... to je modus opreandi naših politikov. Naivni pa še kar mislijo da z volitvami kaj spremenimo.... glede na izbor kandidatov je prihodnost jasna.
Odgovori
+6
6 0
jank
08. 01. 2026 11.54
Zakaj se Fiskalni svet spreneveda in ne pove, da je nujen dvig plač v JS poglavitni vzrok za precejšni del primanjkljaja in enako velja za leto 2026. Žal je ta dvig prišel nekaj let prepozno, saj se zaradi tega JS sooča s pomanjkanjem zaposlenih v vseh ključnih sektorjih.
Odgovori
-1
3 4
peT99
08. 01. 2026 11.54
Gospod je potopil Adrio s svojimi "manjšimi" primankljaji od načrtovanih - zakaj mislite da ne bo potopil še države ?
Odgovori
+7
7 0
Solatko
08. 01. 2026 11.52
potopil je Adrio, potopil je Slovenijo! bomo tako kot v Venezueli čakali v vrstah za kos kruha!
Odgovori
+9
9 0
zelen
08. 01. 2026 11.56
dokler nam dajejo na kredit ne bomo
Odgovori
+1
1 0
waga7
08. 01. 2026 11.51
Mogoče bi pomagal če bi malo manj kradli, sploh nimajo več meje in mere. Stari ljudje bi rekli Tabolan ta zdravega nosi
Odgovori
+3
3 0
aikismeh
08. 01. 2026 11.51
Narcisek bi pa še kar vladal.
Odgovori
+6
6 0
DasaizDalasa
08. 01. 2026 11.50
V enem zdravem gospodinjstvu beseda primankljaj sploh ne obstoji, edino kadar zmanjka piva v hladilniku. Ne vem zakaj mora to biti na džavni ravni. Verjetno zato ker vse zapravijo vnaprej še preden so dobili.
Odgovori
+4
4 0
pietro
08. 01. 2026 11.47
Hitro še zapravite 160 milijonov , da boste dosegli plan 🤮
Odgovori
+6
6 0
Morgoth
08. 01. 2026 11.46
"Vlado vodi vrhunski menedžer, ponavljam, vrhunski menedžer" UKZ🤡🤡🤡
Odgovori
+8
8 0
Prokleta Zima
08. 01. 2026 11.46
Od kod denar in cena tiskanja je prepovedana tema, ker bi svet postavilo na glavo še bolj kot sicer.
Odgovori
+3
3 0
aikismeh
08. 01. 2026 11.41
Se uspešno zadolžujemo. Jaoo.
Odgovori
+5
5 0
Teleport
08. 01. 2026 11.39
Vlada dela dobro. Vsi nam zavidajo
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
