Fiskalni svet svari: visok primanjkljaj ni več posledica kriznih razmer

Fiskalni svet je objavil novo številko publikacije Mesečna informacija, iz katere je razvidno, da se je primanjkljaj državnega proračuna (brez interventnih ukrepov) v letu 2025 občutno povečal in znašal 1,7 milijarde evrov (leta 2024 je znašal 0,2 milijarde evrov). Po veljavnih proračunskih dokumentih naj bi se v letih 2026 in 2027 še poglobil.
Visok primanjkljaj ob koncu leta je tokrat izhajal predvsem iz ukrepov ekonomske politike (zimski regres in dodatek, dodatno financiranje zdravstvene blagajne), ne pa iz izrednih razmer, kot v preteklih letih, ugotavlja Fiskalni svet.
Prihodki državnega proračuna so rasli počasneje kot leto prej. Glavni vir rasti so bila evropska sredstva in ne domači viri, ki so bili pod negativnim vplivom poslabšanih gospodarskih razmer.
Odhodki državnega proračuna (brez interventnih ukrepov) so se povečali za 15 odstotkov, kar je petkrat hitreje kot leto prej. Rast je bila široka osnovana, ključni razlog so bili višji stroški dela zaradi plačne reforme in zimskega regresa. Investicije so se povečale za okoli petino, polovica rasti je bila posledica večjih vlaganj v obrambo.
Realna tekoča poraba celotnega sektorja država se je lani drugo leto zapored povečala bistveno hitreje od ocenjene dolgoročne rasti gospodarstva. Podobna dinamika se obeta tudi v prihodnjih letih. Visoka rast tekoče porabe je z vidika vzdržnosti tvegana, saj jo je po uveljavitvi pravic težko zmanjševati. Nosilci ekonomske politike bi se zato morali vzdržati spodbujanja pričakovanj po nadaljnjih intervencijah države, opozarja Fiskalni svet.
Delež bruto dolga glede na BDP se je lani povečal predvsem zaradi večjega primanjkljaja. Delež dolga je na podobni ravni kot pred začetkom epidemije, pomemben blažilnik tveganj je še vedno visoka likvidnostna rezerva.
Boštjančič: Primanjkljaj je nižji od načrtovanega
Po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča je Slovenija leto 2025 kljub božičnici in nekaterim dodatnim izdatkom sklenila z nižjim proračunskim primanjkljajem od načrtovanega. Znašal je 2,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), načrtovan je bil pri 2,6 odstotka BDP, je povedal v ponedeljkovi oddaji Marcel na TV Slovenija.
"Primanjkljaj je znašal 1,7 milijarde evrov, načrtovan je bil 1,86 milijarde evrov," je dejal Boštjančič. Kot je dodal, je bil primanjkljaj v primerjavi z enim letom prej, ko smo imeli enega najnižjih v Evropi - znašal je 1,2 odstotka BDP -, višji. "Je pa v primerjavi z državami EU še vedno na spodnji strani in še vedno zelo daleč od nekaterih drugih držav, tudi nam bližnjih, kot je na primer Avstrija," je dejal.
Ministrstvo za finance prve ocene lanskega proračunskega primanjkljaja sicer še ni uradno javno objavilo, so pa z ministrstva za STA sporočili, da je bil lanski primanjkljaj pri okoli 1,72 milijarde evrov, medtem ko je bil s predlani jeseni sprejetim veljavnim proračunom za leto 2025 načrtovan pri nekaj manj kot 1,87 milijarde evrov.
Lanski primanjkljaj je, kot navedeno, sicer precej višji kot predlanski, ki se je ustavil pri 796 milijonih evrov. Razlika med dejanskim in načrtovanim primanjkljajem je bila predlani še bistveno višja kot lani. Dosegla je namreč okoli 1,4 milijarde evrov, saj je bil primanjkljaj načrtovan pri 2,22 milijarde evrov.
Razlika med načrtovanim in dejanskim proračunom je v zadnjih letih praksa, zaradi česar fiskalni svet ponavlja opozorila glede neracionalnega načrtovanja proračunske porabe. To po njegovih navedbah lahko vodi do neracionalne porabe in ogrozi vzdržnost državnih financ. Proračunska poraba se sicer v zadnjih letih ves čas veča in dosega rekordne ravni. V rekordnem obsegu je načrtovana tudi za letos in prihodnje leto.
Do razlik ob koncu leta prihaja predvsem pri odhodkih za investicije. Tudi lani je bila tako dejanska investicijska poraba po podatkih s podstrani ministrstva z vizualizacijo tekočih proračunskih gibanj precej nižja od načrtovane, medtem ko je npr. poraba za plače načrte celo nekoliko presegla.
Na ministrstvu so v zadnjih letih na kritike fiskalnega sveta odgovarjali med drugim z argumentom, da je zaradi okrepljene negotovosti in nizajočih se kriz oz. drugih izrednih dogodkov ter s tem povezanih izdatkov proračunsko načrtovanje oteženo.
