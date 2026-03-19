Gospodarstvo

Nevaren fokus vojne na energetski infrastrukturi: kam bodo poletele cene?

Teheran, 19. 03. 2026 09.06 pred 1 uro 8 min branja 38

Avtor:
Natalija Švab
South Pars

Vojna med Iranom, Izraelom in ZDA je vstopila v novo fazo. Če so bili prvi tedni konflikta usmerjeni predvsem v vojaške cilje, jedrsko infrastrukturo in poveljniške tarče, so zdaj pod udarom tudi plinska polja, rafinerije, LNG-terminali, plinska vozlišča in ladijski promet v Perzijskem zalivu. Analitiki opozarjajo, da gre za pomembno eskalacijo: napadi na energetsko infrastrukturo namreč ne pomenijo le vojaškega pritiska na nasprotnika, ampak lahko sprožijo dolgoročne posledice za svetovne cene energije, oskrbo z gorivi, letalski promet in širšo gospodarsko stabilnost.

Evropske cene plina so danes poskočile za do 35 odstotkov, potem ko so se napadi na energetsko infrastrukturo v Perzijskem zalivu še zaostrili.Po poročanju Reutersa so se cene plina v Evropi od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu 28. februarja zvišale že za več kot 60 odstotkov.Rast beležijo tudi cene nafte. Severnomorska nafta Brent, ki velja za globalni referenčni standard, se je danes povzpela na 112 dolarjev za 158,9 litrski sod. Dan prej se je zaključila pri 107,38 dolarja za sod.

Prelomni trenutek je bil izraelski napad na iranski South Pars, ogromno plinsko polje na svetu, ki si ga Iran deli s Katarjem. South Pars je za Iran bistven, po ocenah mednarodnih virov je prav iz tega sistema odvisen velik del iranske oskrbe z zemeljskim plinom, ta pa poganja proizvodnjo elektrike, ogrevanje in del industrije. Napad zato ni bil le simboličen, ampak je zadel neposredno energetsko hrbtenico države. 

Da je sledil silovit odziv, zato ni presenetljivo. Le nekaj ur po napadu na South Pars so tako iranske rakete zadele katarsko industrijsko mesto Ras Laffan, ki je ključno energetsko vozlišče za izvoz utekočinjenega zemeljskega plina. V Združenih arabskih emiratih so po napadih in prestreženih raketah ustavili delovanje v plinskem kompleksu Habshan in na naftnem polju Bab, iranski napadi pa so po poročanju agencij dosegli tudi druga energetska območja v Zalivu. Med zadetimi tarčami se omenja še Shah gas field pri Abu Dabiju, tarča napada z dronom pa je bila tudi kuvajtska rafinerija Mina Al-Ahmadi, ena največjih na Bližnjem vzhodu. Vse skupaj jasen znak, da se konflikt širi iz vojaške v energetsko-gospodarsko sfero.

Kje smo zdaj? Sean Hyatt, strokovnjak za globalno energetiko z Univerze Južne Kalifornije, je za DW ocenil, da ga je izraelski napad na South Pars presenetil. Pričakoval je, da bodo napadi omejeni predvsem na vojaške cilje. Podobno je bilo tudi mnenje mnogih drugih analitikov ob začetku konflikta, ki so pričakovali, da bodo upoštevane nekatere rdeče črte. 

Evropska referenčna cena plina TTF je zjutraj poskočila za 24,5 odstotka na 67,89 evra za megavatno uro, v nekem trenutku celo za več kot 30 odstotkov, poroča focus. de. Takoj so po napadu na plinski objekt poskočile tudi cene nafte, kar kaže na dvoje - najprej na nadomestni učinek, kar pomeni, če je na voljo manj plina, lahko države za proizvodnjo elektrike preidejo na dizel ali druge derivate. Potem pa, kar je pa po Hayattovem mnenju še pomembnejši razlog, da trg zdaj v cene vračunava tveganje, da to ne bo zadnji napad na energetske objekte. Trgi se torej ne odzivajo samo na konkretno škodo, ampak predvsem na strah pred nadaljnjo eskalacijo.

Višje cene nafte hitro vplivajo na cene goriv, višje cene plina pa se z zamikom prenesejo na ogrevanje in elektriko. Energetsko intenzivne industrije so pod dodatnim pritiskom, kar lahko na koncu pomeni višje cene izdelkov za potrošnike. Posledice se kažejo tudi drugje. Katar proizvaja približno tretjino svetovnega helija, ki je ključnega pomena za proizvodnjo čipov. Motnje v dobavi lahko upočasnijo proizvodnjo po vsem svetu.

Ameriški podpredsednik JD Vance je sicer poskušal pomiriti javnost in dejal, da gre za začasen šok ter da se bodo cene energije po koncu operacije vrnile na normalno raven. A Hyatt pa opozarja, da je vse odvisno od tega, kaj pomeni "začasno". Če bodo večji energetski objekti v Savdski Arabiji, Bahrajnu ali Katarju resneje poškodovani, bi to lahko pomenilo mesece motenj in vztrajno visoke cene.

ZDA po njegovih besedah pri zemeljskem plinu niso tako ranljive kot Evropa ali Azija, saj so njihove domače cene precej bolj ločene od svetovnih. Ameriški izvozni terminali za utekočinjen plin že delujejo na meji zmogljivosti, zato ZDA ne morejo preprosto povečati izvoza in nadomestiti primanjkljaja na svetovnem trgu. Pri nafti pa je slika drugačna. Tudi ZDA občutijo posledice, saj so cene nafte močno narasle, deloma prav zaradi zastojev v Hormuški ožini.

Hormuška ožina sicer ostaja ena najnevarnejših točk tega konflikta. Hyatt poudarja, da to ni problem le za druge države, ampak tudi za ZDA. Ko se pretok skozi to ključno pomorsko ozko grlo upočasni ali skoraj ustavi, se to hitro prelije v svetovne cene nafte. V Aziji so posledice še izrazitejše. Kitajska, ki je močno odvisna od bližnjevzhodne nafte, je po njegovih besedah že občutila močan skok cen, nekatere države pa so začele omejevati izvoz rafiniranih goriv, da bi zaščitile domačo oskrbo.

Ključna razlika je tudi med začasnim zastojem proizvodnje in dejanskim uničenjem infrastrukture. Če gre samo za ustavljeno proizvodnjo ali težave pri transportu, bi se energenti ob ponovnem odprtju poti lahko vrnili na trg razmeroma hitro, morda v dveh tednih. Če pa pride do večjih poškodb rafinerij ali LNG-terminalov, govorimo o obdobju od šestih mesecev do enega leta.

South Pars
South Pars
Na vprašanje, kdo bi sploh lahko nadomestil tako velik izpad, Hyatt odgovarja precej neposredno: v celoti ga ne bi mogel nihče. Nekatere države bi lahko povečale proizvodnjo na robu svojih zmogljivosti. Rusija bi ob manjših omejitvah lahko dodala del količin, Venezuela nekaj sto tisoč sodov, tudi ZDA bi lahko povečale proizvodnjo, vendar vse skupaj ne bi v celoti nadomestilo izpada. Cene bi tako ostale visoke, morda ne povsem eksplozivne, a še vedno občutno povišane.

Ena pomembnejših dolgoročnih posledic bi lahko bila pospešena gradnja novih cevovodov, ki bi obšli Hormuško ožino. Hyatt meni, da bo prav ta vojna verjetno dodatno spodbudila države Arabskega polotoka, da zgradijo več kopenskih poti za izvoz nafte in plina.

Po njegovih besedah pa pri energiji očitno ni več pravih rdečih črt. Najbolj ga skrbi, da bi se vojna razširila še na objekte, povezane z oskrbo z vodo. Če bi bili tarča razsoljevalni obrati, ki v nekaterih državah zagotavljajo skoraj vso pitno vodo, bi lahko Zaliv doživel veliko humanitarno krizo. To bi pomenilo, da vojna ne ogroža več le energije in gospodarstva, ampak osnovne življenjske pogoje prebivalstva.

Težave se na obzorju pomembno rišejo za Evropo. Evropa je močno odvisna od uvoza srednjih destilatov, torej predvsem dizla in letalskega goriva, pomemben del teh količin pa prihaja prav z Bližnjega vzhoda. Če bi se napadi na rafinerije v Zalivu nadaljevali, bi to pomenilo dražji transport, dražje lete in nov inflacijski pritisk. Cene goriv se namreč hitro prelijejo v širše gospodarstvo, od logistike do cen izdelkov v trgovinah.

Tako kot je Evropa po ruski invaziji na Ukrajino ugotovila, kako nevarna je odvisnost od zunanjih virov, se zdaj podobno vprašanje odpira tudi v luči vojne na Bližnjem vzhodu. Države bodo tako po mnenju poznavalcev spet morale razmišljati, kako povečati lastno energetsko samozadostnost z domačim plinom, jedrsko energijo, obnovljivimi viri in boljšo infrastrukturo.

Zgodovina uči in nevarnost širitve konflikta

Izkušnje iz Iraka in iz Ukrajine po ruskih napadih na energetsko omrežje kažejo, da je energetsko infrastrukturo bistveno težje obnoviti, kot se pogosto zdi v prvih političnih izjavah. Na papirju se lahko zdi, da gre za objekte, ki jih je mogoče hitro popraviti in znova vključiti v sistem. V praksi pa so stvari precej bolj zapletene. Ko so enkrat zadeti ključni proizvodni obrati, cevovodi, transformatorske postaje, skladišča ali logistične povezave, ne gre več le za vprašanje ene poškodovane točke, ampak za celotno verigo, ki mora znova začeti delovati usklajeno.

Prav to je bil problem v Iraku, kjer se je po invaziji dolgo predvidevalo, da bo mogoče energetski sistem razmeroma hitro postaviti nazaj na noge. A se je izkazalo, da so bili objekti poškodovani bolj globoko, kot so sprva domnevali, obnova pa je bila počasna, draga in polna logističnih zapletov. Podobno se je pokazalo tudi v Ukrajini, kjer ruski napadi niso prizadeli le posameznih elektrarn ali omrežij, ampak celoten sistem proizvodnje, prenosa in distribucije energije. Tudi kadar je mogoče del infrastrukture hitro sanirati, ostajajo težave z rezervnimi deli, varnostjo delovišč, pomanjkanjem strokovnjakov in novimi napadi.

To je pomembno tudi v sedanji vojni. Če so pod udarom plinska polja, LNG-terminali, rafinerije in druga ključna vozlišča v Zalivu, posledice ne bodo nujno omejene le na nekaj dni ali tednov. Četudi se spopadi umirijo, lahko škoda na proizvodnih kapacitetah ostane še dolgo. In prav v tem je največja nevarnost: ne le trenutni šok na trgih, ampak možnost, da se motnje v oskrbi zavlečejo za mesece ali celo dlje.

V regiji medtem narašča tudi neposredna politična napetost. Katar, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati so iranske napade ostro obsodili, kar kaže, da vojna ni več omejena le na neposreden spopad med Iranom in Izraelom, ampak vse bolj vleče vase tudi širši zalivski prostor. Za te države to ni le vprašanje zunanje politike ali varnosti, ampak tudi vprašanje notranje stabilnosti, gospodarske varnosti in mednarodnega ugleda.

Še posebej zgovorna je bila izjava savdskega zunanjega ministra, da si kraljevina pridržuje pravico do vojaškega odgovora, če bo to potrebno. Takšna izjava pomeni pomemben signal. Po eni strani je opozorilo Iranu, da se napadi na energetsko infrastrukturo sosed ne bodo nujno končali le pri diplomatskih protestih. Po drugi strani pa kaže, kako hitro se lahko vojna razširi v širši regionalni konflikt, v katerem ne bi bilo več govora le o povračilnih napadih, ampak o neposrednem vstopu novih držav v vojaško dogajanje.

To pa bi pomenilo še večje tveganje za energetske tokove, promet skozi Hormuško ožino in stabilnost svetovnih trgov.

Je bil napad "neumna poteza"?

Vprašanje, zakaj eskalacija konflikta na polje energetike, je na mestu. Napad na plinsko polje South Pars je bil strateško premišljen korak. Izraelska logika je relativno jasna, če želiš oslabiti državo, ne zadeneš le njene vojske, ampak njeno delovanje kot celoto. V primeru Irana to pomeni energijo. 

Vendar pa takšna strategija nosi tudi visoko tveganje. Energetska infrastruktura v Zalivu je med najbolj občutljivimi in hkrati najbolj povezanimi sistemi na svetu. To pa pomeni, da konflikt ni več omejen, ampak se širi na ključne globalne energetske točke.

Zato se pojavlja vprašanje, ali je bila poteza strateško smiselna ali preveč tvegana. Kratkoročno lahko tak napad oslabi Iran in poveča pritisk na režim. Dolgoročno pa lahko sproži spiralo napadov na energetske objekte, ki jih ni mogoče enostavno nadzorovati. Vsak naslednji udarec povečuje tveganje za širšo regionalno vojno in za resne motnje v globalni oskrbi z energijo.

South Pars je del približno 9700 kvadratnih kilometrov velikega plinskega polja, ki si ga delita Iran in Katar – iranski del, imenovan South Pars, predstavlja približno tretjino, katarski del pa se imenuje North Dome oziroma North Field. Po ocenah naj bi polje vsebovalo med 14 in 51 bilijoni kubičnih metrov zemeljskega plina. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) je South Pars temelj iranske energetske oskrbe.

Na iranski plin pa ni odvisen le Iran. Tudi Irak je močno vezan na uvoz iz Irana, saj z njim pokriva do 40 odstotkov svojih potreb po plinu in elektriki.

Plinsko polje leži v Perzijskem zalivu med Iranom in Katarjem, zahodno od Hormuške ožine, ki je pod iransko blokado. Skozi to strateško pomembno pomorsko pot se sicer običajno prevaža približno 20 odstotkov svetovne oskrbe z nafto.

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
EU Dig. Cenzura
19. 03. 2026 11.29
Pozdrav Rusija, vzamemo spet njihove energente, odstranimo škodljivo politiko, zmanjšamo korupcijo, Obtožimo kriminalce na oblasti Janša, Jankovič, Golob in ostali priležniki. Narodu bo bolje!!!
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
19. 03. 2026 11.11
Zanimivo, da se do danes še nobeden od ekologov ni oglasil!
Odgovori
+3
3 0
Samo navijač
19. 03. 2026 11.04
Pa se nekaj ljudje mesajo. Papirnat trgovanje je res trenutno 100$ plus. Fizicno trgovanje pa se cene ze priblizujejo 200 $.
Odgovori
0 0
gorican21
19. 03. 2026 11.01
Kje so novice o korupciji in kriminalu v naši državi? Je Golob prepovedal da se o tem piše?
Odgovori
+2
6 4
myomy
19. 03. 2026 10.59
Epsteinov režim je uspešno preusmeril pozornost iz pedofilije v vojno.
Odgovori
+3
4 1
Žmavc
19. 03. 2026 10.58
Najprej je poletel Golob. V Bruselj. Tožit in izdajat. V torek bodo poletele še cene.
Odgovori
-4
5 9
royayers
19. 03. 2026 11.00
Tiho ti! Tvoji pajdasi Mahnic, Grimm in debeli so pa hodili cez luzo spuscat hlace z maga kapo. Ti in tvoj Golob. V ogledalo se malo poglejte, vedno na napacni strani zgodovine...
Odgovori
+5
8 3
Greznica
19. 03. 2026 11.01
pri desnih smo to videli nešteto krat .. slab spomin?
Odgovori
+3
7 4
royayers
19. 03. 2026 10.58
To mi deli. Trump je car, najboljsi voditelj z naskokom. Taksnega se nismo imeli, klanjamo se mu vsi na trstenjakovi 8. Mahnic, Grimm in on s pretesnimi hlacami mu posiljamo sopek roz! Hvala ti, Trump! MAGA!
Odgovori
+1
5 4
myomy
19. 03. 2026 10.58
Med državami ni prijateljstva. So samo interesi. In če nekdo deluje v interesu tuje države, je IZDAJALEC lastne države.
Odgovori
+5
6 1
PomisliNaSonce
19. 03. 2026 11.47
Tudi znotrej posameznih političnih strank ni voditelja, so samo interesi manjše ali večje množice ljudi. :)
Odgovori
0 0
Hugh_Mungus
19. 03. 2026 10.56
Noro kajse dovoli Izraelu. Ves svet držijo za jajca in jih nihče ne obsoja
Odgovori
+5
6 1
Yoda
19. 03. 2026 11.08
Bolje da te drži Izrael, kot islamistični fanatiki
Odgovori
+0
1 1
Samo navijač
19. 03. 2026 10.54
: Z ameriškega borznega trga je danes izginilo 820.000.000.000 $. Rdeča zastava.
Odgovori
+3
3 0
Aijn Prenn
19. 03. 2026 11.11
Ni slabo. Kazen mora biti vzgojna.
Odgovori
+1
1 0
Mean Cat
19. 03. 2026 10.53
Ce ni slo s korono....bo slo pa na že preizkušen način
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
19. 03. 2026 10.53
Kupujte pri Rusih in berite Pavliha.
Odgovori
+1
2 1
LevoDesniPles
19. 03. 2026 10.53
lol jap amerikanijo bo potrebno izbrisati s tega planeta.. doba sfantaziranih gusarjev in razbojnikov v letu 2026 ta svet ne potrebuje. XD
Odgovori
+7
7 0
FreedomMan
19. 03. 2026 10.52
Zaradi pedofilov in satanistov cel svet plačuje ceno, zaustavimo simpatizerje satanistov vsaj v Sloveniji - vsi na volitve, glas za desnico je glas za mossad.
Odgovori
+3
5 2
Samo navijač
19. 03. 2026 10.52
Ko tole zagusti do skrajnosti bo na drugi strani ogrozeno ene 3 do 4 milijarde ljudi. Cista lakota !!!
Odgovori
+7
7 0
Samo navijač
19. 03. 2026 10.48
In vse to se zgodi zaradi ene 7-8 milijonov nepomembnih Judov. Bogo,bogo vse skup.
Odgovori
+6
6 0
LevoDesniPles
19. 03. 2026 10.54
lol očitno je brkati videl v prihodnost XD
Odgovori
-1
1 2
Samo navijač
19. 03. 2026 10.46
Ja, tukaj je jasen pregled vseh glavnih energentov in ključnih kemikalij/surovin, ki normalno gredo skozi Hormuzsko ožino.
Odgovori
+3
3 0
tech
19. 03. 2026 10.46
In EU politika se bo še vedno klanjala ZDA namesto jim naložit sankcije zaradi namernega oškodovanja EU gospodarstva.
Odgovori
+6
6 0
Samo navijač
19. 03. 2026 10.45
Ostale industrije: Proizvodnja detergentov, barvil, zdravil, eksplozivov, baterij (avtomobilske), papirja, plastike, čiščenje odpadnih vod, tekstila, hrane... Skratka, skoraj vsaka kemijska sinteza jo rabi direktno ali indirektno. Proizvodnja zveplene kisline je celo eden od kazalcev industrijske moči države.
Odgovori
+5
5 0
Samo navijač
19. 03. 2026 10.44
Metalurgija in rudarstvo: Ključna za "leaching" (izluževanje) bakra, niklja, kobalta, cinka, urana itd. Brez nje bi se ustavila proizvodnja baterij za električne avtomobile, polprevodnikov (za čipe v elektroniki, telefonih, vojaški tehniki), jekla (pickling – čiščenje površine) in mnogih rud.
Odgovori
+2
2 0
