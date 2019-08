Fortenova grupa obvestila Evropsko komisijo o načrtovanem prevzemu Mercatorja

Na sedežu družbe so danes tudi potrdili, da so podoben postopek kot v Bruslju sprožili tudi pri pristojnih lokalnih regulatorjih v BiH, Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji.

V Fortenovi grupi danes za STAniso želeli ugibati o tem, kdaj se bodo zgodile načrtovane lastniške spremembe pri prevzemu delnic Mercatorja. Kot so izpostavili, bodo vsi nadaljnji koraki odvisni od tega, kdaj bo EU odgovorila na obvestilo o nameravani koncentraciji družb na ravni EU, vključno s Hrvaško in Slovenijo.

Predsednik upravnega odbora Fortenove grupe Maksim Poletajev je v pogovoru za zagrebški Večernji list konec julija napovedal, da bo Mercator postal del skupine do konca novembra, ko bodo sklenili uradne postopke, ter dejal, da je s slovensko vlado dogovorjen načrt prenosa delnic Mercatorja v sistem Fortenove grupe. Povedal je tudi, da so prenesli večino premoženja skupine, ki je bilo v Bosni in Hercegovini ter Srbiji.

Dnevnikmedtem navaja ocene neimenovanih poznavalcev, da so možnosti, da do prenosa Mercatorja na Fortenovo grupo pride do konca novembra, majhne. Z načrtovanimi lastniškimi spremembami mora namreč najprej soglašati vseh 55 bank upnic Mercatorja. Nato bo morala Fortenova grupa objaviti prevzemno ponudbo za Mercatorjeve delnice, ki niso v lasti Agrokorja; gre za približno 30 odstotkov delnic, od teh jih ima 18 odstotkov v lasti Sberbank.

Od tega, ali bo morala Fortenova grupa odkupiti tudi paket delnic od Sberbanke, bo odvisna višina sredstev, ki jih bo morala zagotoviti. Kot najvišji možni znesek se po navedbah časnika omenja 70 milijonov evrov.

Fortenova grupa je zaživela 1. aprila letos, ko so potrdili poravnavo, s katero so 45 insolventnih podjetij vključili v novo družbo prek njihovih zrcalnih podjetij, ki so k svojemu imenu dodala besedo plus. Na Fortenovo grupo so prenesli tudi 32 Agrokorjevih solventnih podjetjih na Hrvaškem.

Prenos lastnine v nekdanjih 82 Agrokorjevih podjetjih, ki so zunaj Hrvaške, med katerimi je največji Mercator, pa predstavlja drugo fazo izvajanja poravnave, ki je stekla po sklenitvi postopka na Hrvaškem.

Poravnava prinaša tudi dodatno določilo, ki največji lastnici družbe, ruski Sberbanki, odpira možnost zamenjave 18 odstotkov delnic največjega slovenskega trgovca Mercator za delnice nove družbe. Če bo aneks poravnave uveljavljen, bo Sberbank dobila dodatni 1,6-odstotni delež Fortenove ob obstoječih 39,2 odstotka.