Fortenova in Mercator s pogodbo za refinanciranje Mercatorjevega dolga

Mercatorjev dolg bodo nadomestili z obveznicami Fortenova grupe, na podlagi katerih bosta ameriški sklad HPS Partners in banka VTB Europe zagotovili 385 milijonov evrov, potrebnih za refinanciranje. "S tem postopkom bodo delnice Mercatorja po zaključku postopka izdaje obveznic prenesene na Fortenovo grupo," so zapisali v Fortenovi. Fortenova, ki bo po prenosu postala 88-odstotni lastnik Mercatorja, bo sicer predvidoma morala objaviti tudi prevzemno ponudbo.

Fortenova in Mercator sta podpisala posojilno pogodbo v višini 385 milijonov evrov za refinanciranje obstoječega Mercatorjevega dolga, ki ga ima ta do skupaj 55 bank.

Peruško je še dodal, da na ta način Fortenova dokazuje, da aktivno upravlja operativne procese in svoj portfelj. "V okviru tega smo uspešno realizirali prodajo poslovnega področja zamrznjene hrane, okrepili strukturo kapitala in finančni položaj," je še izpostavil v današnjem sporočilu.

Kot je ob podpisu pogodbe poudaril član upravnega odbora in izvršni direktor Fortenove Fabris Peruško , je z refinanciranjem Mercatorjevega dolga odpravljena ena ključnih težav, ki so bremenile upravljanje družbe od leta 2014. "Mercatorjev dolg je zdaj del zadolženosti Fortenova grupe, s tem imajo vse članice skupine enak kreditni in lastniški status," je poudaril.

Soglasje za refinanciranje Mercatorjevega dolga s razširitvijo obstoječega finančnega dogovora med HPS in VTB v znesku do največ 390 milijonov evrov so sredi marca podali delničarji Fortenove. Takrat so potrdili tudi sklep o zamenjavi delnic Sberbanke v Mercatorju za delež v Fortenovi. Do prenosa 18,53 odstotka delnic Mercatorja je prišlo konec marca, lastniški delež Sberbank v Fortenovi pa se je povečal na 44 odstotkov. Pot za prenos Mercatorja na Fortenovo, ki je na Agrokorjevem pogorišču nastala po obsežni finančni poravnavi, je sicer nedavno odprlo soglasje srbskega urada za varstvo konkurence k nameri Fortenove za prevzem nadzora nad Mercatorjem na srbskem trgu.

Že septembra lani je medtem zeleno luč za prenos prižgala tudi Evropska komisija, nekaj pred tem pa je Vrhovno sodišče RS razsodilo, da je treba Mercatorjeve delnice, ki jih je Javna agencija RS za varstvo konkurence konec leta 2019 za zavarovanje ugotovljenega prekrška v zgodbi o prevzemu polnilnice vode Costella začasno odvzela, nemudoma vrniti Agrokorju.