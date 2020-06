Fortenova v kratkem računa na ustvarjene pogoje za prenos delnic Mercatorja

Glavni izvršni direktor Fortenove Fabris Peruško in predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić sta slovenskim dobaviteljem na Gospodarski zbornici Slovenije predstavila strategijo sodelovanja največjega slovenskega trgovca in omenjene regionalne skupine z njimi. Ob zagotovilih, da njihovo vodilo ostaja lokalno in regionalno in da lahko dobavitelji še naprej računajo na svoj položaj v okviru Mercatorja, sta poudarila pomen čimprejšnjega prenosa delnic Mercatorja s starega Agrokorja na Fortenovo.

Peruško je ob tem poudaril, da to ni pomembno samo za Mercator in Fortenovo, ampak tudi za Mercatorjeve dobavitelje in širše poslovno okolje v Sloveniji. Mercator kot sistemsko pomembno podjetje je namreč zdaj v lasti insolventnega podjetja, po prenosu pa bo slovensko gospodarstvo po njegovih besedah dobilo finančno močnega in stabilnega kupca blaga in partnerja. Prepričan je namreč, da je finančno in poslovno prestrukturiranje finančno nasedlega Agrokorja z vzpostavitvijo nove skupine Fortenova, ki ima stabilno in konsolidirano lastniško ter upniško strukturo, uspešna zgodba, ki lastnikom, upnikom in dobaviteljem zagotavlja pravno in poslovno varnost.