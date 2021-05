Fortenova za preostali delež Mercatorja ponudila 36 evrov na delnico

Prevzemna ponudba velja od danes do vključno 23. junija, razen če je skladno z zakonodajo ne podaljšajo. Praga uspešnosti ponudbe v Fortenovi niso določili, saj, kot so zapisali, njihov delež že presega 50-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico.

Vodstvo Mercatorja in Fortenove: Začetek nove dobe in priložnost za razvoj

Potem ko so bile delnice Mercatorja, ki so bile v lasti finančno nasedlega koncerna Agrokor, po dolgotrajnem postopku s številnimi zapleti konec aprila vendarle prenesene na Fortenovo, ki je nastala na pogorišču Agrokorja, sta vodstvi Mercatorja in Fortenove to označili kot začetek nove dobe in priložnost za razvoj vseh deležnikov tako Mercatorja kot Fortenove.

Tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je v preteklosti glede prehoda Mercatorja kot sistemsko pomembne družbe pod okrilje Fortenove izražal zadržke, je tedaj ocenil, da je prenos v interesu Slovenije in slovenskega gospodarstva.

Medtem pa v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) opozarjajo, da je med 1442 malimi delničarji Mercatorja 432 takšnih, ki imajo svoje delnice še vedno na ukinjenem registrskem oz. prehodnem računu pri Kapitalski družbi. Skupaj gre za 6620 delnic, glede na prevzemno ponudbo vrednih 238.320 evrov, ki jih morajo pred sprejemom ponudbe najprej prenesti na svoj trgovalni račun. Če tega ne bodo storili, bodo konec letošnjega leta dokončno ostali brez vseh delnic.