Francija bo odstopila od Pogodbe o energetski listini

"Francija se je odločila odstopiti od pogodbe o energetski listini," j e dejal Macron na tiskovni konferenci po vrhu voditeljev EU v Bruslju, odločitev pa je naznanil tudi na družbenem omrežju. Povedal je še, da je poteza "skladna" s podnebnimi ambicijami države in pariškim podnebnim sporazumom.

Pakt namreč zasebnim mednarodnim podjetjem in vlagateljem omogoča, da vlade tožijo zaradi tistih posegov, ki manjšajo dobiček energetskih projektov. Prav tako pa se energetski sporazum vse bolj obravnava kot grožnja nacionalnim podnebnim načrtom, poroča Politico.

V začetku tega tedna je francoski visoki svet za podnebje dejal, da nadaljnje članstvo v pogodbi predstavlja grožnjo podnebnim ciljem EU. "Moramo pospešiti naložbe v obnovljive vire in jedrsko energijo," je dejal Macron. "Skrbi me vračanje fosilnih goriv. Zaradi vojne ne smemo pozabiti na našo zavezanost zmanjšanju emisij ogljika," je dodal.

Izstop Francije je velik udarec za dogovor in tudi za Evropsko komisijo, ki je države pozvala, naj podprejo reforme pogodbe. Komisija je poleti zaključila pogajanja z drugimi članicami pogodbe, ki so se končala s predlogom, da se EU v naslednjih 10 letih izvzame za postopno opustitev zaščite za projekte fosilnih goriv v EU.

Macron je svojo odločitev naznanil po tem, ko so svoj odstop od pogodbe že napovedale Španija, Nizozemska in Poljska. Nemčija in Belgija pa sta sporočili, da se o odstopu še odločata. Za izstop Slovenije si prizadevajo tudi nekatere lokalne nevladne organizacije, med bolj vidnimi tudi okoljevarstveno združenje Umanotera.