Francija: Ker niso odprli novih 1000 delovnih mest, bodo plačali visoko kazen

General Electric se je ob prevzemu dela Alstoma zavezal, da bo do konca 2018 odprl 1000 novih delovnih mest. FOTO: iStock Ameriški industrijski konglomerat General Electric bo moral v Franciji plačati 50 milijonov evrov, ker ni uresničil napovedi o odprtju tisoč novih delovnih mest. Odpreti bi jih moral do konca lanskega leta kot del dogovora ob prevzemu enote za energetiko francoske družbe Alstom leta 2015. Že kmalu po sklenitvi posla je General Electric napovedal ukinitev več tisoč delovnih mest v Evropi. Razlog je bil v znižanju cen nafte in plina, kar je vodilo v padec povpraševanja po turbinah in podobni opremi. Že v začetku lanskega leta so v družbi tako napovedali, da obljube ne bodo mogli izpolniti. Zagotovili so, da bodo za vsako delovno mesto, ki ga niso ustvarili, plačali 50.000 evrov – za tisoč delovnih mest skupno 50 milijonov evrov.