Francozi: Ukrajinci bodo trg preplavili s svojim mesom

Ukrajinci bodo evropski trg preplavili z manj kakovostnim mesom, trdijo v francoskem koncernu, ki je izgubil boj za prevzem Perutnine Ptuj. Višjo in boljšo ponudbo je oddala ukrajinska družba, ki pa, tako Francozi, ne pomeni nič dobrega za slovenske partnerje in evropski trg. Ukrajinci naj bi namreč izigravali trgovinske sporazume in zavajali potrošnike.