Fraportu bo vlada namenila pet milijonov evrov državne pomoči

Zaradi posledic globalne pandemije covida-19, zlasti drastičnega zmanjšanja letalskih operacij in števila prepeljanih potnikov ter količin prepeljanega tovora, bo upravljalec letališča Fraport Slovenija letos utrpel škodo, ocenjeno na 15,261 milijona evrov. Izračun temelji na upadu izida iz poslovanja (EBIT) v primerjavi z letom 2019. V navedenem znesku je upoštevana že prejeta druga državna pomoč.

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je osrednje slovensko javno letališče za mednarodni zračni promet in je opredeljeno kot infrastrukturni objekt državnega pomena. Preko njega poteka približno 97 odstotkov vsega letalskega potniškega prometa v Sloveniji, je v sporočilu za javnost po seji vlade spomnila vlada.

Fraport Slovenija ocenjuje, da bo zaradi covida-19 število prepeljanih potnikov upadlo za 80 odstotkov. Trenutno podjetje dosega 18 odstotkov števila prepeljanih potnikov glede na leto 2019, zato izvaja številne varčevalne ukrepe v smeri zniževanja stroškov materiala in dela. Državna pomoč bo bistvenega pomena za zagotovitev likvidnosti Fraporta ter njegovega nadaljnjega zagotavljanja infrastrukturnega razvoja in obratovanja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Prejeto državno pomoč bo podjetje porabilo za zagotavljanje likvidnosti oziroma pokrivanje tekočih operativnih stroškov (materiala, storitev, plač in davkov) in nujno potrebnih investicij.

Dodelitev državne pomoči Fraportu izpolnjuje pogoje iz evropske zakonodaje in je predvidena v obliki enkratnega nepovratnega zneska, so navedli v vladi. Zeleno luč bo sicer morala potrditi še Evropska komisija, so dodali.