Lastnica frizerskega salona: Ukrepi so dobri, a prepozni

V pripravi je že sedmi protikoronski paket. Je pomoč države dovolj, ali pride do podjetnikov, ki jo potrebujejo? Pomoč iz prvega vala so prejeli, a šele ko so znova začeli delati, zato je morala vsa sredstva založiti, pravi Kljaičeva. V drugem valu se zgodba ponavlja. "Ukrepi so dobri, a prepozni." Pomoč bi po njenem mnenju morali dobiti v času, ko so zaprti.

Če bi čakali na to, kar bomo dobili, ne bi preživeli; če ne bi bilo njene iznajdljivosti in pomoči družine in prijateljev, ne bi preživeli. še dodaja lastnica salona. "Koliko časa bomo še držali, ne znam napovedati. Srčno upam, da bo šlo vse skupaj čimprej mimo in se bomo vrnili na delo ter da bo podjetje obstalo."

Ograjškova je vse obiskovalce zdravstvenih ustanov pozvala, naj spremljajo svoje stanje, ter da naj ne izsiljujejo."Čakanje tudi nas spravlja v slabo voljo. A sestra ni kriva, da so take čakalne dobe." Priznava, da doživljajo tudi grožnje in pritiske, zato imajo tudi pri vsaki triažni službi varnostnika. "Nekateri ljudje so nespoštljivi, nesramni, grozijo, lažejo, samo da pridejo na vrsto." V takih primerih poskušajo na miren način pomiriti in razložiti, kakšna je situacija, največkrat pa morajo poklicati varnostnika.

Da je trenutno zelo pomembno, da se vsi držimo ukrepov in da čimprej premagamo virus, je pozvala Kljaičeva.