Fructal razbremenjuje okolje z novo embalažo rastlinskega izvora

Fructal bo svoje izdelke v pakiranju rastlinskega izvora začel polniti avgusta, na trgu pa bodo jeseni. Najprej bo na trgovske police v novi embalaži poslal prenovljene, organske izdelke. Postopoma pa bodo v naravni embalaži tudi drugi Fructalovi, so sporočili s Fructala.

S tem ukrepom si podjetje prizadeva dodatno zmanjšati emisije CO2 in tako prispeva k boju proti podnebnim spremembam, so sporočili iz Fructala.

'Vsako leto zmanjšajo obremenitev okolja za kar 434.000 kilogramov CO2'

Ob tem so še izpostavili, da že vrsto let stremijo k recikliranju embalaže, njene ponovne uporabe in vzpostavitvi sistemov njenega vračanja. "Fructal je bil leta 2015 prvi v Sloveniji, ki je zaprl masni krog toka plastične embalaže z uvedbo inovativnega projekta 'plastenka za plastenko'. Preko pooblaščene družbe Unirec zberemo vso odpadno plastiko, ki jo da na trg in konča v smeteh, kar pomeni, da se velika večina naše embalaže vrne v ponovno polnjenje. Z uporabo tako zbranih in recikliranih plastenk s kar 50 odstotkov regranulata (snov, ki nastane ob recikliranju plastenk) vsako leto zmanjšamo obremenitev okolja za kar 434.000 kilogramov CO2," so zatrdili iz Fructala.