Funt rekordno nizko v primerjavi z dolarjem

Če bo funt ostal na tako nizki ravni v primerjavi z dolarjem, bo uvoz blaga, cenjenega v dolarjih, vključno z nafto in plinom, dražji. Tudi drugo blago iz ZDA bi lahko bilo precej dražje in britanski turisti, ki bodo obiskali ZDA, bodo ugotovili, da njihov denar za počitnice ni toliko vreden kot pred zdrsom funta.

Z znižanjem davkov želijo spodbuditi britansko gospodarstvo in družinam zagotoviti denar, ki jim bo olajšal plačilo naraščajočih stroškov energije. Vlagatelji se ob tem bojijo obsežnega zadolževanja države, ki bo verjetno potrebno za zapolnitev nastale javnofinančne luknje. Paket davčnih razbremenitev bo sicer, če bo potrjen, po mnenju kritikov v času krize življenjskih stroškov veliko bolj koristil bogatim kot revnim.

V skladu z načrti, ki jih je Kwarteng pozdravil kot "novo dobo" za gospodarstvo, se bosta znižala davek na dohodek in na nakupe stanovanj, načrtovana povišanja davkov na podjetja pa so opustili. Kwarteng je dejal, da je za zagon gospodarske rasti potrebna velika sprememba smeri. Toda laburisti so dejali, da to ne bo rešilo krize življenjskih stroškov in da gre za "načrt za nagrajevanje že tako bogatih". Kwarteng je v nedeljskem pogovoru za BBC dejal, da želi še naprej zniževati davke kot del prizadevanj za pospešitev gospodarske rasti Združenega kraljestva.

Vlagatelji bodo pozorno spremljali gibanje funta ob odprtju finančnih trgov v Združenem kraljestvu, Evropi in ZDA. Peter Escho, soustanovitelj investicijskega podjetja Wealthi, je dejal: "Vse valute se prodajajo v primerjavi z ameriškim dolarjem, tako da obstaja velik element moči ameriškega dolarja. Toda pri funtu se je stanje res poslabšalo zaradi novic, da bo nova vlada zniževala davke, kar je inflacijsko. Če temu dodamo nedavne energetske subvencije in novico, da bo angleška centralna banka morda imela izredni sestanek o zvišanju obrestnih mer, vse to povzroči občutek panike," je dodal.

Nekateri vlagatelji menijo, da bo Bank of England prisiljena sprejeti nujne ukrepe, da bi zaustavila padec funta. "Da bi celo začasno ustavila krvavitev, bi lahko angleška centralna banka naredila kar koli je potrebno, da bi znižala inflacijo. Ta teden bi lahko prišlo do nujnega dviga obrestne mere, da bi ponovno pridobili verodostojnost na trgu," je povedal Stephen Innes, poslovodni partner pri SPI Asset Management.

V jutranjem trgovanju na azijskih borzah je zaradi zaskrbljenosti vlagateljev glede tveganja recesije, ker se bliža zima in konca energetske krize ali vojne v Ukrajini še ni videti, je na novo, 20-letno najnižjo vrednost v primerjavi z dolarjem padel tudi evro.