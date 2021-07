Furs bo preplačano dohodnino vrnil predčasno

V junijskem paketu informativnih izračunov dohodnine za leto 2020 so bili izračuni za 567.629 zavezancev. Med njimi je bilo takšnih z vračili 375.169, povprečni znesek vračila pa 648 evrov. Rok za vračilo je 30. julij, a kot so na družbenem omrežju sporočili s Fursa, bodo vračila za veliko večino upravičencev izvedli že ta teden. Vsem skupaj bodo vrnili 242,6 milijona evrov.

Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine za zavezance iz junijskega svežnja ostaja 30. julij. Vsi skupaj morajo doplačati 33,3 milijona evrov, vsak izmed 81.003 torej v povprečju 412 evrov.

Pred tem je finančna uprava prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2020 izdala konec marca, in sicer 959.945 zavezancem. Roki za poračun zanje so že potekli.

Tako kot lani je finančna uprava tudi letos izdala informativni izračuni dohodnine vsem zavezancem, ki so imeli lani kakršenkoli dohodek, ki se všteva v letno odmero dohodnine, ne glede na znesek dohodka. Skupaj jih je prejelo 1.527.574 zavezancev. Kdor izračuna ni prejel, a je lani imel obdavčljive dohodke, mora napoved za odmero dohodnine vložiti sam, in sicer do 2. avgusta.