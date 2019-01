Furs lani pobral dobro milijardo evrov dajatev več kot leta 2017

Po prvih znanih podatkih je FURS v letu 2018 pobral 16,608 milijarde evrov prihodkov, kar je za 1,073 milijarde evrov oziroma skoraj sedem odstotkov več, kot so znašali pobrani prihodki v letu 2017.

Kot so sporočili s Finančne uprave RS (Furs), so v letu 2018 vse štiri blagajne javnega financiranja proračun države, ZPIZ, ZZZS in proračuni občin prejele več sredstev. Prav tako so pri vseh vrednostno pomembnejših vrstah dajatev prihodki višji, z izjemo trošarin.

Davek na dodano vrednost je glede na predhodno leto višji za 6,9 odstotka oziroma 242 milijonov evrov. Trošarine so bile realizirane v višini 1,560 milijarde evrov kar je 25,7 milijonov evrov oziroma 1,6 odstotkov manj kot leto prej. FOTO: Profimedia

Prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se pretežno vplačujejo v blagajno ZPIZ in ZZZS, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države,so porasli za 461 milijonov evrov oziroma 7,6 % in v skupnem znesku presegli 6,5 milijarde evrov vplačil. Posebej pozitivni rezultati iz davka na dohodek in dobiček Posebej pozitivne rezultate izkazujejo davki na dohodek in dobiček s skupaj 11,1- odstotno rastjo. Med njimi zaradi obsega in rasti posebej izstopata dohodnina z 251 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oziroma 11,4-odstotno rastjo in davek na dohodek od pravnih oseb z 79 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oziroma 10,4-odstotno rastjo v letu 2018.

Trend zviševanja pobranih prihodkov se nadaljuje že štiri leta, od ustanovitve FURS v letu 2014, skupni prirast prihodkov znaša 2,997 milijarde EUR oziroma 22,01 odstotka.

Velik porast v vrednosti 245 milijonov evrov oziroma 4,4 odstotke je zaznan tudi na domačih davkih na blago in storitve. Davek na dodano vrednost je glede na predhodno leto višji za 6,9 odstotka oziroma 242 milijonov evrov. Trošarine so bile realizirane v višini 1,560 milijarde evrov kar je 25,7 milijona evrov oziroma 1,6 odstotka manj kot leto prej.

Kot so dodali na Fursu, stopnja rasti pobranih dajatev (6,9 odstotkov) presega stopnjo gospodarske rast, ki je v prvih treh četrtletjih leta 2018 znašala 4,5 odstotka glede na leto 2017. FOTO: Gregor Ravnik

Kot so dodali na Fursu, stopnja rasti pobranih dajatev (6,9 odstotka) presega stopnjo gospodarske rasti, ki je v prvih treh četrtletjih leta 2018 znašala 4,5 odstotka glede na leto 2017. V letu 2018 prostovoljno plačanih obveznosti več kot 95 odstotkov Kot izpostavljajo na Fursu, so poleg ugodnih gospodarskih razmer k dvigu stopnje prostovoljnega plačevanja dajatev prispevali tudi zakonodajni ukrepi, namenjeni poenostavitvam poslovanja ter ukrepi davčnega organa, usmerjeni v zagotavljanje čim bolj preprostega izpolnjevanja obveznosti za zavezance.

Poleg pobranih javnofinančnih prihodkov Finančna uprava RS ugotavlja tudi nadaljnje zniževanje davčnega dolga, ki je 31. 12. 2018 znašal 1,197 milijarde evrov za vse blagajne javnega financiranja in se v letu 2018 znižal za 5,5 odstotka oziroma 70 milijonov evrov.