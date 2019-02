Furs lani z inšpekcijskimi nadzori do dodatnih 160 milijonov evrov

Finančni inšpekcijski nadzori so bili tudi v letu 2018 ciljno usmerjeni na tvegana področja, pri čemer so bile aktivnosti nadzora usmerjene v odkrivanje in zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti, piše v poročilu o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov in inšpekcij v letu 2018, ki so ga pripravili na ministrstvu za javno upravo.

Na področju DDV so ugotovili več kot 61 milijonov evrov dodatnih davčnih obveznosti

Inšpekcijski nadzori na področju davkov so bili tako načrtovani na področju davka na dodano vrednost (DDV), davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, davka od dohodkov pravnih oseb ter davka od dohodkov iz dejavnosti. Izvedenih je bilo 5508 inšpekcijskih nadzorov, dodatno ugotovljene davčne obveznosti pa znašajo 109,6 milijona evrov.