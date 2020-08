Furs objavil tri primere finančnih utaj, ki bi državo prikrajšale za 1.640.000 evrov

Na podlagi analize zbranih informacij so se odločili, da pred skladiščnimi prostori v Mariboru pregledajo tovorno vozilo tujih registrskih oznak. Ko so se lotili pregleda, so domnevni kršitelji že delno razložili kartone s tobačnimi listi na drugo tovorno vozilo slovenskih registrskih oznak, del pa so jih odložili na plato pred skladiščnimi prostori. Uslužbenci Furs so iz predložene prevozne listine ugotovili, da so bili tobačni listi pripeljani iz Nemčije.

Blago so nato zasegli in ga prepeljali v skladišče finančnega urada. Odgovorne osebe so kršile zakon o tošarinah, za kar je predpisana globa za pravne osebe od 4.000 do 75.000 evrov in za odgovorne pravne osebe od 1.000 do 10.000 EUR."O prekršku in usodi blaga bo odločalo sodišče,"so zatrdili na Furs.

Z enostavno predelavo lahko iz surovih tobačnih listov – z rezanjem tobačnih listov – nastanejo tobačni izdelki. Glede na zaseženo količino tobačnih listov bi bil v primeru, da bi tobačne liste predelali v tobačne izdelke, proračun odškodovan za najmanj 1.410.000 evrov, saj trošarina za drobno rezani tobak znaša najmanj 94 evrov za kilogram, so pojasnili na Furs.