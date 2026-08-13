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Gospodarstvo

Furs predstavil podrobnosti postopka proti Odvetniški družbi Senica

Ljubljana, 13. 08. 2026 07.14 pred 8 urami 5 min branja 199

Avtor:
Nika Kunaver
Odvetniška družba Senica

Od konca julija je ena največjih in najvplivnejših slovenskih odvetniških pisarn, Odvetniška družba Senica, na seznamu davčnih dolžnikov. Po javno dostopnih podatkih državi dolguje med 300.000 in 500.000 evrov davkov. Ob tem ima blokirane vse račune. Kakšna so pojasnila davčnih inšpektorjev Finančne uprave? In zakaj večinska lastnica pisarne, nekdanja notranja ministrica Katarina Kresal, trdi, da je ravnanje Fursa v nasprotju z zdravo pametjo?

Pred kratkim smo poročali, da se je Odvetniška družba Senica, ki je v solasti znanega odvetnika Mira Senice in nekdanje notranje ministrice Katarine Kresal, znašla v sporu s Fursom.

Čeprav je lani ustvarila največ prihodkov med vsemi slovenskimi odvetniškimi pisarnami, več kot devet milijonov evrov, ima zaradi neplačanih davkov in dolga do države blokirane vse bančne račune. Zadnjega so ji blokirali le nekaj dni pred uvrstitvijo na seznam davčnih dolžnikov.

Odvetniška pisarna Senica je od 25. julija na seznamu davčnih dolžnikov. Po javno dostopnih podatkih državi dolguje med 300.000 in 500.000 evrov davkov
Odvetniška pisarna Senica je od 25. julija na seznamu davčnih dolžnikov. Po javno dostopnih podatkih državi dolguje med 300.000 in 500.000 evrov davkov
FOTO: POP TV

V Sloveniji ima pisarna, kot je razvidno iz javno dostopnih podatkov, odprt le še fiduciarni račun, torej poseben račun, na katerem odvetnik ali odvetniška družba hrani denar svojih strank, ne svojega. Tri delujoče račune ima sicer v tujini.

Kot je za našo televizijo pojasnila Katarina Kresal, nekdanja predsednica LDS in notranja ministrica v vladi Boruta Pahorja, ki je z več kot polovičnim deležem tudi solastnica odvetniške družbe, gre za blokado na podlagi inšpekcijskega nadzora, ki se nanaša na leti 2020 in 2021.

"Na podlagi tega nadzora so nam nezakonito odmerili dodatne davke in prispevke, ker niso upoštevali zakona o odvetništvu, ki ureja delovanje odvetnikov. Smo se pritožili, Furs je izdal odločbo in ustavil izvršbo na znesek davkov, ker je ocenil, da bomo s pritožbo uspeli. Odprt je ostal znesek za plačilo prispevkov, ker se ga ne da odložiti," je povedala Kresalova.

Pritožba ne zadrži izvršbe

Ker je davčni zavezanec, torej Odvetniška družba Senica, sam razkril podatke o davčnem postopku, ki bi sicer predstavljali davčno tajnost, so nam na Finančni upravi poslali podrobnejše pojasnilo.

Potrdili so, da so bile davčne obveznosti odmerjene z odločbo na podlagi inšpekcijskega nadzora in da je pisarna vložila pritožbo. O njej kot drugostopenjski organ odloča Ministrstvo za finance.

"Pojasnjujemo, da pritožba zoper odmerno odločbo praviloma ne zadrži njene izvršitve. Davčni organ pa lahko do odločitve o pritožbi odloži davčno izvršbo po uradni dolžnosti, če oceni, da bo pritožbi mogoče ugoditi, lahko pa tudi na zahtevo davčnega zavezanca, če ta hkrati s pritožbo predloži ustrezen instrument zavarovanja."

V konkretnem primeru so davčno izvršbo zadržali v delu, ki se nanaša na davke, ne pa tudi za prispevke, saj zakonodaja tega ne dovoljuje.

"Za preostali del neporavnanih obveznosti, za katere odloga ni dovoljeno odobriti, pa se postopek davčne izvršbe nadaljuje," so dodali na Fursu.

Kako Furs upošteva prejeta plačila?

Na Finančni upravi med vrsticami zavračajo navedbe pisarne, kjer trdijo, da so del davčnih obveznosti poravnali že pred leti in da jim je bilo z blokiranih računov zarubljenih dovolj sredstev za poplačilo dolga.

"Še vedno čakamo odločbo Fursa, kjer smo zahtevali, da nam zmanjša znesek za tisto, kar smo plačali že pred šestimi leti. Prav tako niso upoštevali plačil, ki so bila izvedena zdaj. In smo tukaj z blokado, ki je po našem mnenju nezakonita in je ne bi smelo biti," je dejala Kresal.

Na Fursu namreč pojasnjujejo, da vsa prejeta plačila davčnih zavezancev evidentirajo sproti in jih tudi sproti upoštevajo "pri izkazovanju poravnanih oziroma neporavnanih davčnih obveznosti."

Odvetniška pisarna: Odločba presenečenja in v nasprotju z zdravo pametjo

Katarino Kresal in Odvetniško družbo Senica in partnerji smo zaprosili za dodatni komentar. V odgovoru med drugim navajajo, da je Furs izdal odločbo presenečenja, ravnanje finančne uprave pa označujejo za ravnanje v nasprotju z zdravo pametjo. Njihov odgovor objavljamo v celoti:

"Finančna uprava RS je leta 2024 pri Odvetniški pisarni Senica & partnerji uvedla davčni inšpekcijski nadzor za obdobje 2020 in 2021 v okviru sistemskega preverjanja prejemnikov protikoronskih pomoči, pri katerem ni našla nobenih večjih nepravilnosti.

Finančna uprava RS je z odločbo, izdano proti koncu leta 2025, inšpekcijski nadzor za obdobje 2020 in 2021 brez opozorila razširila, in sicer na plačilo davkov in prispevkov od dohodkov odvetnikov, ki na podlagi zakonsko dovoljene družbene pogodbe – societas sodelujejo z Odvetniško pisarno Senica & partnerji.

Odvetniška pisarna Senica & partnerji ni edina odvetniška pisarna, ki se je skupaj z drugimi odvetniki skladno z Zakonom o odvetništvu, organizirala za opravljanje odvetniškega poklica na način, da so tako odvetniki kot odvetniška družba medsebojno podpisali oz. sklenili družbeno pogodbo – societas, s čemer so tako odvetniki kot odvetniška družba postali družbeniki, ter na tej podlagi in v tej organizaciji skupaj opravljajo odvetniški poklic. Finančni upravi RS je to dobro znano, zato je razširitev inšpekcijskega nadzora v tej smeri še toliko bolj presenetljiva.

Odvetniški pisarni Senica & partnerji realno ni bila dana možnost, da bi se lahko izjasnila o razširitvi inšpekcijskega nadzora in njegovem nadaljnjem teku.

Z odločbo presenečenja, ki jo je Finančna uprava RS izdala za obdobje izpred šestih let, je Odvetniški pisarni Senica & partnerji za leti 2020 in 2021 naložila plačilo znatnega zneska davkov in prispevkov od dohodkov odvetnikov, čeprav so bili ti v letih 2020 in 2021 že plačani, prav tako v znatnem znesku.

Takojšnje učinkovanje navedene nepričakovane odločbe je povzročilo blokado poslovnih računov Odvetniške pisarne Senica & partnerji.

Odvetniška pisarna Senica & partnerji se je zoper odločbo pritožila, Finančna uprava RS pa je po prejemu in preučitvi pritožbe nemudoma po uradni dolžnosti izdala odločbo, s katero je do pravnomočnosti odločbe o pritožbi odložila izvršbo na plačilo odmerjenih davkov, ker je ocenila, da je velika verjetnost, da bo Odvetniška pisarna Senica & partnerji s pritožbo uspela.

Izvršbe na plačilo odmerjenih prispevkov za obdobje 2020 in 2021 pa Finančna uprava RS ni mogla odložiti, ker zakon takšne možnosti odloga ne omogoča, zato je v tem delu blokada računov Odvetniške pisarne Senica & partnerji ostala in se izvršba za plačilo prispevkov iz obdobij 2020 in 2021 nadaljuje.

Odvetniška pisarna Senica & partnerji ima še vedno blokirane poslovne račune zato, ker Finančna uprava RS noče upoštevati in poračunati tistih plačil prispevkov in davkov, ki so bila v znatnem znesku za isto stvar že izvedena v letih 2020 in 2021. Finančna uprava RS ignorira odločbo Ustavnega sodišča USRS št. U-I-492/20-22, v kateri je odločeno, da ni dopustno da Finančna uprava RS terja od zavezancev, torej tudi od Odvetniške pisarne Senica & partnerji, dvojno plačilo za isto stvar. Takšno ravnanje Finančne uprave RS ni samo v nasprotju z veljavno sodno prakso in temeljnimi pravnimi pravili, ki veljajo že od starega Rima dalje, temveč predvsem tudi v nasprotju z zdravo pametjo."

Kdaj podjetje pristane na seznamu davčnih dolžnikov? Na seznamu se znajdejo davčni zavezanci, ki imajo več kot 5.000 evrov zapadlih neplačanih davčnih obveznosti, starejših od 90 dni. Seznam Finančna uprava objavlja enkrat mesečno.

Odvetniška družba Senica Katarina Kresal Miro Senica Furs davčni dolg

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KOMENTARJI199

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turkiz
13. 08. 2026 15.36
Razlika med Ameriko in Slovenijo je ta,da bi direktor in lastniki zaradi utaje davkov sedeli 10 let. Ne glede ali so po odločbi kaj poravnali ali ne. Utaja,davkov je v Ameriki za kazensko ovadbo uboja druga po odmeri višine let trajajočega zapora. Greš v zapor potem se pa pritužuj. Predlagam Sloveniji da zakon o davkih prekopiramo iz Amerike prav tako davčne postopke ....verjamite bi bil hitro red....
Odgovori
0 0
vednokontra
13. 08. 2026 15.32
Levosučni pritlehneži, odvetniška pisarna Senica in Katarina Kresal so bili protagonisti LDS, levičarko liberalne stranke. Desničarji ali SDS nimajo z njimi nič, očitno se vam prikazujejo v spanju. Večina tajkunov je bila članov Foruma 21, Kučanovega foruma in ti ljudje zdaj denar skozi nepremičnine vračajo-perejo, zato so cene segle v nebo. Prav tako je večina dobaviteljev zdravstvu članov Foruma 21 in vam prodajajo materijal po 3 kratnih cenah, njihovi pudli pa zahtevajo javno zdravstvo. Levičarstvo se je povsod po svetu dokazalo v zadnjih 50 letih za uničevalca gospodarstva, družbe, domovine in družine.
Odgovori
+1
1 0
Ne hodimnavolitve
13. 08. 2026 14.56
Janševa vada je prvi dan zamenjala direktorja FURS -a. Najbrž, da se našistom dolg odpiše, vašiste se pa pršrafa. Pa to delajo levi in desni, ni razlike. Simič je zagovornik tega, da se tajkunski denar iz tujine lahko prinese nazaj v Slovenijo brez pojasnila o izvoru denarja. Najbrž imajo nekateri kaj v Srbiji ali pa Republiki Srbski.
Odgovori
-4
0 4
Bonaventura
13. 08. 2026 14.47
FURS pravi da odpiše dolg Levakom ko se nabere vsaj 10m....
Odgovori
+4
5 1
Sixten Malmerfelt
13. 08. 2026 14.31
Temu se po domače reče: Utaja davkov!
Odgovori
+4
5 1
Bella Ciao1
13. 08. 2026 14.28
Simčić, Snežić, Logar in Stevanović...štirje jezdeci SDS.....
Odgovori
-2
5 7
Jožajoža
13. 08. 2026 14.15
A ste vedeli,da je v obdobju 2020-2022 bil glavni na fursu snežiććć.simićć in starććek sta bila samo tajnice
Odgovori
-1
5 6
Jožajoža
13. 08. 2026 14.13
Snežiććć je dolžan 150000 evrov fursu,pa ga pustijo pri miru.3x lahko ugibate,zakaj
Odgovori
+0
6 6
Jožajoža
13. 08. 2026 14.13
P.s realni znesek je 3x večji
Odgovori
-1
4 5
Jožajoža
13. 08. 2026 14.19
Pa mijićća,baje so mu odpisali dolgove.tudi Karel kokot poslanec iz dupleka ima davčni dolg
Odgovori
-1
3 4
Sixten Malmerfelt
13. 08. 2026 14.33
Do koga? A do Katje Kokot? A zato ga je zaposlila v državnem zboru, kot svojga svetovalca, ha,ha!
Odgovori
-1
2 3
Tami69
13. 08. 2026 15.37
Jankoviću so tudi odpisali, kaj pa to Joža
Odgovori
0 0
Albert Konečnik
13. 08. 2026 14.04
Matozovi in Snežićevi učenci, že vedo, kako je treba ogoljufati državo. Mi imamo pa take modele na najvišjih položajih in funkcijah.
Odgovori
+0
3 3
biggie33
13. 08. 2026 14.01
Banda pokvarjena, ki je kužke zlorabljala..
Odgovori
+5
7 2
Bella Ciao1
13. 08. 2026 13.41
To so poštenjaki ala družine iz skrajne desnice ..zagotovo bodo dobili odškodnino za to nasilje nad njimi.
Odgovori
-3
4 7
lokson
13. 08. 2026 13.46
Aja??
Odgovori
+0
2 2
lokson
13. 08. 2026 14.02
Nimaš ti pojma biciklistek/ka, kdo je kdo.
Odgovori
+2
5 3
Bella Ciao1
13. 08. 2026 14.27
Tebi je droga iz kleti vse razjasnila???
Odgovori
+0
4 4
Sixten Malmerfelt
13. 08. 2026 13.40
ta kresalka je tudi ena Lumpa!
Odgovori
+5
5 0
Sixten Malmerfelt
13. 08. 2026 13.38
Torej so se šli s temi societas: gnar na roke in neplačevanje socialnih izdatkov za pokojnino, zdravstvo....
Odgovori
+7
7 0
Uporabnik1536341
13. 08. 2026 13.00
Gotovo je vpletena tudi sedanja vlada,Kresalova je pač politični nasprotnik...
Odgovori
-5
4 9
lokson
13. 08. 2026 13.48
A bejš Kakšna plitkost biciklistična. Kdo je sprožil postopek in predvsem kdo je bil takrat na čelu vlade??
Odgovori
+3
6 3
jutri_pa_res
13. 08. 2026 12.40
Pri raznih inšpektorjih prepogosto deluje Ego, zaradi česar trmoglavijo v svojih odločbah, še posebej, če med pregledom pridejo v konflikt z zavezancem. To se lahko konča samo, če bodo osebno odškodninsko odgovorni v primeru skrajno malomarnih in očitno namerno škodljivih odločb.
Odgovori
+3
4 1
mestni
13. 08. 2026 12.11
Kaj bi imel uradnik od tega ,da bi namerno hotel ogoljufati zavezanca ,a si bo na svoj račun nakazal višek bi bil malo preveč prozorna goljufija. Razen če dobijo % od pobranih davkov,
Odgovori
-2
1 3
BroNo1
13. 08. 2026 12.06
Če je tko kot je pivedala Kresalova smo res en pofl država. Bolje, da si sposodijo ta denar od podobnih njima pa nosta potem nazaj dobila. Ponavadi znamo oglobit le rajo, za par 10 evrov in pobrati še tisto, kar nimajo.
Odgovori
+2
3 1
300 let do specialista
13. 08. 2026 12.01
Pred zakonom smo v Sloveniji vsi enaki😂😂😂😂😂😂😂😂 e moji kekEci!!! Skorumpirana kokoš je samo za na dražbo.
Odgovori
+7
7 0
proofreader
13. 08. 2026 12.00
Naj se obrnejo na Snežiča, on ima dvojni doktorat in dobiva sodbe proti FURS-u.
Odgovori
+6
11 5
Potouceni kramoh
13. 08. 2026 12.29
In je poleg Matoza in ostalih lopovov kolovođa za mutne posle SDSovcev.
Odgovori
+1
4 3
300 let do specialista
13. 08. 2026 11.59
zamaški se zbirajo, da odvetnik ne bo "presenečen", ker mora plačati davek💋
Odgovori
+6
8 2
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