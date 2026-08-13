Furs predstavil podrobnosti postopka proti Odvetniški družbi Senica

Pred kratkim smo poročali, da se je Odvetniška družba Senica, ki je v solasti znanega odvetnika Mira Senice in nekdanje notranje ministrice Katarine Kresal, znašla v sporu s Fursom. Čeprav je lani ustvarila največ prihodkov med vsemi slovenskimi odvetniškimi pisarnami, več kot devet milijonov evrov, ima zaradi neplačanih davkov in dolga do države blokirane vse bančne račune. Zadnjega so ji blokirali le nekaj dni pred uvrstitvijo na seznam davčnih dolžnikov.

Odvetniška pisarna Senica je od 25. julija na seznamu davčnih dolžnikov. Po javno dostopnih podatkih državi dolguje med 300.000 in 500.000 evrov davkov FOTO: POP TV

V Sloveniji ima pisarna, kot je razvidno iz javno dostopnih podatkov, odprt le še fiduciarni račun, torej poseben račun, na katerem odvetnik ali odvetniška družba hrani denar svojih strank, ne svojega. Tri delujoče račune ima sicer v tujini.

Kot je za našo televizijo pojasnila Katarina Kresal, nekdanja predsednica LDS in notranja ministrica v vladi Boruta Pahorja, ki je z več kot polovičnim deležem tudi solastnica odvetniške družbe, gre za blokado na podlagi inšpekcijskega nadzora, ki se nanaša na leti 2020 in 2021. "Na podlagi tega nadzora so nam nezakonito odmerili dodatne davke in prispevke, ker niso upoštevali zakona o odvetništvu, ki ureja delovanje odvetnikov. Smo se pritožili, Furs je izdal odločbo in ustavil izvršbo na znesek davkov, ker je ocenil, da bomo s pritožbo uspeli. Odprt je ostal znesek za plačilo prispevkov, ker se ga ne da odložiti," je povedala Kresalova.

Pritožba ne zadrži izvršbe

Ker je davčni zavezanec, torej Odvetniška družba Senica, sam razkril podatke o davčnem postopku, ki bi sicer predstavljali davčno tajnost, so nam na Finančni upravi poslali podrobnejše pojasnilo. Potrdili so, da so bile davčne obveznosti odmerjene z odločbo na podlagi inšpekcijskega nadzora in da je pisarna vložila pritožbo. O njej kot drugostopenjski organ odloča Ministrstvo za finance. "Pojasnjujemo, da pritožba zoper odmerno odločbo praviloma ne zadrži njene izvršitve. Davčni organ pa lahko do odločitve o pritožbi odloži davčno izvršbo po uradni dolžnosti, če oceni, da bo pritožbi mogoče ugoditi, lahko pa tudi na zahtevo davčnega zavezanca, če ta hkrati s pritožbo predloži ustrezen instrument zavarovanja." V konkretnem primeru so davčno izvršbo zadržali v delu, ki se nanaša na davke, ne pa tudi za prispevke, saj zakonodaja tega ne dovoljuje. "Za preostali del neporavnanih obveznosti, za katere odloga ni dovoljeno odobriti, pa se postopek davčne izvršbe nadaljuje," so dodali na Fursu.

Kako Furs upošteva prejeta plačila?

Na Finančni upravi med vrsticami zavračajo navedbe pisarne, kjer trdijo, da so del davčnih obveznosti poravnali že pred leti in da jim je bilo z blokiranih računov zarubljenih dovolj sredstev za poplačilo dolga. "Še vedno čakamo odločbo Fursa, kjer smo zahtevali, da nam zmanjša znesek za tisto, kar smo plačali že pred šestimi leti. Prav tako niso upoštevali plačil, ki so bila izvedena zdaj. In smo tukaj z blokado, ki je po našem mnenju nezakonita in je ne bi smelo biti," je dejala Kresal. Na Fursu namreč pojasnjujejo, da vsa prejeta plačila davčnih zavezancev evidentirajo sproti in jih tudi sproti upoštevajo "pri izkazovanju poravnanih oziroma neporavnanih davčnih obveznosti."

Odvetniška pisarna: Odločba presenečenja in v nasprotju z zdravo pametjo

Katarino Kresal in Odvetniško družbo Senica in partnerji smo zaprosili za dodatni komentar. V odgovoru med drugim navajajo, da je Furs izdal odločbo presenečenja, ravnanje finančne uprave pa označujejo za ravnanje v nasprotju z zdravo pametjo. Njihov odgovor objavljamo v celoti: "Finančna uprava RS je leta 2024 pri Odvetniški pisarni Senica & partnerji uvedla davčni inšpekcijski nadzor za obdobje 2020 in 2021 v okviru sistemskega preverjanja prejemnikov protikoronskih pomoči, pri katerem ni našla nobenih večjih nepravilnosti. Finančna uprava RS je z odločbo, izdano proti koncu leta 2025, inšpekcijski nadzor za obdobje 2020 in 2021 brez opozorila razširila, in sicer na plačilo davkov in prispevkov od dohodkov odvetnikov, ki na podlagi zakonsko dovoljene družbene pogodbe – societas sodelujejo z Odvetniško pisarno Senica & partnerji. Odvetniška pisarna Senica & partnerji ni edina odvetniška pisarna, ki se je skupaj z drugimi odvetniki skladno z Zakonom o odvetništvu, organizirala za opravljanje odvetniškega poklica na način, da so tako odvetniki kot odvetniška družba medsebojno podpisali oz. sklenili družbeno pogodbo – societas, s čemer so tako odvetniki kot odvetniška družba postali družbeniki, ter na tej podlagi in v tej organizaciji skupaj opravljajo odvetniški poklic. Finančni upravi RS je to dobro znano, zato je razširitev inšpekcijskega nadzora v tej smeri še toliko bolj presenetljiva. Odvetniški pisarni Senica & partnerji realno ni bila dana možnost, da bi se lahko izjasnila o razširitvi inšpekcijskega nadzora in njegovem nadaljnjem teku. Z odločbo presenečenja, ki jo je Finančna uprava RS izdala za obdobje izpred šestih let, je Odvetniški pisarni Senica & partnerji za leti 2020 in 2021 naložila plačilo znatnega zneska davkov in prispevkov od dohodkov odvetnikov, čeprav so bili ti v letih 2020 in 2021 že plačani, prav tako v znatnem znesku. Takojšnje učinkovanje navedene nepričakovane odločbe je povzročilo blokado poslovnih računov Odvetniške pisarne Senica & partnerji. Odvetniška pisarna Senica & partnerji se je zoper odločbo pritožila, Finančna uprava RS pa je po prejemu in preučitvi pritožbe nemudoma po uradni dolžnosti izdala odločbo, s katero je do pravnomočnosti odločbe o pritožbi odložila izvršbo na plačilo odmerjenih davkov, ker je ocenila, da je velika verjetnost, da bo Odvetniška pisarna Senica & partnerji s pritožbo uspela. Izvršbe na plačilo odmerjenih prispevkov za obdobje 2020 in 2021 pa Finančna uprava RS ni mogla odložiti, ker zakon takšne možnosti odloga ne omogoča, zato je v tem delu blokada računov Odvetniške pisarne Senica & partnerji ostala in se izvršba za plačilo prispevkov iz obdobij 2020 in 2021 nadaljuje. Odvetniška pisarna Senica & partnerji ima še vedno blokirane poslovne račune zato, ker Finančna uprava RS noče upoštevati in poračunati tistih plačil prispevkov in davkov, ki so bila v znatnem znesku za isto stvar že izvedena v letih 2020 in 2021. Finančna uprava RS ignorira odločbo Ustavnega sodišča USRS št. U-I-492/20-22, v kateri je odločeno, da ni dopustno da Finančna uprava RS terja od zavezancev, torej tudi od Odvetniške pisarne Senica & partnerji, dvojno plačilo za isto stvar. Takšno ravnanje Finančne uprave RS ni samo v nasprotju z veljavno sodno prakso in temeljnimi pravnimi pravili, ki veljajo že od starega Rima dalje, temveč predvsem tudi v nasprotju z zdravo pametjo."