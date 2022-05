Fursove dražbe po novem prek posebnega portala

Kot so sporočili s Fursa, je portal sestavljen iz dela, na katerem se objavljajo prodaje premičnin, in dela, ki je namenjen izvajanju spletnih javnih dražb, ki potekajo v živo v realnem času.

"Zainteresirani kupci bodo lahko do podatkov dostopali na enem, varnostno podprtem mestu. Hkrati se bodo s tega mesta prijavili in sodelovali na spletni javni dražbi. Draženje bo anonimno," so pojasnili.