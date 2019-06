G20: Zaostrovanje trgovinskih vojn ogroža svetovno gospodarstvo

Finančni ministri in guvernerji centralnih bank držav G20 so ob koncu dvodnevnega zasedanja v japonski Fukuoki sprejeli izjavo, v kateri opozarjajo na zaostrovanje trgovinskih napetosti, kar ogroža svetovno gospodarstvo. "Rast ostaja skromna, tveganja pa se povečujejo," so zapisali.

"Najbolj pomembno je, da so se trgovinske in geopolitične napetosti okrepile," so zapisale članice G20 in dodale, da so"pripravljene sprejeti nadaljnje ukrepe", če bo potrebno. Kot kompromis na zahtevo Washingtona so sicer iz izjave črtali besedilo prvotnega osnutka, ki je omenjalo"nujno potrebo po reševanju trgovinskih napetosti". Prvič o težavah, ki jih prinaša staranje prebivalstva Članice G20 so na dvodnevnem srečanju na zahodu Japonske razpravljale tudi o težavnem vprašanju obdavčevanja internetnih velikanov in prvič doslej tudi o gospodarskih izzivih, ki jih predstavlja staranje prebivalstva. Toda v ospredju so bile trgovinske napetosti, saj ZDA in Kitajska še naprej grozita ena drugi s carinami, za katere se ekonomisti bojijo, da bodo zavrle globalno rast. Po oceni Mednarodnega denarnega sklada (IMF) bi lahko medsebojne ameriško-kitajske carine zmanjšale obseg svetovnega bruto domačega proizvoda za pol odstotka oz. za približno 455 milijard dolarjev oziroma 401 milijard evrov.

V ospredju srečanja so bile trgovinske napetosti. FOTO: AP

Glavna grožnja trgovinski konflikti Direktorica IMF Christine Lagardeje dejala, da trgovinski konflikti predstavljajo "glavno grožnjo" globalnim gospodarskim obetom. Carine, ki sta jih uvedli dve vodilni svetovni gospodarstvi, bi lahko opazno ogrozile globalno okrevanje, je dodala. Ministri G20 so z olajšanjem sprejeli novico, da sta ZDA in Mehika sklenili dogovor o priseljevanju, ki je Washington ustavil pri nameri, da uvede petodstotne carine na uvoz mehiškega blaga. Vendar pa je ameriški minister za finance Steven Mnuchinnovinarjem povedal, da je Washington pripravljen uvesti dodatne carine na uvoz kitajskega blaga, če ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Ši Jinping na srečanju ta mesec v Osaki ne dosežeta dogovora.

Ameriški minister za finance Steven Mnuchin pravi, da so ZDA pripravljene uvesti dodatne carine. FOTO: AP