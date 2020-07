Škof odstopil s čela SDH, vodenje prevzema Kržan

Nadzorni svet se mu je zahvalil za dobro opravljeno delo v času opravljanja funkcije in mu zaželel nadaljnje uspešno delo na njegovi poslovni poti. V času njegovega vodenja družbe je uprava skupaj z zaposlenimi preverila in optimizirala procese dela, izpeljala reorganizacijo družbe in tako preobrazila družbo za večjo podporo strateškim usmeritvam in ciljem uspešnega in kakovostnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države v prihodnje ter drugih nalog po različnih zakonih, so zapisali v sporočilu za javnost.

Nadzorni svet (NS) SDH je odstopno izjavo sprejel in pozval nominacijsko komisijo k postopku popolnitve uprave skladno z ZSDH-1. Zaradi zagotavljanja nemotenega poslovanja SDH je NS SDH, ki ga sestavljajo Karmen Dietner, Damjan Belič, Duško Kos in Janez Vipotnik na podlagi 2. odstavka 273. člena ZGD-1 soglasno imenoval Igorja Kržana za predsednika uprave SDH. Kržan je na to mesto imenovan do imenovanja novega predsednika oziroma predsednice uprave skladno z ZSDH-1 z enoletnim mandatom. Funkcijo bo nastopil z jutrišnjim dnem, od 2. julija dalje pa mu funkcija člana NS SDH miruje.

Gabrijel Škof je ob odhodu povedal: "SDH zapuščam v stabilnem položaju in z dobrimi rezultati upravljanja ter izpolnitvi vseh ciljev upravljanja. Verjamem, da bo uprava pod vodstvom Igorja Kržana nadaljevala začrtano delo in da ima institucija dobre strokovne temelje za nadaljnji razvoj in uspešnost upravljanja, za kar pa je nujno ob uveljavitvi ZSOS-C zagotoviti tudi ustrezne vire financiranja za poslovanje ter izplačevanje odškodnin po različnih zakonih."

Predsednica nadzornega sveta Karmen Dietner se je na zadnji redni seji NS SDH pred potekom mandata dvema članoma, Dušku Kosu in Damjanu Beliču, zahvalila za opravljen polni mandat ter skrben in kakovosten nadzor nad poslovanjem SDH vse od leta 2015 dalje.