Gates proti Musku: bitcoin - da ali ne

Z več kot 400-odstotno rastjo v zadnjem letu bitcoin postaja vse bolj splošno sprejeto plačilno sredstvo, deležno vse večje pozornosti uglednih vlagateljev in oblikovalcev politik. Tesla Inc. Elona Muska je pred kratkim v to kriptovaluto vložila 1,5 milijarde dolarjev (okoli 1,24 milijarde evrov) in sporočila, da jo bo kmalu začela sprejemati tudi kot plačilo.

"Elon ima kupe denarja in je prefinjen vlagatelj, zato me ne skrbi zanj, ko bo vrednost bitcoina zanihala. Ampak takšne manije zajamejo tudi ljudi, ki nimajo toliko denarja. Moj nasvet bi bil, da bodite zelo pozorni, če imate manj denarja kot Elon," pravi Gates.

Musk, ki je po indeksu Bloombergovih milijarderjev vreden 189,6 milijarde dolarjev, je navdušen zagovornik bitcoina - do te mere, da je s svojimi potezami vplival na njegovo ceno. Ta mesec je tako bitcoin po naložbi Tesle zrasel za 76-odstotkov, preden je padel za 13-odstotkov, potem ko je Musk na Twitterju objavil, da se cene kriptovalut, "zdijo visoke".

Razprava o bitcoinu seveda ni nova. Milijarder Warren Buffettmeni, da kriptovalute nimajo vrednosti, saj ne proizvajajo ničesar. Ameriška ministrica za finance Janet Yellen, še ena dolgoletna dvomljivka, pa je na konferenci New York Timesa v začetku tega tedna dejala, da je bitcoin "izjemno neučinkovit način izvajanja transakcij".

Toda z vedno več podjetji, ki so začela sprejemati bitcoin - med drugim PayPal Holdings Inc., Visa Inc. in MasterCard Inc., je ta vse bolj sprejet. Celo centralne banke, vključno z ameriško in Evropsko centralno banko, preučujejo, kako digitalizirati lastne suverene valute, podjetja, kot je Fidelity Investments Inc., pa ponujajo sklade, ki vlagateljem omogočajo dodajanje kriptovalut v svoj portfelj.

A razprava ostaja, glasnih kritikov in zagovornikov bitcoina pa nikakor ne manjka.