Gazprom Avstriji zaprl pipico; cene bi lahko poskočile tudi pri nas

Gazprom je uresničil petkovo napoved in danes do 6. ure zjutraj popolnoma ustavil dobavo zemeljskega plina avstrijskemu podjetju, je potrdila tudi avstrijska državna agencija E-Control in ob tem dodala, da so cene in zaloge za avstrijske potrošnike stabilne.

Avstrija se je za razliko od večine drugih držav EU še vedno zanašala na ruski plin, katerega delež v skupni oskrbi je letos 80-odstoten. "Zdaj smo si zagotovili druge potencialne oskrbovalne poti. Tudi v primeru ruske prekinitve dobav plina domovi niti letošnjo niti prihodnjo zimo ne bodo mrzli," je v petek zagotovil vodja E-Control Alfons Haber.