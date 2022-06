Gazprom: Dobava plina po Severnem toku za 40 odstotkov nižja

Prek plinovoda, ki pod Baltskim morjem povezuje Rusijo in Nemčijo, običajno steče 167 milijonov kubičnih metrov plina dnevno, so pojasnili pri Gazpromu. Razlog, zakaj so dobavo sklestili na 100 milijonov kubičnih metrov, so utemeljili z zamudami pri popravilu plinovoda. Tlačne komponente popravlja nemško podjetje Siemens.