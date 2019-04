Gazprom lani podvojil dobiček in okrepil dobavo plina Evropi

Prodaja plina v Evropo in Turčijo se je kljub geopolitičnim napetostim lani okrepila, in sicer za nekaj več kot tri odstotke na 201 milijardo kubičnih metrov.

Ruski Gazprom je tako v preteklem letu zabeležil 1456 milijard rubljev oziroma dobrih 20,2 milijarde evrov dobička - kar je 104 odstotka več kot v letu 2017. Tudi dobiček iz poslovanja se je lani več kot podvojil na 1903 milijard rubljev, prihodki od prodaje pa so zrasli za 26 odstotkov na 8224 milijard rubljev.

Prodaja plina v Evropo in Turčijo se je kljub geopolitičnim napetostim lani okrepila.

V Gazpromu je v preteklem letu prišlo tudi do pomembnih menjav v vodenju podjetja - zapustila sta ga tako Aleksander Medvedev, vodja izvoza, in Andrej Kruglov, ki je nadziral finance ruskega giganta, piše Reuters. Razlogi za odmevne odhode uradno niso bili razkriti, a poznavalci so s prstom pokazali na notranje spore. Aleksej Miller, ki je izjemno blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, pa v Gazpromu ostaja.