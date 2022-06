Gazprom: Naš proizvod, naša pravila; Slovenija z nemoteno dobavo plina

Moskva je že izgubila več evropskih odjemalcev plina, potem ko je v odgovoru na sankcije Zahoda zaradi vojaške invazije na Ukrajino zahtevala, da vse "neprijazne" države za ruski zemeljski plin plačujejo v rubljih. Poljski, Bolgariji, Finski in Nizozemski so dobave plina začasno ustavljene, ker ne želijo plačevati v rubljih.

Dobave zemeljskega plina so po dolgoročni pogodbi, ki jo ima Geoplin sklenjeno z družbo Gazprom, v zadnjih nekaj dneh resda nekoliko nižje od pogodbenega dnevnega maksimuma, a se ta količinska odstopanja uravnavajo z dnevnimi nakupi na prostem trgu. "Dobava v Slovenijo je nemotena," so zagotovili v Geoplinu.

Cene plina nadaljujejo s trendom rasti. Na nizozemskem vozlišču TTF, ki je referenčna točka za Evropo, je bilo treba danes za megavatno uro plina plačati skoraj 150 evrov, popoldne pa se je cena spustila na 134 evrov. Dobave zemeljskega plina so bile po njihovih navedbah do nedavnega skladne z nominacijami. Sedanja odstopanja uravnavajo z dnevnimi nakupi na prostem trgu, dobava v Slovenijo pa v celoti sledi nominacijam odjemalcev, so še povedali v Geoplinu, trgovcu z zemeljskim plinom.

Za nemoteno dobavo odjemalcem si bodo v Geoplinu prizadevali tudi v prihodnje in zato pospešeno izvajajo diverzifikacijo nabavnih virov, so še navedli po novici, da je so se dobave ruskega plina Evropi zdaj še dodatno zmanjšale.

V družbi Plinovodi, sistemskem operaterju omrežja, so povedali, da se v Slovenijo iz avstrijske smeri dobavljajo vse nominirane količine. "Motenj v prenosu plina ni," so zatrdili. Če bi prišlo do moten pri prenosu iz avstrijske smeri Avstrije, sistemski operater prenosnega sistema lahko omogoča nemoteno dobavo vseh količin iz italijanske in deloma lahko tudi iz hrvaške smeri, so pojasnili.

Po neuradnih navedbah Financ naj bi v Slovenijo te dni prišlo do četrtino manj plina, kot bi ga moralo. To pri oskrbi ne predstavlja težav, saj je poraba poleti precej nižja, se pa manj polnijo skladišča, ki jih država najema v Avstriji in na Hrvaškem.

Nemčiji za 60 odstotkov manj plina, Italiji za 15 odstotkov

Gazprom je v začetku tedna zmanjšal dobavo zemeljskega plina po plinovodu Severni tok 1, kar je utemeljil z zamudami pri popravilu kompresijske postaje Portovaja. Tlačne komponente popravlja nemško podjetje Siemens Energy. Miller je povedal, da za zdaj ni mogoče rešiti težave, ki se je pojavila s kompresorsko postajo. V Siemens Energy so medtem v torek pojasnili, da plinske turbine, ki je na popravilu v Kanadi, trenutno zaradi sankcij proti Rusiji ni mogoče dostaviti iz Montreala.