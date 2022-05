Gazprom prekinja dobavo nizozemskemu energetskemu podjetju

"GasTerra ne bo izpolnila zahtev Gazproma glede plačevanja," so v podjetju zapisali v sporočilu za javnost. Kot so pojasnili, bi s tem tvegali kršitev sankcij, ki jih je uvedla EU, obenem pa je z zahtevanim načinom plačevanja povezanih preveč finančnih in operativnih tveganj. "Zlasti odprtje računov v Moskvi v skladu z rusko zakonodajo in njihov nadzor s strani ruskega režima predstavljata preveliko tveganje za podjetje iz Groningena," so poudarili.

Pogodba o dobavi med GasTerro in Gazpromom poteče 1. oktobra 2022. Prekinitev dobave pomeni, da Gazprom od 31. maja do 30. septembra družbi ne bo dobavil dveh milijard kubičnih metrov plina, so navedli v nizozemskem podjetju. To so predvideli in posledično kupovali plin pri drugih ponudnikih.

"Evropski trg s plinom je zelo povezan in obsežen. Vendar je nemogoče predvideti, kako bo izguba dobave dveh milijard kubičnih metrov ruskega plina vplivala na stanje ponudbe in povpraševanja ter ali lahko evropski trg brez resnih posledic absorbira to izgubo dobave," so zapisali. Kot so še pojasnili, so večkrat pozvali Gazprom, naj spoštuje s pogodbo dogovorjeno strukturo plačil in obveznosti dobave, vendar brez uspeha.

GasTerra je v skupni lasti energetskih podjetij Shell in Esso, nizozemskega plinskega podjetja EBN in nizozemske vlade. Slednja ima v lasti 10 odstotkov GasTerre. Nizozemska vlada je po poročanju AFP sporočila, da "razume" odločitev GasTerre, da ne izpolni "enostranske" zahteve Gazproma.

"Ta odločitev ne vpliva na fizično oskrbo nizozemskih gospodinjstev s plinom," pa je sporočil nizozemski minister za podnebje in energijo Rob Jetten.